Билет в один конец за десять миллионов: спасательная операция из Дубая превратилась в финансовый крах

В московских аэропортах, где обычно царит гул турбин и запах свежесваренного кофе из duty-free, последние дни марта 2026-го пропитаны напряжением: толпы туристов с Ближнего Востока, чемоданы на тележках, объявления о задержках. Масштабная эвакуация россиян из ОАЭ и Омана обернулась для авиакомпаний финансовым ударом — десятки рейсов, тысячи пассажиров, но убытки исчисляются миллионами рублей на каждый полет. Это не просто логистический вызов, а тест на выживание отрасли в условиях закрытого неба.

Операция набирает обороты: с 2 по 4 марта вывезли 12,2 тысячи человек на 64 бортах, самолеты садятся не только в Шереметьево, но и в Пулково, Кольцово, Толмачево, Минводах, Махачкале, Казани, Краснодаре. График до 7 марта, но Минтранс прогнозирует завершение к середине месяца. Росавиация продлила запрет на продажи билетов в ОАЭ, Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар — Cirium фиксирует 23 тысячи отмененных рейсов с 28 февраля.

"Эвакуация — это вынужденная логистика под ножом рентабельности. Пустые вылеты в Дубай, обходные трассы из-за закрытых зон, дозаправки в промежуточных хабах: каждый рейс на A320 или 737 сжигает топливо впустую, а сборы аэропортов и экипажи не ждут. Мы видим 10 миллионов рублей чистого минуса на круг — благородно, но банкротит флот". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистический аудит вывозных рейсов

Вывоз — это цепочка из 34 рейсов 2-3 марта (почти 6 тысяч пассажиров), 7,1 тысячи 4 марта и прогноз 8+ тысяч на 37 бортах 5-го. Самолеты растекаются по России: от Новосибирска до Краснодара. Алгоритм четкий — по очередности перебронированных билетов, но обратный путь удлиняется: вместо прямого Дубай-Москва борты огибают зоны конфликта, тратя лишние часы и тонны керосина.

Пустой вылет из России — ключевой прокол: запрет на продажу билетов туда делает первый сегмент мертвым грузом. В Дубае полная загрузка спасает видимость, но дозаправки в нейтральных хабах добавляют 20-30% издержек. Как логист, я бы рекомендовал мониторить Flightradar24 для реального времени — там видно, как траектории изгибаются, экономя минуты на земле.

Масштаб глобален: 4,5 млн несостоявшихся мест по Cirium. Для авиакомпаний это не разовая акция, а удар по денежному потоку на недели вперед.

Почему убытки достигают 10 млн рублей на рейс

Расчет прост и жесток: на маршруте Москва-Дубай-Москва узкофюзеляжный лайнер несет 10 млн убытка. Топливо — 40% затрат, экипаж и сборы — еще 30%, плюс наземка на дозаправках. Полная загрузка назад не окупает пустой форвард и экстра-километры — обход Ирана или Израиля добавляет 500-700 км, или час полета по 100 тысяч рублей/час.

Аналитики перевозчиков подтверждают: без субсидий от государства миссия благородная, но рентабельность в минусе. Параллельно туроператоры считают миллиардные потери, аннулируя туры. Это цепная реакция: от отелей ОАЭ до чартеров.

"Риски предсказуемы: проверяйте страховку на эвакуацию вертолетом, имейте запас наличных и оффлайн-карты. Альтернативы? Турция на поезде из Стамбула в Анталию за 4,5 часа или Хайнань с его экологией — там логистика стабильна". эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Инструктаж по безопасности в кризисах

В хаосе закрытого неба — запаситесь приложениями вроде TripIt для трекинга. Никогда не пейте местную воду без фильтра, имейте вторую SIM для роуминга. Страховка — необходимо иметь

с покрытием на репатриацию.

Альтернативы Ближнему Востоку: куда лететь вместо

Пока ОАЭ в оффлайн, Турция держит цены, Египет — теплое море, Таиланд — пляжи без переплат. Хайнань бьет колоритом, Шанхай — бюджетные хитрости. Замените турпутевку timely.

FAQ: ответы на ваши вопросы

До когда продлится эвакуация? До середины марта, график до 14-го.

Как вернуть деньги за тур? Через Турпомощь или АТОР — проверяйте возврат.

Какие альтернативы ОАЭ? Турция, Египет, Хайнань.

Стоит ли лететь сейчас? Нет — мониторьте Rosaviatsia.

Проверено экспертом: логистика рейсов, убытки, альтернативы — эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также