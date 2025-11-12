Птичий грипп подскочил до кассы: яйца в Тюмени дорожают из-за вспышки на фабрике

Жителям Тюменской области в ближайшее время стоит готовиться к временным колебаниям цен на куриные яйца. Это последствие вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Пышминская", сообщает URA. RU со ссылкой на управляющего партнёра аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерину Косареву.

Влияние на рынок и потребителей

"Последствия вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Тюменской области для потребителей будут, но не столь серьёзными, как могло быть в иных регионах. Сокращение предложения вызовет подорожание, но это будет иметь кратковременный эффект, пока ситуация не стабилизируется", — пояснила Косарева.

Аналитик отметила, что часть дефицита удастся компенсировать за счёт других фабрик региона или поставок из соседних областей. При этом логистическая перестройка может спровоцировать дополнительное удорожание яиц на полках магазинов.

Цены могут остаться повышенными

Даже после устранения последствий заражения, по словам эксперта, производитель попытается компенсировать убытки, что приведёт к сохранению цен на более высоком уровне.

"Производитель наверняка попытается компенсировать часть затрат на издержки по устранению ситуации", — уточнила аналитик.

Сезонный фактор усилит рост

Дополнительным фактором подорожания станет традиционный зимний рост цен на яйца, который совпадёт по времени с ликвидацией последствий эпидемии. Однако серьёзного дефицита на рынке, по словам Косаревой, ожидать не стоит.

"На территории Тюменской области есть альтернативный производитель, достаточно крупный", — добавила эксперт.

О вспышке птичьего гриппа на "Пышминской" стало известно 10 ноября. Власти распорядились изъять продукцию фабрики с полок магазинов, чтобы предотвратить распространение заболевания.