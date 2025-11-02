Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Увлажнение кожи утром
Увлажнение кожи утром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 12:17

Осень высушивает кожу быстрее, чем вы думаете: как спасти лицо от холода и отопления

Врач Наталья Маркова рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью

Осень — время, когда кожа особенно нуждается в заботе. Понижение температуры, ветер и сухой воздух в помещениях нарушают естественный баланс влаги, делая кожу чувствительной и тусклой. Как правильно перестроить уход на этот сезон, рассказала врач Наталья Маркова.

"С похолоданием стоит перейти на более мягкие очищающие средства без спирта и агрессивных ПАВ", — отметила врач Наталья Маркова.

Почему кожа страдает осенью

Осенью кожа сталкивается сразу с несколькими стрессовыми факторами: резкие перепады температуры, сухой воздух из-за отопления, ветер и снижение влажности. Всё это приводит к обезвоживанию, шелушению и раздражению.

Лёгкие кремы, подходившие летом, уже не справляются. Организму требуется больше липидов и влаги, а коже — дополнительное питание.

"Поддерживать её в нормальном состоянии уже будет сложно при использовании лёгких летних кремов", — пояснила специалист.

Какие средства выбрать

Врач советует заменить привычные текстуры на более плотные и питательные. Кремы должны не только увлажнять, но и восстанавливать защитный барьер кожи. В составе стоит искать:

церамиды - восстанавливают липидный слой;
сквалан - смягчает и удерживает влагу;
масла жожоба, ши, авокадо - питают и защищают от холода.

"Стоит обратить внимание на кремы, в составе которых присутствуют такие компоненты, как церамиды, сквалан, масла жожоба, ши или авокадо", — уточнила врач.

Осенний уход: шаг за шагом

  1. Очищение. Используйте мягкие пенки или крем-гели без спирта и с нейтральным pH.

  2. Тонизация. Подойдут средства с гиалуроновой кислотой и пантенолом, без спирта.

  3. Питание и защита. Утром наносите крем с церамидами и SPF 30, вечером — плотный питательный крем.

  4. Дополнительный уход. Раз в неделю делайте мягкий пилинг и увлажняющую маску.

  5. Губы и руки. Используйте бальзамы с воском, маслами и витамином Е.

Почему не стоит забывать о солнцезащите

Даже осенью ультрафиолет остаётся активным. Он разрушает коллаген, вызывает пигментацию и ускоряет старение кожи.

"Стоит также наносить на лицо и открытые зоны средства с SPF 30 в дневное время", — подчеркнула Маркова.

Солнцезащитный крем можно наносить поверх дневного ухода, особенно если вы проводите много времени на улице или за компьютером — экраны тоже излучают свет, вредный для кожи.

Осенние процедуры, которые можно делать

Врач рекомендует выбирать щадящие процедуры, которые не травмируют кожу, но помогают ей обновиться.

"Осенью стоит уделить внимание мягким химическим пилингам, а также аппаратным и инъекционным процедурам", — советует специалист.

Хорошо подойдут:
• пилинги с миндальной или молочной кислотой;
• биоревитализация;
• мезотерапия с гиалуроновой кислотой;
• аппаратные процедуры для стимуляции коллагена.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: продолжать использовать летние лёгкие кремы.
Последствие: сухость, раздражение, появление морщин.
Альтернатива: перейти на плотные питательные средства с маслами и церамидами.

Ошибка: забывать про SPF.
Последствие: фотостарение и пигментные пятна даже в пасмурную погоду.
Альтернатива: кремы с SPF 30 для ежедневного применения.

Ошибка: делать агрессивные пилинги.
Последствие: повреждение и шелушение кожи.
Альтернатива: мягкие кислотные пилинги или энзимные маски.

А что если кожа уже пересушена?

Если ощущается стянутость и шелушение, стоит временно исключить скрабы и кислотные средства. Помогут ночные крем-маски, средства с гиалуроновой кислотой и восстанавливающие бальзамы. В домашних условиях можно делать компрессы с термальной водой или отваром ромашки.

Сравнение средств по сезону

Период Тип крема Ключевые компоненты
Лето Лёгкий увлажняющий Алое, гиалуроновая кислота, ниацинамид
Осень Питательный Масла ши, жожоба, церамиды, сквалан
Зима Защитный, плотный Пчелиный воск, витамины A и E

FAQ

Почему кожа становится сухой осенью?
Из-за снижения влажности, ветра и включённого отопления нарушается водно-липидный баланс.

Можно ли использовать летний крем, если кожа жирная?
Нет. Даже жирная кожа нуждается в питании — подойдут кремы с лёгкими маслами и скваланом.

Как часто делать пилинг?
Мягкие пилинги — раз в неделю, чтобы не повредить кожу.

Мифы и правда

Миф: жирный крем забивает поры.
Правда: современные плотные формулы некомедогенны и безопасны даже для комбинированной кожи.

Миф: SPF нужен только летом.
Правда: ультрафиолет воздействует круглый год, особенно в городе.

Миф: достаточно просто увлажнять кожу.
Правда: без питания и защиты кожа теряет влагу ещё быстрее.

