Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
Канцлер Австрии Нехаммер считает удары по России допустимыми
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:09

Канцлер Австрии Нехаммер считает удары по России допустимыми

В рамках конфликта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что удары ВСУ по России считаются допустимыми, ссылаясь на международное право.

Он подчеркнул, что Австрия является страной, сохраняющей нейтралитет, и не предоставляет военную поддержку Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страны НАТО специально увеличивают напряженность, подстрекая Украину к продолжению бессмысленной войны.

Эти действия неизбежно приведут к последствиям и в конечном итоге нанесут ущерб интересам тех государств, которые выбрали путь эскалации конфликта.

Фото: pixabay.com/Schwoaze (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.

Читать полностью
Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон

Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон

Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме.

Читать полностью

Общество

"Леруа Мерлен" меняет своё название

Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".

Читать полностью
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?

Читать полностью

Новости