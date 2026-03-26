Керосиновое проклятие в аэропортах: цена перелета скачет выше самых смелых прогнозов

В прошлом месяце друг звонит из аэропорта: билет в Барселону, который стоил 5 тысяч рублей туда-обратно, вдруг подскочил до 12 тысяч. Он стоит в очереди, потеет под лампами, а кассирша разводит руками — топливо взлетело в цене вдвое. Такие истории теперь повсюду: семьи перекраивают бюджеты на лето, отменив поездки в Турцию или Египет, а туроператоры фиксируют минус 20% бронирований. Всё из-за войны на Ближнем Востоке, которая ударила по поставкам авиакеросина, и европейские лоукостеры уже бьют тревогу.

"Рост цен на топливо меняет всю картину планирования поездок. Туристы, привыкшие к дешёвым рейсам в Анталию или на север Египта, теперь вынуждены искать альтернативы. Мы видим, как люди переходят на поезда или автобусы для коротких выездов. Авиакомпании передадут эти расходы напрямую в билеты, и лето 2026 года станет тестом на выживание для многих маршрутов." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Рост цен на керосин

Война на Ближнем Востоке перевернула рынок энергоносителей. С января по середину марта цена барреля авиакеросина подскочила с 88 до 216 долларов. Физика простая: керосин — это лёгкие углеводороды, которые сжигают в турбинах двигателей, высвобождая энергию по законам термодинамики.

Перевозчики не могут игнорировать такие скачки. Топливо жрёт 26 процентов всех расходов авиакомпаний. При рентабельности отрасли в жалкие 4 процента лишние траты ложатся на плечи пассажиров.

Геополитика напрямую бьёт по цепочкам поставок. Дефицит топлива уже душит курорты вроде Шри-Ланки, а авиация страдает в первую очередь.

Конец страховки от скачков

Хеджинговые контракты истекают, и авиакомпании выходят на открытый рынок. Раньше эти инструменты фиксировали цены заранее, как тормоз в физике инерции. Теперь керосин берут по спотовым ценам, вдвое выше плановых.

EasyJet, один из крупнейших лоукостеров Европы, первым заговорил об этом. Глава компании Кентон Джарвис предупредил: с конца лета билеты подорожают. Операционные расходы растут, и их переложат на клиентов.

Такие контракты спасали от волатильности, но срок их действия подошёл. Дальнемагистральные рейсы в Бразилию или другие экзотические точки ударят сильнее всего.

Что говорят руководители

Кентон Джарвис прямо заявил: "Последствия начинают ощущаться европейскими потребителями". Его слова подтверждают глобальные тенденции. Подорожание неизбежно отразится на тарифах.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш добавил масла в огонь. Он сравнил ситуацию с терактами 11 сентября 2001 года, а не с пандемией. Структурный шок для всей отрасли налицо.

Технологии вроде искусственного интеллекта помогают туроператорам перестраивать маршруты, но цены на топливо никуда не деваются.

Удар по карману туристов

В США тарифы уже ползут вверх, Европа следует за ними. Дальнемагистральные рейсы дорожают первыми. Туристы чувствуют это на себе: бронирования в Мальдивы или Азию сокращаются.

Антропология миграций показывает: люди всегда искали дешёвые пути в тёплые края. Теперь эпоха массового туризма трещит. Семьи выбирают северные города вроде Воркуты вместо самолётов.

Риски ясны: турбулентный период впереди. Всё зависит от геополитики и цен на энергоносители.

Мировой шок для отрасли

Золотой век дешёвых перелётов уходит. Рост тарифов необратим в ближайшие месяцы. Отрасль готовится к встряске, как после 11 сентября.

Биохимия керосина — цепочки молекул, которые горят эффективно, но дорожают от дефицита. Зимовки в Азии уже не карманные расходы.

Пассажиры перестраиваются: меньше дальних вылетов, больше локальных поездок.

"Подорожание билетов заставит туристов пересмотреть приоритеты. Вместо пляжей в Анталии многие выберут городские туры в Стамбуле или спокойные курорты Средиземного моря. Операторы уже видят сдвиг в бронированиях на 2026 год. Нужно планировать заранее, чтобы избежать переплат." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Когда ждать подорожания билетов?

Глава EasyJet Кентон Джарвис назвал конец лета 2026 года. Всё зависит от динамики цен на керосин.

Почему топливо так взлетело?

Война на Ближнем Востоке удвоила стоимость с 88 до 216 долларов за баррель. Хедж-контракты истекли.

Что делать туристам?

Бронировать заранее, смотреть альтернативы вроде поездов или автобусов. Следить за геополитикой.

