Древнее захоронение в горах
Древнее захоронение в горах
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:47

Гробница аварского элиты: тело разбито в пыль, а оружие блестит как новое

В центральной Венгрии раскопана гробница воина Аварского каганата VII века с нетронутыми артефактами

В центральной Венгрии, недалеко от города Секешфехервар, археологи совершили находку — неповреждённую гробницу аварского воина с роскошной саблей. Захоронение, датируемое 670-690 годами нашей эры, сохранило уникальные артефакты, несмотря на то, что в древности оно было частично разграблено.

Что делает эту находку особенной, так это избирательность древних грабителей. Голова, грудь и область живота погребённого воина были серьезно повреждены, сохранились лишь кости рук и нижней части тела. Однако ценные предметы, сопровождавшие воина в последний путь, остались нетронутыми.

Сокровища, пережившие века

В захоронении обнаружили целый арсенал воина:

  • роскошную саблю с изящным изгибом и орнаментом на клинке

  • наконечники стрел, вероятно находившиеся в колчане

  • длинный нож, который мог служить и оружием, и инструментом

  • серебряные украшения пояса

  • позолоченные шнуры

  • серьги из стеклянных бусин

"Виновников беспорядков аварского периода не интересовали ни сабля, ни наконечники стрел, которые, вероятно, когда-то находились в колчане, ни длинный нож", — отмечают археологи.

Эта избирательность грабителей остаётся загадкой для исследователей. Почему они повредили останки, но оставили ценные артефакты?

Ювелирная работа археологов

Извлечение сабли стало настоящим вызовом для команды Музея Святого Иштвана Кирая, проводившей раскопки в конце августа. За столетия металл стал настолько хрупким, что любое неосторожное движение могло разрушить уникальную находку.

Волонтёры музея нашли решение — они изготовили специальную деревянную люльку, в которой подняли саблю вместе с земляным блоком. Это позволило транспортировать артефакт в лабораторию консервации, где его извлекли в контролируемых условиях.

Историческое значение находки

После осторожного освобождения от земли качество и ценность сабли стали ещё более очевидными. Длинный клинок с элегантным изгибом, следы орнаментации и sophisticated конструкция делают её одним из редчайших образцов аварского оружия.

Изысканная отделка позолоченных и серебряных украшений, а также поясных аксессуаров свидетельствует о высоком статусе погребённого воина. Вероятно, он принадлежал к элите Аварского каганата.

А что если…

Если грабители намеренно оставили ценности в могиле, возможно, это было частью какого-то ритуала? Или они боялись мести духов за кражу именно этих предметов?

Сравнительная таблица: аварские погребальные традиции

Элемент погребения Традиционная аварская практика Особенности данной находки
Оружие в могиле Часто присутствует Исключительно хорошо сохранилось
Украшения Обычные для знати Высококачественные серебряные и позолоченные
Сохранность останков Обычно нетронуты Целенаправленно повреждены
Сохранность артефактов Часто разграблены Полностью сохранились
Качество металлообработки Высокое Исключительное для своего времени

Три факта об Аварском каганате

  1. Авары появились на территории современной Венгрии в середине VI века и создали мощное государство — Аварский каганат.

  2. На пике своего могущества каганат контролировал территории от современных австрийских земель до Понтийских степей.

  3. Авары славились своим мастерством в металлообработке, особенно в изготовлении оружия и конской сбруи.

Исторический контекст

Обнаруженное захоронение относится к среднеаварскому периоду — времени расцвета Аварского каганата. В этот период (примерно 670-690 годы н. э.) аварская элита демонстрировала не только военную мощь, но и исключительное мастерство в обработке металлов. Находка под Секешфехерваром ярко свидетельствует о технологиях, доступных аварским мастерам в конце VII века.

Интересно, что именно в этот период начинается постепенный закат Аварского каганата, что делает подобные хорошо сохранившиеся погребения особенно ценными для понимания культуры аварской элиты накануне политических изменений. Тщательное изучение сабли и сопутствующих артефактов должно пролить новый свет на технологические достижения и социальную структуру этого загадочного народа.

