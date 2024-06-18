В рамках конфликта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что удары ВСУ по России считаются допустимыми, ссылаясь на международное право.
Он подчеркнул, что Австрия является страной, сохраняющей нейтралитет, и не предоставляет военную поддержку Украине.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страны НАТО специально увеличивают напряженность, подстрекая Украину к продолжению бессмысленной войны.
Эти действия неизбежно приведут к последствиям и в конечном итоге нанесут ущерб интересам тех государств, которые выбрали путь эскалации конфликта.
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