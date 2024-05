Австралия решила помочь Украине с дополнительной суммой в 20 миллионов долларов, чтобы покрыть ее потребности в энергетике и гуманитарной помощи, информирует издание Guardian.



Согласно сообщению, правительство Австралии выделит Украине 31 миллион австралийских долларов (приблизительно 20 миллионов долларов США) для удовлетворения ее энергетических и гуманитарных потребностей.



Отмечается, что новый пакет помощи включает передачу 13 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины и выделение 6 миллионов долларов на финансирование деятельности Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.



Также в заявлении говорится о выделении 1 миллиона долларов на улучшение положения людей с ограниченными возможностями в Украине. Общая сумма помощи Украине от правительства Австралии уже превышает миллиард долларов, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку.



Москва считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и рассматриваются как рискованное предприятие. Главный дипломат России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.



По его мнению, США и НАТО принимают участие в конфликте, предоставляя оружие и обучая кадры не только в Великобритании, Германии, Италии, но и в других странах. В Кремле заявляли, что поставки оружия Украине со стороны Запада негативно сказываются на переговорах и окажут неблагоприятное воздействие.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)