Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так

Утро может начаться с простого тоста, который по вкусу не уступает блюдам из кафе. Сочетание сливочного авокадо, нежного копчёного лосося и тёплого яйца создаёт сбалансированный и сытный вариант завтрака. Такой рецепт легко адаптировать под личные предпочтения и рацион.

Базовые ингредиенты и подготовка

Для основы понадобится ломтик хлеба на закваске, четверть спелого авокадо и около 56 граммов копчёного лосося — именно столько составляют 2 унции в метрической системе. Также потребуется одно яйцо, немного лимонного сока, соль и свежемолотый перец. В качестве дополнительного штриха можно использовать чайную ложку свежего базилика.

Хлеб поджаривают до выраженной хрустящей корочки. Это важно, поскольку мякоть авокадо смягчает поверхность, и слишком лёгкая обжарка может сделать текстуру излишне мягкой. Яйцо готовят на небольшой сковороде удобным способом — глазуньей или с мягким желтком, приправляя солью и перцем.

Сборка тоста

Когда хлеб готов, авокадо разминают прямо на тёплой поверхности. Добавляют немного лимонного сока и щепотку перца. От соли можно отказаться или использовать её минимально, так как копчёный лосось сам по себе достаточно солёный и сбалансирует вкус.

Сверху выкладывают ломтики лосося, равномерно распределяя их по авокадо. Завершает композицию горячее яйцо. При желании блюдо украшают свежим базиликом, который добавляет лёгкий травяной аромат и визуальную свежесть.

Вариации и дополнительные акценты

Рецепт легко трансформируется в зависимости от настроения. Для дополнительного хруста подойдут тонко нарезанные огурцы или красный лук. Тем, кто предпочитает остроту, можно добавить хлопья красного перца или немного острого мёда.

Интересный вкусовой акцент создаёт смесь специй "всё для бейгла", а также крошки феты или мягкий козий сыр. Если хочется более классического сочетания с рыбой, базилик заменяют свежим укропом. Основа тоже варьируется: вместо хлеба на закваске подойдёт цельнозерновой или безглютеновый вариант.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

