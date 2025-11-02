Работает, когда другие средства только раздражают: одна кислота решает сразу три проблемы кожи

Азелаиновая кислота давно перестала быть загадкой только для дерматологов — сегодня её можно встретить в составах самых популярных сывороток и кремов. Этот компонент заслужил репутацию универсального помощника для тех, кто борется с неровным тоном, акне и чувствительностью кожи.

Что делает азелаиновую кислоту особенной

Это вещество получают из зерновых культур — пшеницы, ячменя и ржи, но оно также естественным образом присутствует в коже человека. Его главное преимущество — сочетание мягкости и эффективности. Азелаиновая кислота действует сразу в нескольких направлениях: регулирует выработку кожного сала, очищает поры, борется с бактериями и одновременно успокаивает воспаления.

В отличие от гликолевой или салициловой кислот, она не вызывает жжения и не травмирует эпидермис. Благодаря этому её часто назначают людям с чувствительной кожей или с заболеваниями вроде розацеа.

Как она работает

Главная "миссия" азелаиновой кислоты — нормализовать работу кожи. Она замедляет рост бактерий, вызывающих прыщи, и препятствует закупорке пор. При этом мягко отшелушивает мёртвые клетки, ускоряя обновление тканей.

Ещё одно важное свойство — способность выравнивать тон. Азелаиновая кислота влияет на выработку меланина — пигмента, отвечающего за окраску кожи. Это помогает осветлить постакне и пигментные пятна, делая цвет лица более равномерным.

Сравнение с другими кислотами

Кислота Основное действие Подходит для кожи Азелаиновая Борется с воспалением, регулирует себум, выравнивает тон Чувствительная, склонная к акне, с розацеа Гликолевая Глубокое отшелушивание, стимулирует обновление клеток Тусклая, возрастная Салициловая Растворяет себум и очищает поры Жирная, проблемная Молочная Увлажняет, делает кожу мягче Сухая и нормальная

Азелаиновая кислота уникальна тем, что объединяет лучшие качества других кислот, но при этом остаётся щадящей.

Как использовать: пошаговое руководство

Очищение. Перед применением кожа должна быть абсолютно чистой. Используйте мягкое средство без спирта. Нанесение. Небольшое количество крема или геля распределите по лицу, избегая области глаз и губ. Периодичность. Начните с применения через день, чтобы кожа привыкла. Затем можно переходить на ежедневное использование. Увлажнение. После кислоты обязательно нанесите крем, чтобы сохранить баланс влаги. Защита от солнца. Утром используйте SPF не ниже 30 — кислоты делают кожу более чувствительной к ультрафиолету.

Для вечернего ухода подойдёт азелаиновая кислота в концентрации 10-15%, а для дневного — в составе комбинированных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать кислоту вместе с ретинолом или перекисью бензоила.

Последствие: повышается риск раздражения и шелушения.

Альтернатива: сочетайте с ниацинамидом или гиалуроновой кислотой — эти компоненты усиливают эффект и смягчают действие кислоты.

Последствие: может возникнуть жжение.

Альтернатива: дайте коже высохнуть 10-15 минут после умывания.

Последствие: разочарование и прерывание курса.

Альтернатива: дайте коже 3-6 недель — эффект проявляется постепенно.

А что если кожа слишком чувствительная?

Если вы замечаете лёгкое покраснение или пощипывание, уменьшите частоту нанесения до 2-3 раз в неделю. Постепенно кожа адаптируется. Можно также чередовать с успокаивающими средствами — кремами с церамидами или пантенолом.

Азелаиновая кислота не вызывает привыкания, и при правильном уходе кожа становится менее реактивной и более устойчивой к внешним раздражителям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальна: подходит почти всем типам кожи Требует регулярности Борется с акне и пигментацией Может вызвать лёгкое покраснение Не фоточувствительна, можно использовать круглый год Эффект виден не сразу Успокаивает воспаления Несовместима с некоторыми активами (ретиноиды, бензоилпероксид)

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать средство с азелаиновой кислотой?

Обратите внимание на концентрацию: 10-15% подходят для домашнего ухода, 20% — для профессиональных процедур.

Что лучше — гель или крем?

Гель больше подходит жирной и комбинированной коже, крем — сухой и чувствительной.

Можно ли использовать летом?

Да, но только в сочетании с солнцезащитой.

Совместима ли с другими кислотами?

Да, но только с мягкими: лактобионовой, миндальной или гиалуроновой.

Мифы и правда

Миф 1. Азелаиновая кислота сушит кожу.

Правда: при правильном увлажнении она, наоборот, помогает удерживать влагу и уменьшает шелушение.

Миф 2. Её нельзя использовать при розацеа.

Правда: это один из немногих компонентов, одобренных для ухода за кожей с розацеа.

Миф 3. Она заменяет все кислоты.

Правда: это универсальный, но не единственный актив. Иногда её комбинируют с другими средствами для максимального эффекта.

2 интересных факта

Азелаиновая кислота была открыта в 1889 году немецким химиком-органиком Адольфом фон Байером .

. В фармацевтических препаратах концентрация кислоты может достигать 20%, что делает их эффективнее при лечении акне.

Исторический контекст

В 1970-х годах исследования этого вещества показали, что оно эффективно для терапии гиперпигментации и злокачественной меланомы. Дерматологи заметили, что пациенты, получавшие препараты на её основе, демонстрировали не только снижение воспалений, но и улучшение общего состояния кожи. Сегодня этот компонент включён в рекомендации Европейской академии дерматологии и венерологии для терапии акне и гиперпигментации.