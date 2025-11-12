Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Перепелиные яйца
Перепелиные яйца
© Own work by BrokenSphere is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:16

Птичий грипп подскочил до кассы: яйца в Тюмени дорожают из-за вспышки на фабрике

Аналитик Косарева: вспышка птичьего гриппа в Тюменской области приведёт к временному росту цен на яйца

Жителям Тюменской области в ближайшее время стоит готовиться к временным колебаниям цен на куриные яйца. Это последствие вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Пышминская", сообщает URA. RU со ссылкой на управляющего партнёра аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерину Косареву.

Влияние на рынок и потребителей

"Последствия вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Тюменской области для потребителей будут, но не столь серьёзными, как могло быть в иных регионах. Сокращение предложения вызовет подорожание, но это будет иметь кратковременный эффект, пока ситуация не стабилизируется", — пояснила Косарева.

Аналитик отметила, что часть дефицита удастся компенсировать за счёт других фабрик региона или поставок из соседних областей. При этом логистическая перестройка может спровоцировать дополнительное удорожание яиц на полках магазинов.

Цены могут остаться повышенными

Даже после устранения последствий заражения, по словам эксперта, производитель попытается компенсировать убытки, что приведёт к сохранению цен на более высоком уровне.

"Производитель наверняка попытается компенсировать часть затрат на издержки по устранению ситуации", — уточнила аналитик.

Сезонный фактор усилит рост

Дополнительным фактором подорожания станет традиционный зимний рост цен на яйца, который совпадёт по времени с ликвидацией последствий эпидемии. Однако серьёзного дефицита на рынке, по словам Косаревой, ожидать не стоит.

"На территории Тюменской области есть альтернативный производитель, достаточно крупный", — добавила эксперт.

О вспышке птичьего гриппа на "Пышминской" стало известно 10 ноября. Власти распорядились изъять продукцию фабрики с полок магазинов, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область заняла второе место в России по числу преступлений сегодня в 8:46
На Урале растёт преступность: Свердловская область обошла почти всю страну

Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу преступлений за 2025 год. В антирейтинге лидирует Челябинская область, замыкает тройку Красноярский край.

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга четвёртый год подряд отказалась от новогоднего салюта сегодня в 7:46
Жители сами устраивают шоу: в Екатеринбурге объяснили отказ от салюта на Новый год

В Екатеринбурге снова не будет новогоднего салюта — уже четвёртый год подряд. Вместо фейерверков власти готовят два ледовых городка для праздничного настроения.

Читать полностью » Учёные УрО РАН напомнили о сильнейших землетрясениях в истории Свердловской области сегодня в 6:46
Толчки 3,9 балла — и это только начало? Что говорят геофизики об уральской сейсмоактивности

Свердловскую область вновь потрясло землетрясение. Мы вспомнили самые заметные толчки на Урале за столетие — от Билимбаевского 1914 года до недавних событий.

Читать полностью » ФСБ сообщило о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за учений сегодня в 5:56
Перекрыт центр и слышны сирены: ФСБ объяснила, что происходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут ночные антитеррористические учения у ККТ «Космос». Силовики перекроют несколько улиц, жителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям.

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга планирует обновить летний формат площади 1905 года после критики горожан сегодня в 4:46
Это был не фестиваль: мэрия Екатеринбурга объяснила, почему на площади 1905 года не было праздника

Мэрия Екатеринбурга признала, что проект «Лето на площади» был ошибочно подан как фестиваль. В следующем сезоне обещают новый формат и участие городских сообществ.

Читать полностью » Депутат Козлов: число киосков на землях третьих лиц в Екатеринбурге выросло на 35% сегодня в 3:36
Переехали на 100 метров — и спаслись: как предприниматели обошли снос киосков в Екатеринбурге

Владельцы киосков в Екатеринбурге нашли способ избежать сноса — они переносят свои точки на частные и федеральные земли. Власти предупреждают: город теряет контроль и доходы.

Читать полностью » Орнитолог Садыкова: в Екатеринбурге набирает популярность установка кормушек для птиц сегодня в 2:26
Новый зимний тренд в Екатеринбурге — кормушки на окнах: даже птицы стали ближе к людям

В Екатеринбурге набирает популярность тренд на птичьи кормушки. Орнитолог рассказала, где лучше их ставить и чем кормить пернатых, чтобы им не навредить.

Читать полностью » Житель Каменска-Уральского отсудил 5,9 тысячи рублей у фитнес-клуба за отсутствие горячей воды сегодня в 1:17
Фитнес по-уральски: после тренировки не смог принять душ — и заставил фитнес-клуб заплатить

Посетитель фитнес-зала Bright Fit из Каменска-Уральского выиграл суд, доказав, что отсутствие горячей воды нарушило его права. Компания заплатит компенсацию.

Читать полностью »

Новости
СФО
Ямал закупит оленину и консервы для учебных заведений и больниц — портал ЕИС
Красота и здоровье
Один инструмент — и маникюр, как из салона: как нарисовать идеальный горошек дома
Туризм
Под ногами бурлила лава, вокруг — лёд: Камчатка показала своё настоящее лицо
Садоводство
Феермер Джеролмак: имбирь формирует урожай за 8 месяцев
Красота и здоровье
Волосы перестали выпадать — всё благодаря одному правилу, о котором не говорят в рекламе
Авто и мото
Персонал Ford переведён на сборку обычных F150 — The Wall Street Journal
Спорт и фитнес
Велосипед активирует все мышцы живота — фитнес-тренер Кёрдила
Наука
Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet