Электрический рывок из Калининграда: завод подвел итоги выпуска новой модели для дорог страны

За два минувших года калининградское предприятие "Автотор" выпустило 1300 электромобилей модели "Амбер Авто" А5. Производственные показатели холдинга стали известны из официального пресс-релиза компании, на который ссылается информационное агентство ТАСС. Серийный выпуск электрокаров на данной площадке стартовал в конце 2023 года, а полноценные продажи на территории региона начались в феврале 2024 года. На сегодняшний день минимальная стоимость одной единицы данной техники установлена на отметке 2 225 000 рублей.

Масштабирование производства и старт продаж

Развертывание производственной линии "Амбер Авто" стало логичным шагом для калининградского завода в условиях трансформации автомобильного рынка. Первые экземпляры модели А5 начали покидать конвейер в последние месяцы 2023 года, ознаменовав собой переход предприятия на новые технологии сборки. Процесс был выстроен с учетом требований к локализации, что в итоге позволило за два года достичь объема выпуска в 1300 машин.

Коммерческий запуск модели состоялся в феврале 2024 года, когда первые партии электромобилей поступили в дилерские центры Калининградской области. Покупателям предложили современные электрические транспортные средства, приспособленные к эксплуатации в условиях городской инфраструктуры. Актуальная ценовая политика бренда удерживает базовую стоимость автомобиля на уровне 2 225 000 рублей, что делает сегмент доступным для широкого круга потребителей и корпоративных заказчиков.

Успешная работа предприятия опирается на выстроенную логистику и поэтапное наращивание мощностей. Технологическая база позволяет заводу планомерно снабжать рынок необходимым количеством техники, соблюдая графики поставок. Опираясь на полученный результат, руководство компании оценивает перспективы дальнейшего присутствия электрического транспорта в региональных автопарках как устойчивые.

Опыт интеграции в городскую среду

Особое внимание в "Автоторе" уделили вопросу внедрения электромобилей в систему общественного и коммерческого транспорта. Еще в течение 2024 года на улицы Калининграда вышли 50 электрокаров, которые успешно пополнили городской таксопарк. Параллельно с такси, эти автомобили были задействованы в сервисах каршеринга, что позволило оперативно проверить надежность узлов машины в условиях интенсивной ежедневной эксплуатации.

"Использование электромобилей с высоким уровнем локализации производства является перспективным направлением для развития такси будущего. Практический опыт эксплуатации таких транспортных средств в условиях городской среды позволяет говорить о высокой эффективности внедрения подобной техники. Мы наблюдаем готовность компании к реализации и расширению данного проекта уже на федеральном уровне. Это серьезный шаг в сторону обновления автопарка городов с учетом современных технологических стандартов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Представители холдинга подчеркивают, что полученные в ходе эксплуатации данные подтверждают жизнеспособность выбранной стратегии. Электромобили демонстрируют стабильную работу, а накопленный опыт использования техники в сервисах краткосрочной аренды помогает инженерам вносить оперативные корректировки в производственные процессы. Развитие такого направления способствует формированию экологически ответственной городской инфраструктуры в регионах присутствия "Амбер Авто".

География присутствия бренда

Выход за пределы Калининградской области стал приоритетной задачей, которую компания начала реализовывать сразу после стабилизации производственного цикла. На данный момент бренд "Амбер Авто" представлен не только в западном форпосте страны, но и в крупнейших мегаполисах России. Такая экспансия позволяет охватить интересы широкой аудитории в разных климатических и рыночных условиях.

Список городов, где представлена продукция завода, включает такие важные центры, как Москва, Нижний Новгород и Казань. Кроме того, электромобили успешно поставляются в южные регионы, включая Краснодар, Сочи и Новороссийск. Географическое разнообразие точек продаж свидетельствует о заинтересованности потребителей и бизнеса в получении доступных электрических решений отечественной сборки.

Постоянное присутствие в крупных административных центрах создает основу для сервисной поддержки и формирования качественной сети обслуживания электромобилей "Амбер Авто". Компания продолжает удерживать темпы поставок, обеспечивая планомерное распределение выпускаемой техники между своими филиалами и партнерами. Такая стратегия позволяет бренду удерживать позиции на российском рынке электрокарного транспорта.