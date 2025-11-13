Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зрители в кино
Зрители в кино
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:12

Новый "Аватар" растянется до невиданных масштабов — зрителей ждёт настоящий киномарафон

Хронометраж "Аватара-3" составит 3 часа 15 минут — AMC

Продолжительность фильма "Аватар: Огонь и пепел" станет рекордной для всей серии — третья часть знаменитой франшизы Джеймса Кэмерона будет идти 3 часа 15 минут. Эта информация подтверждается данными нескольких американских кинотеатров, включая AMC, Cineplex и IMAX. Для сравнения, первый "Аватар" длился 2 часа 42 минуты, а сиквел "Путь воды" — 3 часа 12 минут.

Единство второй и третьей частей

Режиссёр неоднократно говорил, что вторая и третья части "Аватара" образуют единую сюжетную линию. Большая часть материалов для этих фильмов снималась одновременно в 2017–2018 годах на протяжении 18 месяцев. Такой подход позволил создать цельную историю для ключевых персонажей, включая 15-летнюю Кири в исполнении Сигурни Уивер. Это помогло сделать повествование более плавным и логически выверенным.

Съёмки и технические особенности

Создание "Аватара" всегда отличалось сложной технологической базой. Джеймс Кэмерон лично контролировал процесс визуальных эффектов, чтобы сохранить высокое качество графики. Режиссёр отметил, что стоимость VFX существенно выросла, что стало одной из причин длительной подготовки к сиквелам. При этом он подчеркнул, что не планирует заменять живых художников генеративным искусственным интеллектом.

"Главный вопрос во всем этом — заработаем ли мы какие-нибудь деньги на "Аватаре-3"? Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль, если она вообще будет, и насколько это стимулирует нас продолжать работу в этой вселенной? Или, возможно, мы подождем немного, пока не поймем, как снизить затраты", — отметил режиссер Джеймс Кэмерон.

Будущее франшизы

Пока режиссёр не определился, когда именно приступит к работе над четвёртой и пятой частями. Возможны два сценария: пауза ради более камерного проекта или немедленный запуск сиквелов. Решение напрямую зависит от коммерческого успеха третьей части. Этот фактор станет ключевым ориентиром для планирования дальнейшей работы над франшизой.

Сравнение хронометража частей "Аватара"

Фильм Длительность
Аватар (2009) 2 ч 42 мин
Аватар: Путь воды (2022) 3 ч 12 мин
Аватар: Огонь и пепел (2025) 3 ч 15 мин

Советы шаг за шагом для зрителей

  1. Планируйте посещение кинотеатра с учётом длинного хронометража.

  2. Запаситесь перекусами и напитками, если кинотеатр это разрешает.

  3. Приходите заранее, чтобы удобно разместиться и подготовиться к просмотру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропустить начало фильма → потеря деталей сюжета → использовать приложение кинотеатра для повторного просмотра трейлеров и анонсов.

  • Приходить без предварительной покупки билета → возможная нехватка мест → бронировать заранее через онлайн-сервисы.

  • Игнорировать технические особенности 3D/IMAX → снижение впечатлений → выбирать формат показа по предпочтениям и возможностям оборудования.

А что если…

А что если "Огонь и пепел" не окупится в прокате? Это может замедлить выпуск четвёртой и пятой частей, но Кэмерон уже закладывает в работу технологические решения для будущих проектов, что позволит снизить риски финансовых потерь.

FAQ

Как выбрать подходящий формат просмотра?
Выбирайте 3D или IMAX, если хотите максимально погрузиться в визуальные эффекты.

Сколько длится фильм?
3 часа 15 минут — это самая длинная часть серии.

Что лучше: идти в кинотеатр или смотреть дома?
Для полного погружения рекомендуется кинотеатр, особенно IMAX или 3D.

Мифы и правда

  1. Миф: сиквелы снимались по отдельности.
    Правда: большая часть материала снималась одновременно для второй и третьей частей.

  2. Миф: генеративный ИИ заменит художников.
    Правда: Кэмерон использует живых специалистов для создания визуальных эффектов.

  3. Миф: длительность делает фильм скучным.
    Правда: логичная структура и сюжетная арка делают просмотр увлекательным.

Исторический контекст

  • 2009 — выход первого "Аватара", ставшего самым кассовым фильмом своего времени.

  • 2022 — "Путь воды", который удерживал внимание зрителей более трёх часов.

  • 2025 — "Огонь и пепел" обещает стать самой длинной и масштабной частью серии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline вчера в 22:59
Одна из отчаянных домохозяек снова в деле — но теперь вы её не узнаете

Ева Лонгория возвращается на телевидение в неожиданной роли — актриса станет ведущей шоу о любви, еде и футболе, где каждый эпизод погружает зрителей в атмосферу Далласа.

Читать полностью » Звезда вчера в 21:59
Голливуд скорбит: смерть звезды "Ангелов Чарли" раскрыла её скрытые испытания

Легендарная актриса Салли Киркланд скончалась в 84 года, оставив богатое наследие на экране и в благотворительных проектах, о её судьбе расскажем подробнее.

Читать полностью » Адель дебютирует в кино в фильме вчера в 20:52
Адель решилась на шаг, который изменит её карьеру: Том Форд готовит проект-сенсацию

Адель впервые выходит за рамки сцены: певица снимется в фильме Тома Форда по роману Энн Райс — визуальной драме о любви, утрате и силе искусства.

Читать полностью » Дженна Ортега проявила безразличие на мероприятии Netflix — очевидцы вчера в 18:57
Дженна Ортега замолчала посреди сцены: фанаты уверены — случилось нечто серьёзное

На промо-событии Netflix Дженна Ортега удивила фанатов холодным поведением. Что стоит за этим — усталость, разлад с коллегами или простое недоразумение?

Читать полностью » Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером вчера в 17:51
Он был оборотнем, а теперь снимает монстра внутри человека: звезда "Волчонка" раскрывает новую сторону ужаса

Тайлер Поузи впервые встанет за камеру, чтобы снять историю о друзьях, оказавшихся в трезвом доме, где добро и зло меняются местами.

Читать полностью » Кайли Дженнер лайкнула публикацию Шаламе в соцсетях после слухов о разрыве вчера в 16:56
Соцсети решают судьбу пары: Кайли Дженнер ловко развеяла слухи о расставании

После слухов о разрыве Кайли Дженнер заявила, что её отношения с Тимоти Шаламе остаются крепкими, поставив важный лайк в соцсетях.

Читать полностью » Фильм вчера в 12:47
Папа и кинозал: четыре фильма, которые раскрыли душу Льва XIV

Папа Римский Лев XIV назвал свои любимые фильмы и пригласил звёзд Голливуда в Ватикан. Он уверен, что кино способно стать новым языком духовного диалога.

Читать полностью » Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой — Billboard вчера в 11:12
Корона сменила голову: Тейлор Свифт взошла туда, где раньше была Мадонна

Тейлор Свифт переписала историю поп-музыки, обогнав Мадонну и став самой продаваемой сольной артисткой в мире. Но это только начало её музыкальной эпохи.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Наука
Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet