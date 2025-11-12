Думала, что осенняя хандра бывает только у людей — пока не заметила, как мой кот перестал играть и стал грустить

По словам ветеринара Михаила Шелякова, кошки и собаки действительно могут испытывать упадок сил, вялость и снижение активности в осенний период.

"Домашние животные, как и люди, могут неважно себя чувствовать осенью. Они также могут испытывать усталость, вялость и плохое настроение", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Причиной чаще всего становится сокращение светового дня и падение температуры, что влияет на биоритмы животных. Уменьшение солнечного света снижает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и бодрость.

Почему питомцы чувствуют стресс хозяина

Животные остро воспринимают эмоциональное состояние человека.

Если владелец нервничает, грустит или находится в депрессии, питомец "зеркалит" эти эмоции.

"Питомцы могут считывать негативное эмоциональное состояние своего хозяина. А значит, если владелец чувствует себя неважно, состояние любимца только ухудшится", — пояснил ветеринар.

Поэтому осенью, когда стресс и усталость усиливаются, важно уделять кошкам и собакам больше внимания, ласки и общения.

Как проявляется стресс у кошек и собак

Симптомы осенней хандры и стресса у животных могут быть разными:

У кошек:

повышенная сонливость или, наоборот, раздражительность;

отказ от еды или частые перекусы без аппетита;

цистит - воспаление мочевого пузыря, которое часто развивается на фоне тревоги;

прятание, избегание контакта с хозяином.

У собак:

дерматит от стресса - животное вылизывает или грызет лапы;

отказ гулять, снижение интереса к играм;

расстройства пищеварения;

повышенная тревожность при расставании с хозяином.

В редких случаях на фоне длительного стресса у питомцев могут развиться сердечно-сосудистые проблемы, однако они встречаются гораздо реже, чем у людей.

Опасность грубых жестов и наказаний

Отдельную угрозу для психики животных представляют агрессивные или пугающие действия со стороны человека.

Телеканал "Царьград" сообщил, что применение так называемого жеста "злая рука" для устрашения кошек может вызывать у них тяжёлый стресс.

Такой жест животные воспринимают как непосредственную угрозу нападения, что способно привести к:

агрессивному поведению;

паническим реакциям;

травмам и психологическому расстройству.

Эксперты предупреждают: подобные методы "воспитания" могут закончиться трагически - животное либо нападёт, либо замкнётся и утратит доверие к хозяину.

Как помочь питомцу справиться с осенней хандрой

Соблюдайте режим дня.

Установите постоянное время кормления и прогулок — животные чувствуют себя увереннее в предсказуемой среде. Обеспечьте активность.

Добавьте больше игр, тренировки, прогулки на свежем воздухе. У кошек можно использовать интерактивные игрушки, у собак — бег, фрисби, плавание. Продлите световой день.

Осенью полезно включать лампы дневного света или специальные ультрафиолетовые лампы для животных, чтобы компенсировать нехватку солнца. Следите за питанием.

В рацион стоит включить корма с повышенным содержанием витаминов группы B, магния и таурина - они поддерживают нервную систему. Больше общения и ласки.

Животным важно чувствовать эмоциональный контакт. Проводите больше времени с питомцем, разговаривайте с ним спокойным голосом. Избегайте наказаний и резких движений.

Любое физическое воздействие или крик усугубят стресс и вызовут страх. Следите за здоровьем.

При признаках апатии, отказе от еды или проблемах с мочеиспусканием — обязательно обратитесь к ветеринару.

Когда нужна помощь специалиста

Если питомец:

резко потерял аппетит или вес;

стал чрезмерно пугливым или агрессивным;

часто мочится или лижет одну и ту же область тела;

не проявляет интереса к общению более 5-7 дней,

— стоит записаться на приём к ветеринару. Возможно, за хандрой скрывается заболевание.

Мифы и правда

Миф Правда "У животных не бывает депрессии" Бывает, особенно у умных и эмоциональных пород. "Если собака грустит — просто не хочет гулять" Это может быть признаком физического недомогания или тревоги. "Животные не чувствуют настроение человека" Они чувствуют тонко и реагируют на эмоциональное состояние хозяина. "Можно напугать кошку для воспитания" Запугивание разрушает доверие и провоцирует агрессию.

Итог: забота — лучшее лекарство от осенней грусти

Осенняя хандра у питомцев — естественная реакция на сокращение света и изменение режима. Но забота, внимание и стабильность способны полностью нейтрализовать её последствия.