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Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:59

Кондиционер при нуле градусов? Звучит странно, но именно он может спасти лобовое стекло

Осенью в машине часто начинается одна и та же история: стекло мутнеет изнутри, дворники снаружи уже бесполезны, а из дефлекторов идёт сырой воздух. В сырую погоду это особенно заметно утром, когда салон ещё не прогрелся, а на лобовом уже висит тонкая пленка влаги. Кнопку кондиционера в такой момент рано списывать со счетов. Она помогает быстрее убрать запотевание, потому что сушит воздух, который подаётся на стекло. Но при холоде этот приём работает не всегда одинаково.

"Причина проста: A/C нужен здесь не для холодного салона. Toyota прямо указывает, что функция кондиционирования осушает поступающий из дефлекторов воздух, поэтому лобовое стекло очищается быстрее. Продолжительная рециркуляция, наоборот, повышает вероятность запотевания, поскольку влага от дыхания пассажиров, одежды и обуви остаётся внутри машины", — отметил автоэксперт.

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Как кондиционер убирает влагу

Когда стекло начинает потеть изнутри, климатическую установку обычно переводят на лобовое стекло, добавляют скорость вентилятора и включают кондиционер. Важен и режим подачи воздуха: нужен наружный поток, а не рециркуляция. Именно так система быстрее выводит влагу из салона и возвращает прозрачность стеклу.

Такой алгоритм используют и сами автопроизводители. Hyundai при автоматическом отпотевании включает кондиционер, подаёт свежий воздух, направляет поток на стекло и ставит вентилятор на максимум. У Ford режим MAX Defrost тоже отключает рециркуляцию, а на части машин ещё и сам включает кондиционер.

Логика тут простая и без лишней магии. Осушение нужно не ради холода, а ради сухого воздуха. Если в салоне сидят несколько человек, дышат, заходят в мокрой одежде или обуви, влага быстро оседает внутри, и стекло мутнеет снова.

Как включать климат при запотевании

Автоэксперт Дмитрий Новиков в разговоре с "Тарантас Ньюс" советует при внутреннем запотевании направить тёплый воздух на лобовое стекло, увеличить скорость вентилятора, включить A/C и выбрать подачу наружного воздуха вместо рециркуляции. Такой набор действий и даёт нужный эффект в обычную осеннюю погоду.

Если нужен быстрый результат, климату лучше не мешать. Сначала стекло, потом уже комфорт в салоне. Пока компрессор работает, а температура позволяет, система сушит воздух и помогает убрать мутную плёнку заметно быстрее, чем одни только дефлекторы без кондиционера.

В этом же ряду и режимы автоматического отпотевания, которые есть у части машин. Они делают всё сразу: меняют поток, включают свежий воздух, повышают обороты вентилятора и, если конструкция позволяет, подключают кондиционер. Водителю тут остаётся только не перевести систему обратно в рециркуляцию.

Когда осушение уже не срабатывает

Лампа A/C ещё не гарантирует, что осушение будет работать одинаково в любую погоду. В руководствах Toyota указано, что при наружной температуре около 0 °C функция осушения может уже не срабатывать даже после включения кондиционера. У Hyundai есть своё ограничение: автоматическое отпотевание может работать некорректно при температуре ниже -10 °C.

Здесь всё упирается в конструкцию конкретной машины и в условия за бортом. Один автомобиль ещё нормально сушит воздух, другой уже упирается в температурный порог. Поэтому один и тот же приём осенью полезен, а около нуля — не всегда.

Если стекло перестаёт очищаться, а через пару минут снова покрывается влагой, дело может быть уже не в кнопке A/C. Тогда стоит искать источник сырости в салоне. Иначе водитель просто будет гонять воздух по кругу, а стекло всё равно останется мутным.

Где искать источник влаги в салоне

Польское издание Interia советует проверить мокрые коврики и покрытие под ними, салонный фильтр, дверные уплотнения и водостоки. Это как раз те места, где вода чаще всего и задерживается. Снаружи машина может выглядеть сухой, а внутри уже копить сырость неделями.

Если после просушки салона и правильной настройки климата стёкла продолжают запотевать, дальше уже нужно разбираться с причиной, а не нажимать кнопки наугад. Возвращение конденсата быстро показывает, обычная ли это осенняя влажность или в салон всё-таки затекает вода. И чем раньше это найти, тем меньше шансов ездить с мутным лобовым стеклом каждое утро.

Для проверки подойдут и простые наблюдения. Если ковры мокрые, двери плохо закрываются по уплотнителям или фильтр давно не меняли, проблема может сидеть именно там. В такой ситуации кондиционер лишь снимает симптом, но не убирает саму причину.

"Лампа A/C сама по себе не означает, что система будет сушить воздух при любой температуре. При около нуля компрессор может уже не давать привычного эффекта, и водитель увидит это по тому, как быстро снова мутнеет стекло. Если запотевание возвращается сразу после просушки, стоит искать влагу в салоне, а не надеяться на кнопку. Мокрые коврики, забитый фильтр и слабые уплотнения часто дают тот же самый результат", — предупредил автоэксперт.

автоэксперт Иван Рогов

FAQ

Нужно ли включать кондиционер осенью?
Да, если стёкла запотевают изнутри. Кондиционер сушит воздух и помогает быстрее убрать влагу с лобового стекла.

Почему рециркуляция мешает?
При рециркуляции в салоне остаётся влага от дыхания, одежды и обуви. Из-за этого стекло чаще мутнеет.

Работает ли A/C при нуле градусов?
Не всегда. У некоторых машин функция осушения уже может не срабатывать около 0 °C.

Что делать, если стекло снова потеет?
Проверить коврики, салонный фильтр, уплотнения дверей и водостоки. Если в салоне есть вода, кнопка A/C проблему не решит.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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