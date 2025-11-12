Думала, что осенняя хандра бывает только у людей — пока не заметила, как мой кот перестал играть и стал грустить
По словам ветеринара Михаила Шелякова, кошки и собаки действительно могут испытывать упадок сил, вялость и снижение активности в осенний период.
"Домашние животные, как и люди, могут неважно себя чувствовать осенью. Они также могут испытывать усталость, вялость и плохое настроение", — отметил специалист в беседе с РИАМО.
Причиной чаще всего становится сокращение светового дня и падение температуры, что влияет на биоритмы животных. Уменьшение солнечного света снижает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и бодрость.
Почему питомцы чувствуют стресс хозяина
Животные остро воспринимают эмоциональное состояние человека.
Если владелец нервничает, грустит или находится в депрессии, питомец "зеркалит" эти эмоции.
"Питомцы могут считывать негативное эмоциональное состояние своего хозяина. А значит, если владелец чувствует себя неважно, состояние любимца только ухудшится", — пояснил ветеринар.
Поэтому осенью, когда стресс и усталость усиливаются, важно уделять кошкам и собакам больше внимания, ласки и общения.
Как проявляется стресс у кошек и собак
Симптомы осенней хандры и стресса у животных могут быть разными:
У кошек:
-
повышенная сонливость или, наоборот, раздражительность;
-
отказ от еды или частые перекусы без аппетита;
-
цистит - воспаление мочевого пузыря, которое часто развивается на фоне тревоги;
-
прятание, избегание контакта с хозяином.
У собак:
-
дерматит от стресса - животное вылизывает или грызет лапы;
-
отказ гулять, снижение интереса к играм;
-
расстройства пищеварения;
-
повышенная тревожность при расставании с хозяином.
В редких случаях на фоне длительного стресса у питомцев могут развиться сердечно-сосудистые проблемы, однако они встречаются гораздо реже, чем у людей.
Опасность грубых жестов и наказаний
Отдельную угрозу для психики животных представляют агрессивные или пугающие действия со стороны человека.
Телеканал "Царьград" сообщил, что применение так называемого жеста "злая рука" для устрашения кошек может вызывать у них тяжёлый стресс.
Такой жест животные воспринимают как непосредственную угрозу нападения, что способно привести к:
-
агрессивному поведению;
-
паническим реакциям;
-
травмам и психологическому расстройству.
Эксперты предупреждают: подобные методы "воспитания" могут закончиться трагически - животное либо нападёт, либо замкнётся и утратит доверие к хозяину.
Как помочь питомцу справиться с осенней хандрой
-
Соблюдайте режим дня.
Установите постоянное время кормления и прогулок — животные чувствуют себя увереннее в предсказуемой среде.
-
Обеспечьте активность.
Добавьте больше игр, тренировки, прогулки на свежем воздухе. У кошек можно использовать интерактивные игрушки, у собак — бег, фрисби, плавание.
-
Продлите световой день.
Осенью полезно включать лампы дневного света или специальные ультрафиолетовые лампы для животных, чтобы компенсировать нехватку солнца.
-
Следите за питанием.
В рацион стоит включить корма с повышенным содержанием витаминов группы B, магния и таурина - они поддерживают нервную систему.
-
Больше общения и ласки.
Животным важно чувствовать эмоциональный контакт. Проводите больше времени с питомцем, разговаривайте с ним спокойным голосом.
-
Избегайте наказаний и резких движений.
Любое физическое воздействие или крик усугубят стресс и вызовут страх.
-
Следите за здоровьем.
При признаках апатии, отказе от еды или проблемах с мочеиспусканием — обязательно обратитесь к ветеринару.
Когда нужна помощь специалиста
Если питомец:
-
резко потерял аппетит или вес;
-
стал чрезмерно пугливым или агрессивным;
-
часто мочится или лижет одну и ту же область тела;
-
не проявляет интереса к общению более 5-7 дней,
— стоит записаться на приём к ветеринару. Возможно, за хандрой скрывается заболевание.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|"У животных не бывает депрессии"
|Бывает, особенно у умных и эмоциональных пород.
|"Если собака грустит — просто не хочет гулять"
|Это может быть признаком физического недомогания или тревоги.
|"Животные не чувствуют настроение человека"
|Они чувствуют тонко и реагируют на эмоциональное состояние хозяина.
|"Можно напугать кошку для воспитания"
|Запугивание разрушает доверие и провоцирует агрессию.
Итог: забота — лучшее лекарство от осенней грусти
Осенняя хандра у питомцев — естественная реакция на сокращение света и изменение режима. Но забота, внимание и стабильность способны полностью нейтрализовать её последствия.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru