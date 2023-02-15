Холдинг AVA Group и курорт "Роза Хутор" стали партнерами

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group проведет реновацию части отелей на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

4 и 5 корпуса апартаментов VALSET в Роза Долине и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность".

VALSET в результате реновации станет эксклюзивным комплексом сервисных продаваемых апартаментов. Собственники смогут приобрести апартаменты с готовым дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью. Дополнительно сервисная управляющая компания предложит заключить договор доверительного управления для получения резидентом пассивного дохода. Для гостей̆ и резидентов апартов будет предусмотрена система клиентской̆ лояльности как курорта, так и сети отельного оператора.

В отеле ROSA Village будет повышен стандарт обслуживания. В 15 корпусах, кроме 125 просторных, комфортабельных номеров разместится ресторан, также гостям будут предложены авторские spa&wellness программы, разработанные специалистами Lee Prime Medical (входит в состав AVA Group). Работы по реновации продолжатся в течение текущего года, а в начале 2024 года обновлённый отель примет первых гостей.

Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3000 номеров. Возможность бронирования обновленного номерного фонда будет доступна, как и прежде, на сайте курорта.

"Развитие внутреннего туризма в Краснодарском крае было и остается одним из перспективных направлений экономики региона. Имея все компетенции в строительстве, управлении объектами недвижимости, а также развивая направление гостеприимства и заботы о здоровье мы будем готовы предложить резидентам и гостям новых объектов самый лучший сервис. Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", — сказала вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

Как отметил первый заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Евгений Макаров:

"Вот уже более чем 10 лет мы демонстрируем неизменно высокое качество туристической инфраструктуры и сервиса. Держать такую высокую планку непросто. Однако, стремление развиваться, практиковать новые бизнес-подходы и привлекать опытных партнеров, позволяет нам добиваться этого результата. Сотрудничество с АVA Group безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха. А для нас это самое важное".

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ — Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт — Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и вело маршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2021 году курорт вновь стал обладателем награды Travellers' Choice по версии популярного сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.