Небо над Балканами открыто: жители Нижнего Новгорода получили новый удобный транзитный узел

С 19 мая 2026 года авиакомпания Air Serbia открывает прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом. Новое направление позволит жителям региона совершать перелеты в Европу и за океан с комфортными стыковками в сербской столице. Полеты по маршруту будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам — на воздушных судах Airbus A319. Бюджет на билеты в одну сторону начинается от 19 240 рублей, а стоимость перелета в обе стороны стартует от 40 300 рублей.

Логистические возможности хаба

Сербский авиаперевозчик традиционно использует аэропорт Белграда как основной узел для распределения пассажиропотока по международным направлениям. Использование этого хаба предоставляет жителям Нижнего Новгорода простой доступ к западноевропейским столицам, таким как Париж, Мадрид и Амстердам. Кроме того, авиакомпания сохраняет транзитные маршруты в крупные деловые центры мира, включая Нью-Йорк, Шанхай и Чикаго, что делает перелет через Сербию одним из немногих вариантов для дальних путешествий.

Для пассажиров ключевым фактором остается удобство планирования поездок, при котором Белград служит промежуточным пунктом с развитой инфраструктурой пересадок. Регулярность рейсов из регионов России помогает сбалансировать нагрузку на авиаузлы и предоставляет гибкость при выборе маршрута. Это решение значительно упрощает логистику для тех, кто ищет способы добраться до стран, не имеющих прямого сообщения с российскими городами.

"Развитие региональных авиаперевозок через крупные международные узлы создает необходимые условия для роста туристической активности внутри страны и за ее пределами. Прямые рейсы стимулируют деловые и культурные связи, позволяя жителям крупных городов свободно планировать перемещения. Важно, что подобная стратегия укрепляет транспортную доступность и делает регионы более привлекательными для долгосрочного развития. Такие инфраструктурные решения являются необходимым фундаментом для интеграции локальных рынков в глобальную сеть путешествий". Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

География полетов и расписание

Помимо нового нижегородского маршрута, Air Serbia поддерживает плотную сеть полетов из других российских городов. Ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивают максимальную частоту, в то время как Казань и Сочи связаны с Белградом сезонными вылетами по определенным дням недели. Время в пути из Москвы составляет около трех часов, что делает аэропорт Никола Тесла наиболее доступным окном в Европу для жителей центральной части страны.

Расписание на весенне-летний сезон 2026 года сформировано с учетом оптимального стыковочного времени в Белграде. Перевозчик соединяет российские города со средиземноморскими курортами: Бари, Мальтой, Родосом и Ираклионом. Это позволяет туристам выстраивать маршруты как для бизнес-поездок, так и для классического отпуска на берегу моря, минуя утомительные переезды через дальние пограничные пункты.

Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять детали вылетов на официальных ресурсах компании непосредственно перед покупкой билетов. Изменения, связанные с сезонными корректировками или техническими особенностями работы хаба, могут влиять на окончательное время стыковок. Актуализация данных остается важным этапом подготовки к поездке в текущих условиях изменчивого авиационного рынка.

Перспективы для путешественников

Одним из факторов популярности данного направления является отсутствие визовых барьеров для кратковременных поездок в Сербию. Граждане России могут находиться в стране на законных основаниях до 30 дней, что упрощает организацию отдыха. Эта же льгота распространяется на соседние государства — Черногорию и Боснию и Герцеговину, что открывает широкие возможности для комбинированных туров по Балканскому полуострову.

Особое внимание у туристов вызывает прямой доступ к черногорскому побережью, а именно к аэропорту Тиват. Относительно невысокая цена перелета из Белграда, начинающаяся от 13 500 рублей в оба конца, делает курорты Будвы или Херцег-Нови доступными для бюджетных поездок. Это позволяет организовать качественный отпуск с минимальными затратами времени на дорогу.

Региональные власти отмечают, что доступность международных полетов напрямую влияет на интерес к внутреннему туризму и развитию профильных услуг. Спрос на международные билеты из Нижнего Новгорода показывает готовность аудитории к новым зарубежным направлениям. Возможность быстрого и комфортного вылета из домашнего аэропорта становится весомым преимуществом для планирования отпуска в 2026 году.