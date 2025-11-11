Начнут жечь кур: в Тюменской области выявили опасное заболевание

В Тюменской области на одной из местных птицефабрик зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в инфоцентре регионального правительства. В связи с этим были приостановлены поставки продукции с предприятия.

Меры по контролю и уничтожению зараженной птицы

Для предотвращения распространения инфекции, на предприятии было принято решение о проведении убоя зараженной птицы с последующим её уничтожением. Место для сжигания птиц было выбрано с учетом розы ветров и удаленности от жилых районов, чтобы минимизировать риск воздействия на население.

Уничтожение зараженной птицы будет проводиться по ночам, чтобы избежать дополнительных рисков.

Продовольственная безопасность региона

Власти региона заверили, что продовольственная безопасность Тюменской области остается под контролем, и все меры предпринимаются для локализации и предотвращения дальнейшего распространения заболевания.