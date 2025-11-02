Работает, когда другие средства только раздражают: одна кислота решает сразу три проблемы кожи
Азелаиновая кислота давно перестала быть загадкой только для дерматологов — сегодня её можно встретить в составах самых популярных сывороток и кремов. Этот компонент заслужил репутацию универсального помощника для тех, кто борется с неровным тоном, акне и чувствительностью кожи.
Что делает азелаиновую кислоту особенной
Это вещество получают из зерновых культур — пшеницы, ячменя и ржи, но оно также естественным образом присутствует в коже человека. Его главное преимущество — сочетание мягкости и эффективности. Азелаиновая кислота действует сразу в нескольких направлениях: регулирует выработку кожного сала, очищает поры, борется с бактериями и одновременно успокаивает воспаления.
В отличие от гликолевой или салициловой кислот, она не вызывает жжения и не травмирует эпидермис. Благодаря этому её часто назначают людям с чувствительной кожей или с заболеваниями вроде розацеа.
Как она работает
Главная "миссия" азелаиновой кислоты — нормализовать работу кожи. Она замедляет рост бактерий, вызывающих прыщи, и препятствует закупорке пор. При этом мягко отшелушивает мёртвые клетки, ускоряя обновление тканей.
Ещё одно важное свойство — способность выравнивать тон. Азелаиновая кислота влияет на выработку меланина — пигмента, отвечающего за окраску кожи. Это помогает осветлить постакне и пигментные пятна, делая цвет лица более равномерным.
Сравнение с другими кислотами
|
Кислота
|
Основное действие
|
Подходит для кожи
|
Азелаиновая
|
Борется с воспалением, регулирует себум, выравнивает тон
|
Чувствительная, склонная к акне, с розацеа
|
Гликолевая
|
Глубокое отшелушивание, стимулирует обновление клеток
|
Тусклая, возрастная
|
Салициловая
|
Растворяет себум и очищает поры
|
Жирная, проблемная
|
Молочная
|
Увлажняет, делает кожу мягче
|
Сухая и нормальная
Азелаиновая кислота уникальна тем, что объединяет лучшие качества других кислот, но при этом остаётся щадящей.
Как использовать: пошаговое руководство
- Очищение. Перед применением кожа должна быть абсолютно чистой. Используйте мягкое средство без спирта.
- Нанесение. Небольшое количество крема или геля распределите по лицу, избегая области глаз и губ.
- Периодичность. Начните с применения через день, чтобы кожа привыкла. Затем можно переходить на ежедневное использование.
- Увлажнение. После кислоты обязательно нанесите крем, чтобы сохранить баланс влаги.
- Защита от солнца. Утром используйте SPF не ниже 30 — кислоты делают кожу более чувствительной к ультрафиолету.
Для вечернего ухода подойдёт азелаиновая кислота в концентрации 10-15%, а для дневного — в составе комбинированных средств.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: использовать кислоту вместе с ретинолом или перекисью бензоила.
Последствие: повышается риск раздражения и шелушения.
Альтернатива: сочетайте с ниацинамидом или гиалуроновой кислотой — эти компоненты усиливают эффект и смягчают действие кислоты.
- Ошибка: наносить на влажную кожу.
Последствие: может возникнуть жжение.
Альтернатива: дайте коже высохнуть 10-15 минут после умывания.
- Ошибка: ждать мгновенного результата.
Последствие: разочарование и прерывание курса.
Альтернатива: дайте коже 3-6 недель — эффект проявляется постепенно.
А что если кожа слишком чувствительная?
Если вы замечаете лёгкое покраснение или пощипывание, уменьшите частоту нанесения до 2-3 раз в неделю. Постепенно кожа адаптируется. Можно также чередовать с успокаивающими средствами — кремами с церамидами или пантенолом.
Азелаиновая кислота не вызывает привыкания, и при правильном уходе кожа становится менее реактивной и более устойчивой к внешним раздражителям.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальна: подходит почти всем типам кожи
|
Требует регулярности
|
Борется с акне и пигментацией
|
Может вызвать лёгкое покраснение
|
Не фоточувствительна, можно использовать круглый год
|
Эффект виден не сразу
|
Успокаивает воспаления
|
Несовместима с некоторыми активами (ретиноиды, бензоилпероксид)
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать средство с азелаиновой кислотой?
Обратите внимание на концентрацию: 10-15% подходят для домашнего ухода, 20% — для профессиональных процедур.
Что лучше — гель или крем?
Гель больше подходит жирной и комбинированной коже, крем — сухой и чувствительной.
Можно ли использовать летом?
Да, но только в сочетании с солнцезащитой.
Совместима ли с другими кислотами?
Да, но только с мягкими: лактобионовой, миндальной или гиалуроновой.
Мифы и правда
Миф 1. Азелаиновая кислота сушит кожу.
Правда: при правильном увлажнении она, наоборот, помогает удерживать влагу и уменьшает шелушение.
Миф 2. Её нельзя использовать при розацеа.
Правда: это один из немногих компонентов, одобренных для ухода за кожей с розацеа.
Миф 3. Она заменяет все кислоты.
Правда: это универсальный, но не единственный актив. Иногда её комбинируют с другими средствами для максимального эффекта.
2 интересных факта
- Азелаиновая кислота была открыта в 1889 году немецким химиком-органиком Адольфом фон Байером.
- В фармацевтических препаратах концентрация кислоты может достигать 20%, что делает их эффективнее при лечении акне.
Исторический контекст
В 1970-х годах исследования этого вещества показали, что оно эффективно для терапии гиперпигментации и злокачественной меланомы. Дерматологи заметили, что пациенты, получавшие препараты на её основе, демонстрировали не только снижение воспалений, но и улучшение общего состояния кожи. Сегодня этот компонент включён в рекомендации Европейской академии дерматологии и венерологии для терапии акне и гиперпигментации.
