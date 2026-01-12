Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Авокадо
Авокадо
© freepik.com by valeria_aksakova is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:18

Этот продукт едят днём — а ночью он меняет сон и сердце, хотя годами его не замечали

Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA

Сон всё чаще называют таким же важным элементом здорового образа жизни, как питание и физическая активность. Новые научные данные показывают, что привычные продукты способны влиять не только на сердце, но и на ночной отдых. Одним из таких продуктов неожиданно оказался авокадо. Об этом сообщает Journal of the American Heart Association (JAHA).

Неожиданный эффект ежедневного авокадо

В рамках вторичного анализа крупнейшего на сегодняшний день рандомизированного контролируемого исследования, посвящённого авокадо, учёные обратили внимание на параметры сна. В исследовании участвовали взрослые американцы, которые на протяжении шести месяцев не меняли привычный рацион, за исключением количества авокадо. Одна группа ежедневно съедала по одному плоду, тогда как участники контрольной группы употребляли авокадо крайне редко — не более двух раз в месяц.

Сравнение результатов показало, что у людей, которые регулярно включали авокадо в рацион, субъективно улучшилось качество сна и увеличилась его продолжительность. Эти наблюдения хорошо вписываются в общие представления о гигиене сна, где важную роль играют не только режим и обстановка, но и питание, о чём ранее говорили специалисты, разбирая, как избегать алкоголя и гаджетов перед сном.

Почему сон важен для сердца

Достаточный и стабильный сон напрямую связан с состоянием сердечно-сосудистой системы. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, нехватка сна может усиливать факторы риска, включая повышение артериального давления и нарушения обмена веществ. Американская кардиологическая ассоциация относит здоровую продолжительность сна к системе Life's Essential 8 — восьми базовым показателям, влияющим на здоровье сердца.

"Сон становится ключевым фактором здорового образа жизни, влияющим на здоровье сердца, и это исследование побуждает нас задуматься о том, как питание — и такие продукты, как авокадо, — могут способствовать улучшению сна", — говорит доцент кафедры диетологии Университета штата Пенсильвания Кристина Петерсен.

Как проводилось исследование

В научной работе приняли участие 969 взрослых жителей США разных расовых и этнических групп. Все участники имели увеличенную окружность талии — распространённый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, который, по оценкам специалистов, затрагивает почти 60 % взрослого населения страны. Участников случайным образом распределили по двум группам и наблюдали за ними в течение полугода.

Состояние здоровья оценивалось с помощью системы Life's Essential 8, которая позволяет комплексно анализировать питание, физическую активность, воздействие никотина, качество сна, массу тела, артериальное давление, а также уровни липидов и глюкозы в крови. Такой подход широко используется в современной кардиологии и помогает отслеживать позитивные изменения, на фоне которых эксперты отмечают, что ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями постепенно улучшается.

Питательные вещества и возможное влияние на сон

Исследователи обращают внимание на состав авокадо, который может объяснять выявленный эффект. В одной порции продукта содержатся триптофан — предшественник мелатонина, фолиевая кислота, участвующая в его синтезе, а также магний, необходимый для расслабления мышц и нервной системы. В совокупности эти вещества могут способствовать более стабильному и продолжительному сну.

Дополнительно авокадо остаётся ценным источником клетчатки и мононенасыщенных жиров, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Учёные подчёркивают, что ни один продукт не является универсальным решением, однако такие результаты открывают перспективы для дальнейших исследований.

В итоге авторы работы отмечают, что полученные данные нельзя считать окончательными и применимыми ко всем группам населения. Тем не менее они указывают на возможную связь между ежедневным употреблением авокадо, улучшением качества сна и состоянием сердца, что делает тему особенно актуальной для будущих научных проектов.

