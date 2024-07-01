Государственная компания, управляющая автомагистралями России, планирует существенно увеличить доходы от дорожных сборов в 2024 году. Согласно официальным данным, ожидаемая сумма поступлений составит 105 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатели предыдущего года.

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко выразил уверенность в достижении поставленной цели.

Согласно годовому отчету организации, в 2023 году сборы за проезд по подведомственным дорогам превысили 75 миллиардов рублей, что на четверть больше запланированного. Рост объясняется повышением тарифов в начале года и значительным увеличением сезонного спроса на поездки на личном автотранспорте.

Глава компании также сообщил о росте трафика на 13-14% в первом полугодии текущего года. Особенно заметно увеличение числа грузовых автомобилей. Он отметил, что растущий трафик свидетельствует о повышении доверия к дорогам компании. Планы по сбору платы устанавливаются не с целью увеличения доходов, а для обеспечения уверенности инвесторов в выполнении обязательств по строительству дорог.

Руководитель упомянул о наличии резервов, которые позволят начать новые проекты. В качестве примеров он привел реконструкцию участка трассы М-4 "Дон", работы на автодорогах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", а также перспективные проекты в южных и других регионах страны, реализуемые по поручению президента.

Компания управляет сетью федеральных автомагистралей общей протяженностью около 5 тысяч километров, из которых более 3 тысяч километров являются платными. В ведении организации находятся ключевые трассы страны, включая М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД, подъездные дороги к аэропорту "Домодедово" и "Московское малое кольцо". Кроме того, ведется строительство новой скоростной магистрали М-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Фото: Вконтакте Государственная компания "Автодор"