Птицы на линиях электропередач
Птицы на линиях электропередач
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:52

Сознание родилось не там, где мы искали: эволюция создала его дважды, и второй раз — у птиц

Голуби демонстрируют субъективное восприятие визуальных иллюзий — Гюнтюркюн

Вопрос о том, обладает ли сознанием кто-то, кроме человека и других млекопитающих, долгое время оставался предметом споров. Новые данные из нейробиологии заставляют пересмотреть привычные представления о границах субъективного опыта. Исследования показывают, что сложные формы восприятия и самосознания могут возникать в неожиданно разных мозговых структурах. Об этом сообщает журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Сенсорное восприятие: не просто реакция на стимулы

Современные эксперименты с птицами указывают на то, что их восприятие мира не сводится к автоматическим рефлексам. В ряде исследований ученые демонстрировали птицам неоднозначные зрительные образы, которые можно интерпретировать по-разному. Голуби в таких условиях вели себя схожим с людьми образом, поочередно "переключаясь" между возможными трактовками увиденного. Это говорит о наличии субъективного компонента восприятия, а не простого анализа формы или цвета.

Особенно показательные результаты были получены при изучении ворон. У этих птиц удалось зафиксировать нейронную активность, связанную не с объективным наличием раздражителя, а с тем, осознает ли его сама птица в конкретный момент. Когда ворона воспринимала стимул осознанно, активировались определенные нервные клетки, а при отсутствии осознания — нет, даже если физические условия эксперимента оставались прежними. Подобная избирательность обработки сигналов перекликается с тем, как у птиц работают механизмы ориентации, включая магнитное чувство птиц, зависящее от внутренних нейронных процессов, а не прямой сенсорной реакции.

Нейробиология сознания без коры мозга

Хотя мозг птиц устроен иначе, чем мозг млекопитающих, в нем обнаружены структуры, выполняющие сходные функции. Одной из ключевых областей считается нидопаллиум каудолатеральный, который часто называют функциональным аналогом префронтальной коры. Эта зона отличается высокой степенью связности и участвует в интеграции информации из разных сенсорных и когнитивных систем.

"Птичий аналог префронтальной коры, нидопаллиум каудолатеральный (NCL), обладает огромной взаимосвязанностью и позволяет мозгу интегрировать и гибко обрабатывать информацию", — сказал нейробиолог Онур Гюнтюркюн.

Исследования коннектома переднего мозга птиц показывают, что принципы организации информационных потоков во многом сопоставимы с теми, что характерны для млекопитающих. По мнению ученых, такая архитектура соответствует требованиям теорий сознания, включая теорию глобального нейронного рабочего пространства, предполагающую широкое распределение осознаваемой информации по мозгу. Схожие принципы распределенной обработки информации выявляются и при анализе того, как нейробиология ориентации птиц связывает сенсорные сигналы с поведенческими решениями.

Формы самосознания у разных видов птиц

Отдельное направление исследований касается самовосприятия. Классический зеркальный тест, который долгое время считался универсальным индикатором самосознания, проходят лишь некоторые виды врановых. Однако более гибкие и экологически адаптированные варианты этого теста выявили иные формы самосознания у других птиц.

Эксперименты с голубями и курами показали, что они способны различать собственное отражение и реального сородича и изменять поведение в зависимости от ситуации. Это указывает на наличие базового, ситуативного самосознания, которое не обязательно связано с узнаваемым "я" в человеческом смысле, но все же отражает понимание границ собственного тела и роли в окружающей среде.

"Эксперименты показывают, что голуби и куры различают свое отражение в зеркале и реального сородича своего вида и реагируют на них в зависимости от контекста", — сказал Онур Гюнтюркюн.

Полученные данные расширяют представление о том, как могло формироваться сознание в ходе эволюции. Они показывают, что субъективный опыт не является уникальным продуктом коры головного мозга и может возникать на основе альтернативных нейронных архитектур. Это заставляет по-новому взглянуть на когнитивные способности животных и на само определение сознания как биологического феномена.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

