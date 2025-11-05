Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сознание и время
Сознание и время
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:47

Страх исчез, а мир засиял: вот почему пробуждение сознания делает людей добрее и увереннее

Психолог Тейлор: пробуждение сознания изменяет восприятие ценностей и снижает уровень стресса

Иногда человека охватывает ощущение, будто реальность стала прозрачной и необычайно живой. В такие мгновения исчезает привычная грань между "я" и окружающим миром, а восприятие становится удивительно ясным. Психологи называют это опытом пробуждения сознания - состоянием, когда человек словно выходит за пределы обыденного восприятия и чувствует глубокое единение с миром.

Что такое пробуждение сознания

Это не мистический опыт, а психофизиологическое состояние, при котором активность мозга и восприятие резко меняются. Человек может ощущать прилив внутреннего покоя, расширение сознания, исчезновение страха и тревоги. При этом восприятие становится ярче, а время — будто замедляется.

Такое состояние может длиться всего несколько минут, но последствия оказываются долгими. Многие после подобных эпизодов пересматривают ценности, становятся спокойнее, доброжелательнее и увереннее в себе.

Исследование Стива Тейлора

Британский психолог Стив Тейлор посвятил более 15 лет изучению этого феномена. Он пришёл к выводу, что опыт пробуждения сознания возникает не случайно, а под воздействием определённых обстоятельств.

"Эти состояния вызваны закономерными причинами", — отметил психолог Стив Тейлор в статье для The Conversation.

Учёный выделяет три главных "триггера" пробуждения: психологический кризис, контакт с природой и духовные практики.

1. Психологический кризис: внутреннее преображение через боль

Парадоксально, но именно тяжёлые жизненные испытания часто становятся точкой входа в расширенное сознание. Стресс, депрессия или утрата могут разрушить старые установки, обнажив подлинное восприятие жизни.

Около трети участников исследований Тейлора рассказывали, что в моменты сильнейших потрясений ощущали глубокое спокойствие и связь с миром. После таких переживаний они нередко чувствовали, что "проснулись" — начали смотреть на жизнь иначе, без прежней тревоги.

2. Природа как источник единения

Вторым катализатором Тейлор называет контакт с природой. Около четверти респондентов испытали ощущение единства с миром при виде красивых пейзажей, звуках ветра или шелесте листвы.

Природа создаёт условия для остановки внутреннего диалога. Когда человек перестаёт думать и просто наблюдает, возникает эффект присутствия — то самое состояние расширенного восприятия. Поэтому прогулки в лесу, купание в озере или наблюдение за закатом часто приносят ощущение покоя и наполненности.

3. Духовные практики и внутренняя тишина

Третий путь к пробуждению — медитация, молитва или йога. Эти практики тренируют внимание и помогают уму замедлиться. В результате активность лобных долей мозга снижается, а человек начинает ощущать себя частью единого целого.

"Они способствуют приведению себя в состояние внутренней тишины, когда внимание обостренно, а восприятие особенно ясно", — подчёркивает Стив Тейлор.

Регулярная медитация повышает осознанность, снижает уровень кортизола и улучшает способность замечать тонкие детали мира.

Что происходит после пробуждения

Даже если состояние длится всего несколько мгновений, его эффект может сохраняться годами. Люди сообщают о чувстве благодарности, любви и большей терпимости к другим. Меняется восприятие себя: исчезает ощущение изолированности, появляется чувство единства с жизнью.

С точки зрения нейропсихологии, это может быть связано с временным снижением активности "сети пассивного режима мозга" (DMN) - зоны, отвечающей за внутренний монолог. Когда она "замолкает", человек ощущает настоящее присутствие и ясность.

Как приблизить момент пробуждения

Хотя вызвать такие состояния по желанию сложно, повысить вероятность можно:

  1. Медитируйте ежедневно. Даже 10 минут осознанного дыхания снижают тревожность.

  2. Проводите время на природе. Пешие прогулки, садоводство, плавание — любые формы контакта с живой средой.

  3. Развивайте благодарность. Простая практика записи трёх хороших событий в день помогает перестроить фокус внимания.

Плюсы и минусы пробуждения

Плюсы Минусы
Повышается осознанность и чувство единства Может быть кратковременным и трудно воспроизводимым
Снижается уровень стресса Возможна путаница с мистическим опытом
Меняется восприятие ценностей Требует внутренней готовности и практики

Три интересных факта

  1. Некоторые люди переживают пробуждение сознания во сне или при выходе из наркоза, что подтверждает нейрофизиологическую природу феномена.

  2. Похожие состояния описывали Будда, Лев Толстой и Экхарт Толле, хотя терминология у них различалась.

  3. Современные нейробиологи исследуют подобные явления с помощью функциональной МРТ, фиксируя изменения в активности мозговых сетей.

FAQ

Можно ли искусственно вызвать пробуждение сознания?
Полностью контролировать этот процесс невозможно, но регулярная медитация и осознанные прогулки повышают вероятность.

Опасно ли это состояние?
Нет, если человек психически стабилен. Оно скорее оздоравливает психику, чем нарушает её.

Как понять, что это было именно пробуждение?
Обычно человек ощущает яркий прилив спокойствия, ясности и любви, без страха и тревоги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

17 часов умеренной физической активности в неделю снижают риск рака пищеварительной системы на 17% сегодня в 23:03
Бег или ходьба: что реально защищает от онкологии, и почему 2 часа в неделю перевернут вашу жизнь

Учёные выяснили, сколько времени нужно уделять физкультуре, чтобы значительно снизить риск рака пищеварительной системы. Цифра оказалась реалистичной.

Читать полностью » В Шотландии раскопан форт Брокси-Кеннелс, существовавший с 550 года до н.э. до I века н.э. сегодня в 22:59
Под землей Шотландии спрятан тайный мир: как строительство дороги раскрыло форт Брокси-Кеннелс

Строительство дороги в Шотландии привело к обнаружению древнего форта, заброшенного накануне римского вторжения. Что скрывала земля 2000 лет?

Читать полностью » Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52 сегодня в 18:45
Эта монета пролежала в земле тысячу лет: теперь она рассказывает о том, как Древняя Русь торговала с миром

Археологи нашли в Старой Ладоге редчайшую монету X века. Что это открытие расскажет о денежном обращении Древней Руси и её торговых связях?

Читать полностью » Пышный: технологии генного редактирования позволяют вносить изменения в ДНК с высочайшей точностью сегодня в 17:42
Генетика переходит в конструирование: скоро бактерии будут производить инсулин прямо в вашем теле

Российские учёные близки к созданию новых форм жизни на микроуровне. Какие возможности это открывает для медицины и экологии?

Читать полностью » Почечные органоиды сохранили жизнеспособность в организме свиней через 48 часов после трансплантации сегодня в 17:36
Свиньи с человеческими почками: эксперимент, который перевернёт медицину с ног на голову

Учёные впервые успешно интегрировали выращенные в лаборатории мини-почки человека в органы свиней. Что это значит для будущего трансплантологии?

Читать полностью » Индуцированные землетрясения могут происходить на неактивных разломах земной коры сегодня в 16:32
Земля под ногами просыпается: спящие разломы, молчавшие миллионы лет, вот-вот ударят по нам

Учёные обнаружили, что древние разломы земной коры, молчавшие миллионы лет, могут пробуждаться. Что провоцирует эти процессы и какова роль человека?

Читать полностью » Брэндон Шак: плита Эксплорер разрывается на части в зоне субдукции Каскадия сегодня в 16:30
Земля в агонии: плита у побережья Америки разрывается на части — учёные увидели, как это происходит

Исследование зоны субдукции Каскадия показало удивительный процесс — тектоническая плита начинает разрушаться. Что это значит для нашей планеты?

Читать полностью » Исследование приматов показало, что мужское доминирование не является биологической нормой — Ребекка Льюис сегодня в 15:03
Матриархат пробудился в джунглях: самцы утратили власть, и природа показала, кто здесь главный

Учёные из Техаса доказали: мужское доминирование среди приматов — не закон природы, а лишь одна из множества возможных моделей власти в животном мире.

Читать полностью »

Новости
Еда
Грейпфрут, имбирь и чили не сжигают жир, а лишь усиливают эффект дефицита калорий
Красота и здоровье
Гликолевая кислота улучшает текстуру кожи и снижает пигментацию при регулярном уходе
Спорт и фитнес
Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию
Туризм
Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо
УрФО
В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД
Красота и здоровье
Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду
Питомцы
Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины
Авто и мото
ПДД разрешают обгон тихоходов и мопедов даже при знаке Обгон запрещен и сплошной разметке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet