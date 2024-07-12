Австралия заявила о намерениях организовать самый большой единый пакет военной помощи Украине, который составит несколько сотен миллионов долларов. Об этом информировали в Минобороны государства, пишет РИА Новости.

В небольшой заметке, которая была размещена на официальном сайте Минобороны государства, расположенного на одноимённом материке в Южном полушарии, содержится информация о том, что правительство политика, премьер-министра Австралийского Союза Энтони Альбанезе продолжает способствовать Украине. По его словам, Содружество Австралии намерено передать государству в Восточной и Центральной Европе пакет военной помощи, который будет составлять около 250 млн долларов.

Известно, что Украине будут преданы ракеты ПВО, оружие, используемое боевой авиацией для атаки наземных целей, боеприпасы для огнестрельного оружия, оружие, созданное для уничтожения танков противника, бронированной и небронированной техники. Помимо этого, Австралия передаст партию обуви.

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