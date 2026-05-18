Подарок для автомобилистов: Госдума запретила регионам штрафовать за среднюю скорость

Лето в разгаре, трассы загружены, и тысячи водителей, отправляясь в отпуск, с тревогой поглядывают на дорожные камеры. Вопрос фиксации скорости "от точки А до точки Б" снова завис в воздухе — Госдума в очередной раз отклонила законопроект, который мог бы превратить среднюю скорость в полноценный повод для штрафа. Пока региональные власти мечтают о новых инструментах контроля, автомобилисты остаются в правовом поле, где наказание за этот показатель выглядит как юридический оксюморон.

"Юридическая чистота любого наказания строится на прозрачности состава правонарушения. Если закон не определяет понятие средней скорости, то карать за её превышение — значит вступать в противоречие с базовыми принципами права. Водитель обязан понимать, за что конкретно его штрафуют, а разрыв между фактическим нарушением и отсутствующей дефиницией в ПДД создаёт опасный прецедент для произвола", — разъяснил автоюрист Сергей Герасимов. Автоюрист Сергей Герасимов

Юридические ловушки и тупик законопроекта

Основная претензия законодателей к инициативе заключается в элементарной логике: невозможно наказывать за то, чего официально не существует в Правилах дорожного движения. Парламентарии последовательно выступают против попыток ввести штрафы за среднюю скорость через "заднюю дверь". Подобные поправки, по их мнению, создают угрозу для правовой системы, ставя под сомнение предсказуемость ответственности водителей.

Ранее мы уже писали, что незначительные правки в документах иногда приводят к фатальным последствиям. Когда речь заходит о фиксации скорости между камерами, ситуация становится ещё более острой, ведь она касается миллионов граждан. Любое ужесточение правил дорожного движения должно быть прописано до запятой, чтобы исключить двоякое толкование инспекторами или системами автоматической фиксации.

Принятие законопроекта, по мнению противников идеи, также нарушило бы принцип законности и равенства. В случае одобрения эксперимента возникла бы ситуация, когда в одном субъекте Федерации водителей штрафуют за среднюю скорость, а в соседнем — нет. Такой правовой диссонанс внутри страны недопустим, так как он разрушает единое транспортное пространство.

Почему регионы настаивали на контроле

Инициаторами внедрения метода неоднократно выступали власти Подмосковья и Татарстана, ссылаясь на необходимость борьбы с лихачеством на протяженных участках. Местные чиновники утверждали, что точечные камеры лишь заставляют водителей "притормаживать" перед радаром, тогда как средняя скорость якобы лучше отражает реальную обстановку и дисциплинирует автомобилистов на всём пути следования.

Если раньше многие искали варианты, как сохранить оптимальный расход топлива за счёт выбора скорости, то теперь региональные власти хотели бы использовать тот же принцип для контроля безопасности. Однако финансовый аспект заставляет сомневаться в целесообразности таких вложений. Эксперимент требует закупки и установки высокоточного оборудования, работающего синхронно на больших дистанциях.

Для реализации проекта потребовалась бы масштабная инфраструктурная перестройка. В условиях текущей нагрузки на бюджеты, выделение дополнительных средств на камеры, которые не имеют под собой твёрдой правовой базы, выглядит как нерациональное использование ресурсов. Поэтому депутаты Госдумы в очередной раз предпочли придерживаться консервативного подхода.

Что мешает интеграции системы в КоАП

Главный тормоз — отсутствие нормативной базы, регулирующей расчет этого показателя. Не определена ни методика расчёта, ни правовые последствия при сбоях в системах передачи данных между камерами. Любая погрешность в синхронизации времени на разных устройствах может привести к неправомерному штрафу, который будет очень сложно оспорить даже самому опытному адвокату.

Технические службы отмечают, что уход от классического радара несет и другие риски. Стабильность работы ПО, качество связи и техническое состояние каждой конкретной камеры создают массу переменных, способных исказить результат. Без законодательно закрепленной презумпции невиновности в случае технического сбоя, такая система будет вызывать только раздражение у водителей.

Пока норма "средней скорости" не появится в ПДД, любые попытки закрепить её в КоАП обречены на провал. Законодатели подчеркивают: нужно сначала менять саму правовую архитектуру, а не пытаться навязать штрафные санкции, опираясь на разрозненные региональные инициативы.

"Техническая сторона вопроса здесь неразрывно связана с метрологией. Чтобы система работала честно, все узлы сети обязаны пройти не только сертификацию, но и сложный процесс синхронизации времени. Любое "отставание" одной камеры относительно другой делает расчет средней скорости юридически ничтожным, а автовладельца — заложником ошибки оборудования, которую крайне трудно доказать в суде", — подчеркнул аналитик надежности транспорта Дмитрий Сафронов. Эксперт Дмитрий Сафронов

FAQ

Могут ли оштрафовать за среднюю скорость сейчас?

Нет, на федеральном уровне наказание за превышение средней скорости не введено, так как это понятие отсутствует в Правилах дорожного движения.



Почему регионы хотят этот законопроект?

Местные власти считают, что контроль на дистанции между камерами лучше дисциплинирует водителей, чем обычные радары, фиксирующие скорость в одной точке.



В чем главная проблема идеи с точки зрения закона?

Отсутствие единого определения средней скорости делает невозможным честное исполнение наказания и ставит водителей в неравные условия зависимости от региона.



Кто блокирует эту инициативу?

Против выступают депутаты Госдумы, которые указывают на нарушение принципа законности и нецелесообразность трат на оборудование без изменений в ПДД.

