Выращивание авокадо из косточки
Выращивание авокадо из косточки
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:55

Авокадо из косточки превращается в дерево: простая схема, которая срабатывает даже на подоконнике

Косточку авокадо прорастили в воде с помощью зубочисток — Кузьмичева садовод

Авокадо давно перестал быть экзотикой только на кухне — всё чаще его выращивают как декоративное растение прямо дома. Из обычной косточки можно получить эффектное деревце с крупными листьями, если соблюдать несложные, но важные правила. При этом процесс проращивания и ухода требует терпения и внимания к деталям. Об этом сообщает РБК Life.

С чего начинается выращивание авокадо

Первый этап — выбор подходящего плода. Для проращивания подходит только спелый авокадо, внутри которого косточка полностью сформировалась. У такого фрукта тёмно-зелёная кожура, он мягко продавливается пальцами, а при встряхивании слышно, как косточка слегка перемещается внутри. Это главный сигнал, что семя готово к проращиванию.

После этого косточку аккуратно извлекают из мякоти. Чтобы ускорить появление ростка, плотную коричневую оболочку рекомендуется снять. Если она уже подсохла, косточку предварительно ненадолго замачивают в воде, чтобы кожица размягчилась и легко отошла.

Как правильно прорастить косточку

Перед помещением в воду семя слегка подготавливают. С плоской стороны косточки осторожно снимают верхний слой — этот приём создаёт микростресс и стимулирует прорастание. Далее используют зубочистки, фиксируя семя над водой.

"Не втыкайте зубочистки в шов косточки, иначе семя может раскрыться и повредить будущий росток. Плоской стороной опустите конструкцию в воду так, чтобы верхняя часть оставалась сухой", — советует эксперт Ирина Кузьмичева.

Важно соблюдать несколько условий:
• косточка должна касаться воды только нижней частью;
• места проколов не должны намокать;
• воду нужно регулярно обновлять.

При соблюдении этих правил первые корни появляются в течение месяца.

Посадка в грунт и первые ростки

Когда корешки вырастают примерно до 5 см, растение можно пересаживать в горшок. Зубочистки к этому моменту убирают. Для посадки используют питательный грунт для цитрусовых или тропических растений и обязательно укладывают дренаж.

"Косточку заглубляют в землю примерно на одну треть, затем обильно поливают и ставят горшок в хорошо освещённое место. Через полторы-две недели появляется зелёный побег", — отмечает Ирина Кузьмичева.

На этом этапе особенно важно обеспечить достаточное количество света. При его нехватке авокадо вытягивается и ослабевает, как и многие тропические культуры, для которых зимой критичны условия освещения — в том числе когда тропические растения цветут зимой.

Уход за авокадо в домашних условиях

Основу ухода составляет правильный режим полива и подходящий микроклимат.

Ключевые правила:
• почва должна быть слегка влажной, без застоя воды;
• полив проводят после подсыхания верхнего слоя грунта;
• растение положительно реагирует на опрыскивание.

"Если листья начинают желтеть, это признак переувлажнения. Растение любит влагу, но не переносит залив", — объясняет эксперт.

Температура также играет важную роль. Оптимальным считается режим около +20 °C. При понижении температуры ниже +12 °C авокадо может сбросить листья и замедлить рост.

Формирование кроны и подкормка

В первый год авокадо активно вытягивается вверх, поэтому без формирования оно быстро теряет аккуратный вид. Чтобы сохранить декоративность, растение прищипывают.

Рекомендации по формированию:
• первую прищипку проводят при появлении 8-10 листьев;
• в дальнейшем процедуру повторяют при активном росте побегов;
• прищипывание помогает сформировать густую крону.

Подкормки вносят в тёплое время года. Обычно достаточно: 2-3 внесений минеральных удобрений для комнатных растений за сезон.

Пересадки и перспективы плодоношения

В природе авокадо вырастает до 20 метров, но в квартире его рост ограничен размером горшка. Первая пересадка требуется, когда растение достигает около 15 см в высоту. В дальнейшем ёмкость меняют по мере роста корней.

Признаки необходимости пересадки:
• замедление роста;
• уплотнение земляного кома;
• ухудшение внешнего вида растения.

Подобные сигналы характерны для многих домашних культур, когда комнатные растения замедляют рост без пересадки.

Цветение и плодоношение в домашних условиях не гарантированы. Даже при хорошем уходе первые плоды могут появиться через три-четыре года и будут отличаться по вкусу от магазинных. Для повышения шансов цветки опыляют вручную мягкой кисточкой, а наиболее надёжным способом остаётся прививка культурного черенка.

В тёплом климате авокадо допускается пересаживать в открытый грунт после закаливания. В регионах с холодными зимами растение успешно развивается только в теплицах.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.

