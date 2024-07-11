Участие в международных мероприятиях, таких как парламентский саммит группы БРИКС, способствует укреплению престижа этой организации и ее воздействия на мировую арену, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что роль межпарламентских форумов и конференций в мировой политике имеет колоссальное значение и важна для установления доверия, взаимной поддержки и свободного обмена мнениями.
В ходе X Парламентского форума БРИКС глава государства подчеркнул, что такие встречи играют ключевую роль в укреплении авторитета самой организации и ее влияния на международной арене.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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