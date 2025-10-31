Мариацелльская железная дорога: что скрывает первое место в конкурсе Австрии

Мариацелльская железная дорога — одно из самых живописных мест Австрии, признанное победителем национального конкурса "9 мест — 9 сокровищ". Результаты голосования были оглашены совсем недавно, а проект уже успел завоевать внимание жителей страны и туристов со всего мира. Подобная награда подтверждает высокую ценность и красоту этого исторического маршрута, который продолжает привлекать тысячи путешественников каждый год.

История и уникальность маршрута

Мариацелльская железная дорога не только старейшая в мире электрическая узкоколейка, но и одна из самых длинных в Австрии. Соединяя город Санкт-Пёльтен и культовый Мариацелль, этот маршрут проходит через живописные горные перевалы и предоставляет своим пассажирам уникальные панорамные виды.

Конструкция железной дороги началась в конце XIX века и продолжалась до 1907 года. Именно тогда и был завершён путь, который в настоящее время является историческим памятником. Он не просто соединяет два города, но и проходит через красивые альпийские пейзажи, что делает поездки на нём незабываемыми. Популярность Мариацелльской железной дороги подогревается и тем, что она является частью национального культурного наследия.

Технические особенности и впечатляющие виды

Железная дорога преодолевает значительные перепады высот: начальная станция в Санкт-Пёльтене расположена на 273 метра над уровнем моря, а конечная в Мариацелле — на 600 метрах. Это один из факторов, который придаёт поездке особую красоту, ведь пассажиры могут наслаждаться видами горных перевалов, туннелей и виадуков.

Путь проходит через 21 туннель и более 19 виадуков, что делает поездку ещё более захватывающей. При этом современные поезда, такие как Himmelstreppe, которые курсируют с 2013 года, обеспечивают максимальный комфорт для пассажиров. Название "Himmelstreppe" в переводе с немецкого означает "Лестница в небеса", что как нельзя лучше отражает дух маршрута, который поднимает путешественников на новые высоты.

Как выглядит поездка

Одна из самых привлекательных особенностей поездки на Мариацелльской железной дороге — это возможность наслаждаться видами через окна вагона первого класса с панорамным стеклом. Сюда стоит заехать, если вы хотите почувствовать себя частью этого уникального путешествия, а также насладиться комфортом и изысканным обслуживанием.

Поезда курсируют в праздничные и выходные дни с конца апреля по начало ноября, а также в выходные дни Адвента. В этот период маршрут становится особенно красивым, когда можно наблюдать за сменой сезонов. Кроме того, для любителей ностальгии на некоторых рейсах появляется старинный поезд "Ötscherbär", который ведёт электровоз, служащий на железной дороге уже более 100 лет.

Популярность Мариацелльской железной дороги

Мариацелльская железная дорога стала настоящей гордостью Австрии, и её успех подтверждают не только национальные награды, но и международное признание. Британский сайт The Guardian включил её в список самых живописных железнодорожных маршрутов Европы. Этот маршрут привлекает тысячи туристов не только из Австрии, но и со всего мира. Занимая первое место в конкурсе "9 мест — 9 сокровищ", она обогнала другие культурные и природные памятники страны.

Что ещё интересного в Австрии?

Несмотря на то, что Мариацелльская железная дорога стала победителем в конкурсе, австрийские туристические достопримечательности не ограничиваются только этим маршрутом. В топ-10 также вошли такие удивительные места, как:

Часовня Келлерйох в Тироле. Озеро Шайдзее в Форарльберге. Серебряные дома в Шердинге, Верхняя Австрия. Ущелье Ламмер близ Зальцбурга. Эорикогель — крупнейшая скульптура винограда в мире, расположенная в Штирии. Йойс-ам-Нойзидлер-Зее, винный город у озера Нойзидлер-Зее. Городской парк в Вене.

Эти места прекрасно дополняют друг друга и составляют одну большую и богатую на достопримечательности страну, полную исторического наследия и природной красоты.

Как выбрать лучший маршрут для путешествия по Австрии?

Если вы хотите исследовать Австрию и увидеть все её природные и культурные красоты, то начинать стоит с самого популярного маршрута — Мариацелльской железной дороги. Поездка на этом поезде подарит вам незабываемые виды и атмосферу, которая завораживает с первого взгляда. Но стоит помнить, что Австрия полна других прекрасных мест, которые стоит увидеть. Вы можете организовать своё путешествие, сочетая поездки по железной дороге с посещением природных и исторических объектов.

Плюсы и минусы Мариацелльской железной дороги

Плюсы:

Уникальные панорамные виды.

Историческая ценность маршрута.

Доступность для туристов.

Качество обслуживания на борту.

Минусы:

Ограниченные временные рамки — поездка доступна только в тёплое время года и в выходные дни.

Некоторая удалённость от других крупных туристических центров.

Мифы и правда о железной дороге

Миф: Мариацелльская железная дорога подходит только для опытных путешественников.

Правда: Это маршрут доступен для всех, независимо от опыта путешествий. Миф: Железная дорога — это просто историческая достопримечательность, а не реальный транспорт.

Правда: Маршрут активно используется для транспортировки пассажиров, особенно в праздничные дни.

Исторический контекст

Мариацелльская железная дорога имеет долгую историю, начавшуюся в конце XIX века. Постепенное строительство с 1898 по 1907 год обеспечило связь между горными районами и городами Австрии, и уже с тех пор этот маршрут становится важной частью культуры и истории страны.

Интересные факты