Увлажнение кожи утром
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:10

Раньше боролась с сухостью кремами — теперь питаю кожу изнутри

Врач Маркова объяснила, что питание помогает сохранить здоровье кожи в осенний период

Осенью кожа особенно чувствительно реагирует на перемену погоды: снижается влажность воздуха, включается отопление, и организм испытывает дефицит витаминов. Чтобы сохранить кожу здоровой и эластичной, врачи советуют пересмотреть рацион и добавить в него продукты, богатые полезными жирами, антиоксидантами и микроэлементами.

"Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 — рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию", — рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Наталья Маркова.

Почему кожа страдает осенью

Снижение температуры и влажности замедляет обмен веществ в клетках, кожа теряет влагу и становится более уязвимой. Воздух в помещениях из-за отопления пересушен, что усиливает шелушение и раздражение. Кроме того, после лета истощаются запасы витаминов, а привычка пить меньше воды усугубляет ситуацию.

Нарушение водно-жирового баланса приводит к появлению мелких морщин, тусклости и даже воспалений. Поэтому осенью особенно важно сочетать внутренний уход — питание и гидратацию — с внешним: увлажняющими кремами и защитой от ветра.

Полезные вещества для здоровья кожи

Компонент Действие Основные источники
Омега-3 жирные кислоты Уменьшают воспаления, улучшают эластичность Морская рыба, льняное масло, грецкие орехи
Витамин A Стимулирует обновление клеток Печень, морковь, яйца, молочные продукты
Витамин C Усиливает выработку коллагена Цитрусовые, шиповник, перец, ягоды
Витамин E Защищает от старения и сухости Орехи, семена, растительные масла, авокадо
Цинк Способствует заживлению и укреплению кожи Морепродукты, мясо, бобовые
Селен Антиоксидант, поддерживает упругость кожи Бразильский орех, рыба, грибы, яйца

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте в меню полезные жиры. Ешьте жирную рыбу 2-3 раза в неделю, заправляйте салаты льняным или оливковым маслом.

  2. Увеличьте долю свежих овощей и фруктов. Особенно цитрусовых, сладкого перца и моркови — они насыщают кожу витаминами.

  3. Следите за питьевым режимом. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день, включая травяные чаи и минеральную воду.

  4. Увлажняйте воздух. Используйте увлажнители в доме, чтобы предотвратить сухость кожи и слизистых.

  5. Выбирайте косметику с увлажняющими компонентами. Ищите в составе гиалуроновую кислоту, пантенол, глицерин, масла ши или жожоба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничивать жиры в питании.
    Последствие: кожа становится сухой и теряет эластичность.
    Альтернатива: добавьте в рацион рыбу, орехи, авокадо, растительные масла.

  • Ошибка: пить мало воды.
    Последствие: обезвоженность, шелушение, тусклый цвет лица.
    Альтернатива: распределяйте потребление воды равномерно в течение дня.

  • Ошибка: пренебрегать уходом в сезон отопления.
    Последствие: раздражение и микротрещины.
    Альтернатива: регулярное увлажнение кожи и защита от сухого воздуха.

А что если кожа уже пересушена?

Используйте питательные маски 2-3 раза в неделю, применяйте кремы с керамидами и натуральными маслами. Снаружи увлажнение должно сочетаться с восстановлением липидного слоя, поэтому полезно наносить крем сразу после умывания, пока кожа слегка влажная.

Также дерматологи рекомендуют ввести в рацион коллагеновые добавки или продукты, способствующие его выработке — ягоды, цитрусы, морскую капусту и белковую пищу.

Плюсы и минусы осеннего ухода

Подход Плюсы Минусы
Правильное питание Восстанавливает кожу изнутри Эффект проявляется не сразу
Увлажнение воздуха Улучшает состояние кожи и дыхания Требует установки техники
Косметический уход Быстрый результат Не заменяет питание и гидратацию

FAQ

Можно ли принимать витамины для кожи в таблетках?
Да, но только после консультации с врачом — избыток жирорастворимых витаминов (A и E) вреден.

Какие орехи полезнее всего осенью?
Грецкие и бразильские — они содержат омега-3, цинк и селен, необходимые для упругости кожи.

Помогают ли масла наносить на кожу напрямую?
Да, но лучше использовать их в составе кремов или масок, чтобы избежать закупорки пор.

Мифы и правда

  • Миф: кожа сохнет только из-за погоды.
    Правда: главная причина — дефицит влаги и полезных жиров в организме.

  • Миф: крем полностью заменяет воду.
    Правда: увлажнение изнутри и снаружи взаимосвязаны.

  • Миф: жирная кожа не нуждается в питании.
    Правда: при дефиците влаги сальные железы работают активнее, усиливая блеск и воспаления.

3 интересных факта

  1. Омега-3 жирные кислоты ускоряют заживление кожи после повреждений и уменьшают воспаления.

  2. Селен в бразильском орехе — один из самых мощных природных антиоксидантов.

  3. Витамин E называют "витамином молодости" — он защищает клетки от старения и свободных радикалов.

Исторический контекст

Идея "лечить кожу изнутри" возникла ещё в XX веке, когда дерматологи начали связывать питание с состоянием кожи. Сегодня это направление активно развивается — косметологи, нутрициологи и врачи объединяют усилия, чтобы поддерживать здоровье кожи комплексно: через рацион, уход и образ жизни.

