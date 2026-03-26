Женщина в аэропорту
Женщина в аэропорту
© https://unsplash.com by Michal Mokrzycki is licensed under Free
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:20

Керосиновое проклятие в аэропортах: цена перелета скачет выше самых смелых прогнозов

В прошлом месяце друг звонит из аэропорта: билет в Барселону, который стоил 5 тысяч рублей туда-обратно, вдруг подскочил до 12 тысяч. Он стоит в очереди, потеет под лампами, а кассирша разводит руками — топливо взлетело в цене вдвое. Такие истории теперь повсюду: семьи перекраивают бюджеты на лето, отменив поездки в Турцию или Египет, а туроператоры фиксируют минус 20% бронирований. Всё из-за войны на Ближнем Востоке, которая ударила по поставкам авиакеросина, и европейские лоукостеры уже бьют тревогу.

"Рост цен на топливо меняет всю картину планирования поездок. Туристы, привыкшие к дешёвым рейсам в Анталию или на север Египта, теперь вынуждены искать альтернативы. Мы видим, как люди переходят на поезда или автобусы для коротких выездов. Авиакомпании передадут эти расходы напрямую в билеты, и лето 2026 года станет тестом на выживание для многих маршрутов."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Рост цен на керосин

Война на Ближнем Востоке перевернула рынок энергоносителей. С января по середину марта цена барреля авиакеросина подскочила с 88 до 216 долларов. Физика простая: керосин — это лёгкие углеводороды, которые сжигают в турбинах двигателей, высвобождая энергию по законам термодинамики.

Перевозчики не могут игнорировать такие скачки. Топливо жрёт 26 процентов всех расходов авиакомпаний. При рентабельности отрасли в жалкие 4 процента лишние траты ложатся на плечи пассажиров.

Геополитика напрямую бьёт по цепочкам поставок. Дефицит топлива уже душит курорты вроде Шри-Ланки, а авиация страдает в первую очередь.

Конец страховки от скачков

Хеджинговые контракты истекают, и авиакомпании выходят на открытый рынок. Раньше эти инструменты фиксировали цены заранее, как тормоз в физике инерции. Теперь керосин берут по спотовым ценам, вдвое выше плановых.

EasyJet, один из крупнейших лоукостеров Европы, первым заговорил об этом. Глава компании Кентон Джарвис предупредил: с конца лета билеты подорожают. Операционные расходы растут, и их переложат на клиентов.

Такие контракты спасали от волатильности, но срок их действия подошёл. Дальнемагистральные рейсы в Бразилию или другие экзотические точки ударят сильнее всего.

Что говорят руководители

Кентон Джарвис прямо заявил: "Последствия начинают ощущаться европейскими потребителями". Его слова подтверждают глобальные тенденции. Подорожание неизбежно отразится на тарифах.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш добавил масла в огонь. Он сравнил ситуацию с терактами 11 сентября 2001 года, а не с пандемией. Структурный шок для всей отрасли налицо.

Технологии вроде искусственного интеллекта помогают туроператорам перестраивать маршруты, но цены на топливо никуда не деваются.

Удар по карману туристов

В США тарифы уже ползут вверх, Европа следует за ними. Дальнемагистральные рейсы дорожают первыми. Туристы чувствуют это на себе: бронирования в Мальдивы или Азию сокращаются.

Антропология миграций показывает: люди всегда искали дешёвые пути в тёплые края. Теперь эпоха массового туризма трещит. Семьи выбирают северные города вроде Воркуты вместо самолётов.

Риски ясны: турбулентный период впереди. Всё зависит от геополитики и цен на энергоносители.

Мировой шок для отрасли

Золотой век дешёвых перелётов уходит. Рост тарифов необратим в ближайшие месяцы. Отрасль готовится к встряске, как после 11 сентября.

Биохимия керосина — цепочки молекул, которые горят эффективно, но дорожают от дефицита. Зимовки в Азии уже не карманные расходы.

Пассажиры перестраиваются: меньше дальних вылетов, больше локальных поездок.

"Подорожание билетов заставит туристов пересмотреть приоритеты. Вместо пляжей в Анталии многие выберут городские туры в Стамбуле или спокойные курорты Средиземного моря. Операторы уже видят сдвиг в бронированиях на 2026 год. Нужно планировать заранее, чтобы избежать переплат."

Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Когда ждать подорожания билетов?
Глава EasyJet Кентон Джарвис назвал конец лета 2026 года. Всё зависит от динамики цен на керосин.

Почему топливо так взлетело?
Война на Ближнем Востоке удвоила стоимость с 88 до 216 долларов за баррель. Хедж-контракты истекли.

Что делать туристам?
Бронировать заранее, смотреть альтернативы вроде поездов или автобусов. Следить за геополитикой.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Заправка в африканских песках: как может выглядеть новый маршрут в далекое сердце Бразилии 24.03.2026 в 10:58

Мечта о прямом перелете из России в латиноамериканские джунгли столкнулась с суровой реальностью авиационной логистики и сложной системой разрешений.

Читать полностью » Иллюзия доступности тает: реальный бюджет жизни в Азии давно перестал быть карманным расходом 24.03.2026 в 6:04

Яркие фото в соцсетях скрывают суровую реальность быта, которая заставляет многих поспешно собирать чемоданы домой после первых недель отдыха.

Читать полностью » Вершина мира у ног: дикие просторы Дальнего Востока стали доступнее для искателей открытий 23.03.2026 в 16:42

Планирование экспедиции на край страны требует учитывать капризы стихии и график миграций диких животных, чтобы превратить отдых в настоящее приключение.

Читать полностью » Небо закрыто, а море ждёт: как обстоят дела с авиаперелётами в Египет на фоне общей нестабильности 23.03.2026 в 14:42

Мировые сводки создают пугающий фон для тех, кто уже собрал чемоданы на курорты Красного моря, но реальность на местах сильно отличается от газетных заголовков.

Читать полностью » Джунгли зовут тишиной: скрытые жемчужины Таиланда для тех, кто устал от чартеров 23.03.2026 в 13:40

Стандартные маршруты перестают быть актуальными для тех, кто ищет глубинный опыт. Новые локации позволяют увидеть иную жизнь страны без шума толпы.

Читать полностью » Степи открываются заново: россияне массово прокладывают маршруты в неочевидные уголки страны 22.03.2026 в 16:37

Россияне массово пересматривают планы на отпуск, выбирая совсем не те локации, которые были популярны еще несколько лет назад.

Читать полностью » Сладость или разочарование: рынок Египта скрывает секреты, которые портят отпуск туристам 22.03.2026 в 14:35

Вкус настоящего Египта скрыт за пределами отельных ресторанов, но без знаний о местной сезонности даже самый привлекательный рынок приносит разочарование.

Читать полностью » Рай заканчивается раньше: власти Таиланда сокращают срок пребывания для туристов из России 21.03.2026 в 15:53

Любимое направление россиян на грани серьезных перемен, затрагивающих тех, кто привык планировать длинный отпуск под ласковым солнцем экзотической страны.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сухие шампуни воздействуют не только на волосы: неожиданный риск, о котором не думают
Технологии
Вы сами подсказываете мошенникам, как вас обмануть: безобидные данные превращаются в готовую схему
Авто и мото
Сладкие цены на авто из-за границы: как не остаться с пустым кошельком после первой же сделки
Питомцы
Шерсть как бомба замедленного действия: ошибки в уходе за овчаркой, которые портят ей жизнь
Спорт и фитнес
Сладкая ловушка бегуна: незаметные привычки во время тренировок разъедают эмаль изнутри
Наука
Технологии под угрозой срыва: как нестабильный ритм Земли ломает точность наших навигаторов
Питомцы
Собака слушает, но не слышит: тайный смысл разговоров с питомцем скрыт в вибрациях голоса
Спорт и фитнес
Движение без суеты — истинный путь к здоровью: как обмануть инерцию тела и избежать выгорания
