Нефтегазовая фирма OMV из Австрии утверждает, что до тех пор, пока не применены ограничения по российскому газу, ей "необходимо соблюдать текущее соглашение с Газпромом" по поставкам.



Об этом сообщил акционерам генеральный директор OMV Альфред Штерн, его высказывания приводит австрийская газета der Standard. "Пока что нет санкций, по нашему мнению, мы должны придерживаться действующего контракта на поставку газа с "Газпромом", — отметил Штерн.



Уточняется, что заявление генерального директора прозвучало во вторник на ежегодном общем собрании акционеров в Вене. Глава OMV подчеркнул, что организация не планирует выходить из договоров на поставку газа с Россией, которые рассчитаны до 2040 года. "OMV придерживается актуального законодательства. В него входят правовая база, санкции, эмбарго, а также имеющиеся договоры", — подчеркнул Штерн. Одновременно, по его словам, ведется работа над преобразованием OMV — компания должна постепенно стать предприятием по производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов.



В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о намерениях изучить варианты досрочного завершения длительных контрактов между OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. Позднее в OMV сообщили, что для прекращения поставок российского газа необходимо создать правовую основу, при необходимости компания сможет обеспечить потребителей в Австрии на 100% нероссийским газом.



По словам Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года достигла рекордного уровня и составила 98%. Она отметила, что это рекорд для периода с начала военных действий России на Украине. По мнению министра, это свидетельствует о недостаточных усилиях участников рынка газа по сокращению зависимости страны от поставок газа из России.

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