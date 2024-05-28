Нефтегазовая фирма OMV из Австрии утверждает, что до тех пор, пока не применены ограничения по российскому газу, ей "необходимо соблюдать текущее соглашение с Газпромом" по поставкам.
Об этом сообщил акционерам генеральный директор OMV Альфред Штерн, его высказывания приводит австрийская газета der Standard. "Пока что нет санкций, по нашему мнению, мы должны придерживаться действующего контракта на поставку газа с "Газпромом", — отметил Штерн.
Уточняется, что заявление генерального директора прозвучало во вторник на ежегодном общем собрании акционеров в Вене. Глава OMV подчеркнул, что организация не планирует выходить из договоров на поставку газа с Россией, которые рассчитаны до 2040 года. "OMV придерживается актуального законодательства. В него входят правовая база, санкции, эмбарго, а также имеющиеся договоры", — подчеркнул Штерн. Одновременно, по его словам, ведется работа над преобразованием OMV — компания должна постепенно стать предприятием по производству экологически чистого топлива, химикатов и материалов.
В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о намерениях изучить варианты досрочного завершения длительных контрактов между OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. Позднее в OMV сообщили, что для прекращения поставок российского газа необходимо создать правовую основу, при необходимости компания сможет обеспечить потребителей в Австрии на 100% нероссийским газом.
По словам Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года достигла рекордного уровня и составила 98%. Она отметила, что это рекорд для периода с начала военных действий России на Украине. По мнению министра, это свидетельствует о недостаточных усилиях участников рынка газа по сокращению зависимости страны от поставок газа из России.
Фото: commons.wikimedia.org/JKCarl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Япония еще не приняла решение по участию в конференции по Украине
Посольство Японии в Киеве сообщило во вторник, что Токио еще не приняло решение относительно участия в конференции по Украине в Швейцарии.
Лидеры ФРГ и Казахстана обсудили конференцию по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Эксперт Градова: Черноморское побережье будет "забито битком" этим летом
Над Черным морем, недалеко от Сочи, обнаружили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.
Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений
Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.