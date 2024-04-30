После потери позиций в районе Очеретино Украине будет трудно остановить продвижение России на запад, высказал мнение директор Украинского института анализа и управления политикой Руслан Бортник в ходе беседы с YouTube-каналом Politeka.

По мнению эксперта, после отступления украинских вооруженных сил под Очеретино российские войска продолжают прорываться на запад, применяя широкомасштабные авиационные бомбардировки, тяжелую артиллерию и увеличивая давление в этом направлении. Он утверждает, что захват Авдеевки постепенно становится тактическим кризисом для украинских вооруженных сил.

По мнению аналитика, Украина рискует потерять значительные территории, если Россия продолжит наносить удары на Авдеевском направлении. Российская армия сможет перекрыть ключевые коммуникации украинских вооруженных сил на Донбассе. Согласно его словам, в ближайшие месяцы-два, возможно, три, ВСУ ожидают непростые времена.

На прошлой неделе глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские вооруженные силы покинули село Очеретино на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, российские военные вошли в поселок и подняли флаги в его центре.

По данным телеканала CNN, сейчас оценка положения украинских вооруженных сил является самой мрачной с начала конфликта. Они отступают с ключевых территорий под ударами из воздушных судов, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых объектов для украинских военных является село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, а успехи российских вооруженных сил в этом районе — последние в списке, начиная с того момента, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, об этом сообщает сюжет.

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