Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий кот
Рыжий кот
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:08

Думала, что осенняя хандра бывает только у людей — пока не заметила, как мой кот перестал играть и стал грустить

По словам ветеринара Михаила Шелякова, кошки и собаки действительно могут испытывать упадок сил, вялость и снижение активности в осенний период.

"Домашние животные, как и люди, могут неважно себя чувствовать осенью. Они также могут испытывать усталость, вялость и плохое настроение", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Причиной чаще всего становится сокращение светового дня и падение температуры, что влияет на биоритмы животных. Уменьшение солнечного света снижает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и бодрость.

Почему питомцы чувствуют стресс хозяина

Животные остро воспринимают эмоциональное состояние человека.
Если владелец нервничает, грустит или находится в депрессии, питомец "зеркалит" эти эмоции.

"Питомцы могут считывать негативное эмоциональное состояние своего хозяина. А значит, если владелец чувствует себя неважно, состояние любимца только ухудшится", — пояснил ветеринар.

Поэтому осенью, когда стресс и усталость усиливаются, важно уделять кошкам и собакам больше внимания, ласки и общения.

Как проявляется стресс у кошек и собак

Симптомы осенней хандры и стресса у животных могут быть разными:

У кошек:

  • повышенная сонливость или, наоборот, раздражительность;

  • отказ от еды или частые перекусы без аппетита;

  • цистит - воспаление мочевого пузыря, которое часто развивается на фоне тревоги;

  • прятание, избегание контакта с хозяином.

У собак:

  • дерматит от стресса - животное вылизывает или грызет лапы;

  • отказ гулять, снижение интереса к играм;

  • расстройства пищеварения;

  • повышенная тревожность при расставании с хозяином.

В редких случаях на фоне длительного стресса у питомцев могут развиться сердечно-сосудистые проблемы, однако они встречаются гораздо реже, чем у людей.

Опасность грубых жестов и наказаний

Отдельную угрозу для психики животных представляют агрессивные или пугающие действия со стороны человека.

Телеканал "Царьград" сообщил, что применение так называемого жеста "злая рука" для устрашения кошек может вызывать у них тяжёлый стресс.

Такой жест животные воспринимают как непосредственную угрозу нападения, что способно привести к:

  • агрессивному поведению;

  • паническим реакциям;

  • травмам и психологическому расстройству.

Эксперты предупреждают: подобные методы "воспитания" могут закончиться трагически - животное либо нападёт, либо замкнётся и утратит доверие к хозяину.

Как помочь питомцу справиться с осенней хандрой

  1. Соблюдайте режим дня.
    Установите постоянное время кормления и прогулок — животные чувствуют себя увереннее в предсказуемой среде.

  2. Обеспечьте активность.
    Добавьте больше игр, тренировки, прогулки на свежем воздухе. У кошек можно использовать интерактивные игрушки, у собак — бег, фрисби, плавание.

  3. Продлите световой день.
    Осенью полезно включать лампы дневного света или специальные ультрафиолетовые лампы для животных, чтобы компенсировать нехватку солнца.

  4. Следите за питанием.
    В рацион стоит включить корма с повышенным содержанием витаминов группы B, магния и таурина - они поддерживают нервную систему.

  5. Больше общения и ласки.
    Животным важно чувствовать эмоциональный контакт. Проводите больше времени с питомцем, разговаривайте с ним спокойным голосом.

  6. Избегайте наказаний и резких движений.
    Любое физическое воздействие или крик усугубят стресс и вызовут страх.

  7. Следите за здоровьем.
    При признаках апатии, отказе от еды или проблемах с мочеиспусканием — обязательно обратитесь к ветеринару.

Когда нужна помощь специалиста

Если питомец:

  • резко потерял аппетит или вес;

  • стал чрезмерно пугливым или агрессивным;

  • часто мочится или лижет одну и ту же область тела;

  • не проявляет интереса к общению более 5-7 дней,

— стоит записаться на приём к ветеринару. Возможно, за хандрой скрывается заболевание.

Мифы и правда

Миф Правда
"У животных не бывает депрессии" Бывает, особенно у умных и эмоциональных пород.
"Если собака грустит — просто не хочет гулять" Это может быть признаком физического недомогания или тревоги.
"Животные не чувствуют настроение человека" Они чувствуют тонко и реагируют на эмоциональное состояние хозяина.
"Можно напугать кошку для воспитания" Запугивание разрушает доверие и провоцирует агрессию.

Итог: забота — лучшее лекарство от осенней грусти

Осенняя хандра у питомцев — естественная реакция на сокращение света и изменение режима. Но забота, внимание и стабильность способны полностью нейтрализовать её последствия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беру шотландского фолда и британца — получаю идеального компаньона: кошки, которые меняют жизнь сегодня в 14:40

Узнайте, какие кошки чаще всего живут в российских семьях, чем они покорили сердца хозяев и какая порода подойдёт именно вам.

Читать полностью » Щенок в доме — жалею, что не знала об этом списке вещей раньше: теперь он радует каждый день сегодня в 13:28

Прежде чем привезти щенка домой, стоит подготовиться: от лежанки до аптечки — рассказываем, какие вещи помогут вашему питомцу чувствовать себя как дома.

Читать полностью » Немецкая овчарка прошла тест — интеллект на уровне гения: эталон умности среди собак из Германии сегодня в 12:16

От ротвейлера до ризеншнауцера — собаки из Германии славятся интеллектом, выносливостью и верностью. Рассказываем, какие породы стали символом немецкого характера.

Читать полностью » Полностью гипоаллергенных кошек не существует — ветеринары сегодня в 11:28
Мечтала о кошке, но чихала от каждой — пока не узнала, какие породы почти не вызывают аллергию

Есть ли кошки, которые не вызывают аллергию? Разбираем шесть пород, наиболее подходящих аллергикам, и реальные способы жить с ними без слёз и чихания.

Читать полностью » Экзотические питомцы требуют особых условий и знаний — ветеринары сегодня в 10:21
Мечтала о хамелеоне — а получила головную боль: правда о жизни с экзотикой

Экзотический питомец — не просто украшение дома, а живое существо с особыми потребностями. Чем вдохновляет и чем рискует владелец необычного животного?

Читать полностью » Кошки проходят в щели по размеру головы благодаря ключице — анатомы сегодня в 9:15
32 мышцы в каждом ухе и ключица-призрак: вот почему кошка проходит туда, где не пролезет рука

Гибкость, точность и гениальность природы. Почему тело кошки — совершенная биомашина, где каждая кость и мышца работают как часть инженерного шедевра.

Читать полностью » Учёные подтвердили связь окраса кошек с их характером — генетики сегодня в 8:05
Думала, что окрас — просто цвет, а оказалось: по нему можно предсказать характер кошки

Цвет шерсти кошки — не просто красота, а подсказка к её характеру. Рыжие — лидеры, чёрные — мудрецы, серые — философы. Как генетика формирует темперамент питомца?

Читать полностью » Круглогодичная линька у кошек чаще связана с питанием — ветеринары сегодня в 7:22
Беру пылесос каждый день — шерсти меньше не становится: ошибка, которую совершают все хозяева

Круглогодичная линька — не приговор и не особенность породы. Разбираем реальные причины выпадения шерсти у кошек и шаги, которые возвращают сезонный ритм.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline
Наука
Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма
Авто и мото
Вставил теннисный мяч в пружину — клиренс вырос, но подвеска чуть не развалилась: жаль, раньше не знал
Дом
Натуральная уборка сохраняет чистоту ванной без токсинов — экологи
Еда
Нутрициолог Ирина Логинова: свекла сохраняет пользу в любом виде
Спорт и фитнес
Год ходил в зал без результата, пока не осознал, что мешает моему телу становиться сильнее
Туризм
Тайки глазами россиян: что делает азиаток идеальными партнерами
Красота и здоровье
Кожа перестала шелушиться и краснеть — просто добавила одну жирную кислоту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet