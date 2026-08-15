На заводе АвтоВАЗ начали сборку 18-дюймовых колес на новой роботизированной линии

На заводе АвтоВАЗа кроссовер LADA Azimut 2026 получил то, чего раньше у марки не было: штатные 18-дюймовые колёса, которые собирает новая автоматизированная линия. Для цеха это не просто свежая оснастка, а отдельная ветка производства, рассчитанная больше чем на 1300 комплектов в сутки. И всё это крутится рядом со сборкой LADA Vesta и LADA Iskra, без лишней суеты и остановок. На таком участке даже один криво установленный грузик может вылезти боком, поэтому контроль там поставили жёсткий.

"Линия рассчитана так, чтобы колёса проходили сборку без лишних остановок. Автоматика здесь проверяет геометрию, переносит комплект между постами и сама перезапускает балансировку после установки грузика. Для такого узла это как раз тот случай, когда лишняя ручная операция только мешает", — подчеркнул автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов. автоэксперт Иван Рогов

Как устроена новая линия

Оборудование смонтировали под LADA Azimut, и это первая модель АвтоВАЗа с заводскими 18-дюймовыми колёсами. Линия при этом не зажата под один размер: она умеет работать с типоразмерами от 15 дюймов и выше. Поэтому на ней сейчас делают колёсные комплекты не только для опытных партий новинки, но и для LADA Iskra и Vesta.

Колёса и шины приезжают от разных поставщиков, после чего автоматика сверяет их с нужной комплектацией. Переналадка под новый типоразмер проходит без участия персонала. Роботы сами двигают колёса между постами, а шину перед монтажом на диск обрабатывают специальным составом — "омыловкой".

За тем, чтобы диск не получил повреждений, следит система машинного зрения. На заводе такие комплексы уже используют для контроля установки поршней двигателя, проверки светотехники и нанесения VIN-номера на кузов. Тут логика простая: чем меньше ручных ошибок, тем меньше шансов отправить брак дальше по цепочке.

"Когда линия сама проверяет комплект и повторно балансирует колесо, она убирает типовой человеческий промах. Но ручной контроль всё равно остаётся нужен там, где автоматика ещё не видит мелкую погрешность сразу. Балансировочный грузик — как раз такой участок, и его нельзя пускать на самотёк", — разъяснил автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов. автомеханик Александр Михайлов

Где всё ещё нужен человек

Из всего процесса вручную оставили только установку балансировочных грузиков. После этого автоматика тут же перепроверяет точность и запускает повторную балансировку колеса. Представители АвтоВАЗа в Telegram-канале "Поладим с LADA" прямо сказали, что система сама проверяет установку грузика и делает повторную балансировку.

Специальный гайковёрт завершает монтаж на кроссовере LADA Azimut, закручивая сразу пять болтов с заданным усилием и нужным числом оборотов. Это финальная операция всей цепочки. До неё комплект проходит отдельный цех, где колёса собирают заранее, ещё до главного конвейера.

Линию построили так, чтобы она работала без лишних движений и лишних пауз. Готовые комплекты сразу уходят на главный конвейер по принципу "точно в срок". То есть их подают не про запас, а ровно тогда, когда они нужны конкретной машине.

Скорость и объёмы выпуска

Одно готовое колесо покидает линию каждые 12 секунд. Это примерно в полтора раза быстрее прежнего оборудования. Цех способен выдавать не меньше 1300 колесных комплектов в сутки, и этого хватает сразу на несколько моделей.

Такие цифры важны не сами по себе, а потому, что линия не должна упираться в узкое место. Если комплектов не хватает, начинает тормозить уже главный конвейер. Здесь же поток выстроен так, чтобы сборка Azimut, Vesta и Iskra шла без дефицита колёс.

Сама схема выглядит простой, но внутри там много точных операций. Шина проходит обработку, диск не ловит лишних царапин, накачка идёт через телескопический колокол методом воздушного взрыва. Этот способ быстрее обычной подачи воздуха через вентиль, и именно на таких мелочах потом держится ритм всего участка.

"Для серийной сборки такая автоматизация полезна не красивыми словами, а тем, что она держит одинаковый результат от смены к смене. Если колесо уходит на конвейер без перекоса по размеру, давлению и балансировке, у машины потом меньше поводов для вибрации и жалоб от владельца. А когда комплект делают точно к моменту сборки, цех не копит лишние запасы и не расползается по срокам", — констатировал автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов. автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Почему для LADA Azimut понадобилась отдельная линия?

Потому что модель получила 18-дюймовые колёса, а такой формат потребовал отдельной настройки оборудования. При этом линия осталась универсальной и работает не только под новинку.

Что делает автоматика после установки грузика?

Она перепроверяет точность и запускает повторную балансировку. Это помогает сразу поймать ошибку, если она есть.

Зачем нужен телескопический колокол?

Через него шину накачивают методом воздушного взрыва. Такой способ ускоряет процесс по сравнению с подачей воздуха через вентиль.

Сколько комплектов линия даёт в сутки?

Не меньше 1300. Этого объёма хватает для текущей сборки сразу нескольких моделей.

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