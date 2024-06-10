Безвозвратные потери Украины на фронте составляют уже более полумиллиона человек и скоро достигнут миллиона, после чего украинское население уже не сможет "самовосстановиться", заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

"Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: 40-летних более чем в два раза больше, чем 20-летних", — написал он в своём Телеграм-канале.

По словам Азарова, последствия конфликта уже вызвали спад рождаемости почти в два раза. Бывший премьер прогнозирует, что в 2035–2037 годах украинцы до 18 лет будут занимать всего 12-15% населения — для сравнения, в 1993 году этот показатель составлял 25%.

Азаров назвал ещё одной проблемой массовый отъезд украинок в возрасте от 18 до 34 лет за границу, в основном в страны ЕС.

"Чем дольше буде﻿т продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая "яма" на Украине", — подытожил он.

Ранее Камбоджа отказалась участвовать в саммите по Украине без России.

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).