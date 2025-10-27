Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенний уход за кожей
Осенний уход за кожей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 11:16

Осень крадёт влагу: как спасти кожу, когда батареи сушат воздух

Дерматолог Маркова напомнила, почему осенью коже нужны омега-3 и витамины A, C, E

Осенний сезон — настоящий стресс для кожи. Перепады температуры, ветер и сухой воздух в помещениях из-за отопления провоцируют шелушение, стянутость и раздражение. Чтобы кожа оставалась здоровой и сияющей, необходимо адаптировать питание, уход и режим увлажнения.

По словам заведующей дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Натальи Марковой, осенью особенно важно обеспечить организм полезными жирными кислотами и антиоксидантами.

"Для поддержания здоровья кожи в осенний период полезны продукты, которые богаты омега-3 — рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию", — отметила заведующая отделением Наталья Маркова.

Почему кожа страдает осенью

С окончанием лета кожа теряет защитный слой, который помогал удерживать влагу. Низкая влажность и горячий воздух от батарей пересушивают эпидермис, нарушая его барьерную функцию. Особенно страдают чувствительная и зрелая кожа — после 40 лет процессы обновления клеток замедляются, а выработка себума снижается. Поэтому в этот период важно не только выбирать правильные кремы, но и поддерживать кожу изнутри.

Сравнение: питание летом и осенью

Сезон Главная цель ухода Рекомендованные продукты Ключевые микроэлементы
Лето Защита от солнца и ультрафиолета Ягоды, зелёные овощи, морковь, цитрусовые Витамин С, каротиноиды
Осень Восстановление и увлажнение Рыба, льняное масло, орехи, тыква, яйца Омега-3, витамины А, Е, цинк, селен

Советы шаг за шагом: как сохранить здоровье кожи осенью

  1. Добавьте в рацион полезные жиры. Осенью особенно нужны источники омега-3: скумбрия, лосось, сельдь, льняное масло и грецкие орехи. Эти продукты восстанавливают липидный слой кожи и уменьшают воспаления.

  2. Не забывайте об антиоксидантах. Витамины А, С и Е помогают клеткам бороться с окислительным стрессом, ускоряют заживление и придают коже здоровый цвет.

  3. Пейте достаточно воды. Около 1,5-2 литров в день поддерживают баланс влаги в организме и предотвращают сухость кожи.

  4. Используйте увлажнитель воздуха. В отопительный сезон влажность в квартирах часто падает до 20-30%, тогда как комфортной для кожи считается 45-60%.

  5. Пересмотрите уход. Замените лёгкие летние гели на более плотные текстуры — кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами, маслами ши и авокадо.

  6. Делайте мягкий пилинг. 1-2 раза в неделю удаляйте ороговевшие клетки с помощью энзимных или кислотных средств, чтобы улучшить впитывание кремов.

  7. Следите за питанием и сном. Недостаток сна и фастфуд мгновенно отражаются на коже — появляются тусклость и воспаления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать агрессивные очищающие средства.
Последствие: Нарушается защитный барьер, кожа теряет влагу.
Альтернатива: Переходите на мягкие пенки с аминокислотами или крем-гели без сульфатов.

Ошибка: Пренебрегать увлажнителем воздуха.
Последствие: Возникает сухость, шелушение и трещины.
Альтернатива: Используйте бытовой увлажнитель и размещайте рядом с батареями ёмкости с водой.

Ошибка: Пить меньше воды в холодное время.
Последствие: Замедляется обмен веществ, кожа становится тусклой.
Альтернатива: Добавьте в рацион тёплые травяные чаи и компоты без сахара.

А что если коже уже не хватает влаги?

Если кожа стала чувствительной, зудящей или шелушащейся, стоит добавить в уход сыворотки с ниацинамидом и пантенолом. Хорошо работают кремы с церамидами и гиалуроновой кислотой, а также тканевые маски с алоэ и коллагеном. Для зрелой кожи полезны ампульные средства с ретинолом и коэнзимом Q10 — они ускоряют обновление клеток и возвращают упругость.

Плюсы и минусы домашних и профессиональных методов

Метод Преимущества Недостатки
Домашний уход Доступно, можно подобрать индивидуально Эффект проявляется медленнее
Профессиональные процедуры (биоревитализация, пилинги) Глубокое увлажнение, заметное обновление кожи Требуют консультации врача и восстановительного периода
Косметика с натуральными маслами Питает и защищает кожу Может вызывать аллергию при чувствительной коже

FAQ

— Какие продукты особенно полезны для кожи осенью?
Рыба, льняное масло, орехи, морковь, тыква, яйца, цитрусовые, шпинат и авокадо.

— Нужно ли менять крем, когда включают отопление?
Да, осенью стоит перейти на более плотные текстуры с маслами и гиалуроновой кислотой.

— Как сохранить увлажнённость в офисе?
Пейте воду, используйте термальную воду или спрей с пантенолом и держите на столе мини-увлажнитель.

— Стоит ли принимать витамины дополнительно?
После консультации врача можно добавить комплексы с цинком, селеном и витаминами А, С, Е.

Мифы и правда

Миф: Увлажняющий крем заменяет воду.
Правда: Косметика помогает удерживать влагу, но не восполняет её дефицит в организме.

Миф: Осенью кожа не нуждается в защите от солнца.
Правда: Ультрафиолет активен круглый год, поэтому SPF 20-30 обязателен даже в пасмурную погоду.

Миф: Натуральные масла подходят всем.
Правда: Некоторые могут вызывать закупорку пор и раздражение, особенно при жирной коже.

Исторический контекст

В разные эпохи уход за кожей менялся в зависимости от доступных средств и климата. В Древнем Египте использовали масла и мёд, в античности — оливковое масло и молоко. В России в холодное время веками применяли топлёное масло и настои трав для защиты кожи от мороза и сухости. Современная косметология объединила традиционные ингредиенты с научными технологиями — церамиды, гиалуроновая кислота и антиоксиданты стали основой осеннего ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даже малые дозы алкоголя вредят здоровью и формируют зависимость — нарколог Руслан Исаев сегодня в 7:47
Алкоголь как тихий предатель: он разрушает тело, пока мы поднимаем за него бокалы

Почему безопасной дозы алкоголя не существует и как даже бокал вина может стать началом серьёзных проблем со здоровьем — мнение эксперта и реальные последствия.

Читать полностью » Минздрав России утвердил новые правила профилактических осмотров детей до 2031 года сегодня в 7:30
Родителям стоит пересмотреть календарь: детские осмотры теперь проходят по новым правилам

Минздрав изменил порядок детских медосмотров: теперь визиты к врачам проходят по новому графику, а внимание к подростковому здоровью усилено.

Читать полностью » Продукты с низким гликемическим индексом помогают стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринолог Ирина Русс сегодня в 6:47
Сахар играет в прятки с организмом: как скрытые углеводы разрушают энергию и здоровье

Какие продукты сильнее всего повышают уровень сахара и как питаться, чтобы избежать скачков глюкозы? Простые советы от эндокринологов и проверенные сочетания.

Читать полностью » Врач Кирилл Кожин предупредил об опасности магнитных и электронных игрушек для детей сегодня в 6:24
Опасная игра: одна мелкая деталь может стоить ребёнку жизни

Какие игрушки представляют угрозу для детей, почему даже магнит или батарейка могут привести в операционную и как родителям предотвратить беду.

Читать полностью » Нутрициолог Гузман: хурма укрепляет сосуды, снижает холестерин и поддерживает иммунитет сегодня в 5:19
Фрукт, который лечит сердце и продлевает жизнь: вся правда о пользе хурмы

Чем хурма полезна для сердца, иммунитета и пищеварения — разбираем состав, мифы и советы по правильному употреблению.

Читать полностью » Заместитель врача Ольга Березюк рассказала, зачем делать прививку от гриппа осенью сегодня в 4:15
Болеть стало легче: как вакцина учит организм побеждать вирус без паники

Почему прививка от гриппа не гарантирует защиту от болезни, но помогает перенести её легче и избежать осложнений.

Читать полностью » Дерматолог Зарема Омарова предупредила о вреде передержанных патчей и тканевых масок сегодня в 3:10
Патчи и тканевые маски под запретом? Дерматологи объяснили, когда уход становится вредом

Почему нельзя передерживать тканевые маски и патчи, как это разрушает кожный барьер и чем заменить их без вреда для лица.

Читать полностью » Отит после ОРВИ: врач предупредила об опасности самолечения и прогреваний сегодня в 2:06
Простуда прошла, а ухо болит: врачи объяснили, когда начинается опасный процесс

Почему после простуды может заболеть ухо, какие скрытые факторы повышают риск отита и как избежать осложнений без самолечения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Один день в Пятигорске: маршрут по основным достопримечательностям города
Авто и мото
Инспекторы ГИБДД напомнили, что при ограниченной видимости запрещён обгон и разворот ближе 100 м
Технологии
Проект расширения Белого дома на $250 млн финансируют крупнейшие техгиганты — TechCrunch
Красота и здоровье
Продукты с лютеином и омега-3 снижают риск катаракты — офтальмолог Майкл Грин
Спорт и фитнес
Как безопасно вернуться к спорту после родов: советы клиники академика Ройтберга
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни рассказал, что Фрэнк Синатра наорал на него в начале карьеры
Красота и здоровье
Врач Кудрявцева предупредила: при повторяющихся кровотечениях из носа нужно обращаться к врачу
Питомцы
Россельхозцентр сообщил: при температуре ниже +15 °C несушки прекращают кладку яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet