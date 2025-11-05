Раньше боролась с сухостью кремами — теперь питаю кожу изнутри
Осенью кожа особенно чувствительно реагирует на перемену погоды: снижается влажность воздуха, включается отопление, и организм испытывает дефицит витаминов. Чтобы сохранить кожу здоровой и эластичной, врачи советуют пересмотреть рацион и добавить в него продукты, богатые полезными жирами, антиоксидантами и микроэлементами.
"Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 — рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию", — рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Наталья Маркова.
Почему кожа страдает осенью
Снижение температуры и влажности замедляет обмен веществ в клетках, кожа теряет влагу и становится более уязвимой. Воздух в помещениях из-за отопления пересушен, что усиливает шелушение и раздражение. Кроме того, после лета истощаются запасы витаминов, а привычка пить меньше воды усугубляет ситуацию.
Нарушение водно-жирового баланса приводит к появлению мелких морщин, тусклости и даже воспалений. Поэтому осенью особенно важно сочетать внутренний уход — питание и гидратацию — с внешним: увлажняющими кремами и защитой от ветра.
Полезные вещества для здоровья кожи
|Компонент
|Действие
|Основные источники
|Омега-3 жирные кислоты
|Уменьшают воспаления, улучшают эластичность
|Морская рыба, льняное масло, грецкие орехи
|Витамин A
|Стимулирует обновление клеток
|Печень, морковь, яйца, молочные продукты
|Витамин C
|Усиливает выработку коллагена
|Цитрусовые, шиповник, перец, ягоды
|Витамин E
|Защищает от старения и сухости
|Орехи, семена, растительные масла, авокадо
|Цинк
|Способствует заживлению и укреплению кожи
|Морепродукты, мясо, бобовые
|Селен
|Антиоксидант, поддерживает упругость кожи
|Бразильский орех, рыба, грибы, яйца
Советы шаг за шагом
-
Добавьте в меню полезные жиры. Ешьте жирную рыбу 2-3 раза в неделю, заправляйте салаты льняным или оливковым маслом.
-
Увеличьте долю свежих овощей и фруктов. Особенно цитрусовых, сладкого перца и моркови — они насыщают кожу витаминами.
-
Следите за питьевым режимом. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день, включая травяные чаи и минеральную воду.
-
Увлажняйте воздух. Используйте увлажнители в доме, чтобы предотвратить сухость кожи и слизистых.
-
Выбирайте косметику с увлажняющими компонентами. Ищите в составе гиалуроновую кислоту, пантенол, глицерин, масла ши или жожоба.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничивать жиры в питании.
Последствие: кожа становится сухой и теряет эластичность.
Альтернатива: добавьте в рацион рыбу, орехи, авокадо, растительные масла.
-
Ошибка: пить мало воды.
Последствие: обезвоженность, шелушение, тусклый цвет лица.
Альтернатива: распределяйте потребление воды равномерно в течение дня.
-
Ошибка: пренебрегать уходом в сезон отопления.
Последствие: раздражение и микротрещины.
Альтернатива: регулярное увлажнение кожи и защита от сухого воздуха.
А что если кожа уже пересушена?
Используйте питательные маски 2-3 раза в неделю, применяйте кремы с керамидами и натуральными маслами. Снаружи увлажнение должно сочетаться с восстановлением липидного слоя, поэтому полезно наносить крем сразу после умывания, пока кожа слегка влажная.
Также дерматологи рекомендуют ввести в рацион коллагеновые добавки или продукты, способствующие его выработке — ягоды, цитрусы, морскую капусту и белковую пищу.
Плюсы и минусы осеннего ухода
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Правильное питание
|Восстанавливает кожу изнутри
|Эффект проявляется не сразу
|Увлажнение воздуха
|Улучшает состояние кожи и дыхания
|Требует установки техники
|Косметический уход
|Быстрый результат
|Не заменяет питание и гидратацию
FAQ
Можно ли принимать витамины для кожи в таблетках?
Да, но только после консультации с врачом — избыток жирорастворимых витаминов (A и E) вреден.
Какие орехи полезнее всего осенью?
Грецкие и бразильские — они содержат омега-3, цинк и селен, необходимые для упругости кожи.
Помогают ли масла наносить на кожу напрямую?
Да, но лучше использовать их в составе кремов или масок, чтобы избежать закупорки пор.
Мифы и правда
-
Миф: кожа сохнет только из-за погоды.
Правда: главная причина — дефицит влаги и полезных жиров в организме.
-
Миф: крем полностью заменяет воду.
Правда: увлажнение изнутри и снаружи взаимосвязаны.
-
Миф: жирная кожа не нуждается в питании.
Правда: при дефиците влаги сальные железы работают активнее, усиливая блеск и воспаления.
3 интересных факта
-
Омега-3 жирные кислоты ускоряют заживление кожи после повреждений и уменьшают воспаления.
-
Селен в бразильском орехе — один из самых мощных природных антиоксидантов.
-
Витамин E называют "витамином молодости" — он защищает клетки от старения и свободных радикалов.
Исторический контекст
Идея "лечить кожу изнутри" возникла ещё в XX веке, когда дерматологи начали связывать питание с состоянием кожи. Сегодня это направление активно развивается — косметологи, нутрициологи и врачи объединяют усилия, чтобы поддерживать здоровье кожи комплексно: через рацион, уход и образ жизни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru