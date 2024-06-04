Власти Австрии выразили поддержку предложению Бельгии лишить Венгрию возможности участвовать в голосовании в рамках Евросоюза из-за отказа предоставить помощь Киеву, как сообщил представитель австрийского Министерства иностранных дел.



Ранее министр иностранных дел Бельгии, которая в данный момент председательствует в ЕС, Аджа Лябиб высказала мнение о необходимости рассмотрения такой возможности Евросоюзом.



Представитель австрийского МИД подчеркнул, что важно, чтобы все 27 стран-членов ЕС придерживались основных принципов, на которых строится Евросоюз, особенно в преддверии будущего председательства Венгрии в ЕС. Он отметил важность строгого соблюдения процедуры, предусмотренной в седьмой статье Договора о Европейском Союзе, в отношении Венгрии в случае систематических и серьезных нарушений принципов ЕС, которые могут привести к временному лишению страны права голоса.



В Июле Венгрия возьмет на себя роль временного председателя Совета ЕС, сменяя Бельгию. Срок ее председательства составит 6 месяцев и продлится до конца 2024 года.



СМИ сообщили, что некоторые страны ЕС рассматривают введение мер кары в отношении Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву, включая заблокирование кандидатуры Венгрии на высокие посты в Еврокомиссии. Сейчас Оливер Вархели, представитель Венгрии в составе Еврокомиссии, занимает должность комиссара по вопросам соседства и расширения.



Европарламент принял резолюцию относительно соблюдения законов ЕС в Венгрии, где высказал сомнения в правомерности председательства Венгрии в Совете ЕС во втором полугодии 2024 года из-за якобы нарушений этого принципа и несоответствия европейским ценностям.

Согласно информации агентства Bloomberg, Венгрия блокирует достижение консенсуса между странами ЕС относительно начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Сообщается также, что страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может помешать использованию средств, полученных от замороженных активов России, которые предполагалось направить на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).

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