Осенняя энергия и баланс
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:13

Аллергия под прикрытием осени: почему прогулка в листве может закончиться приступом

Аллерголог Павел Бережанский: споры грибков в листве могут вызвать аллергию и приступ астмы

Осень — время золотых листьев, прогулок и атмосферных фотосессий. Но за этой романтикой скрывается невидимая угроза — аллергия, которая может проявиться даже у тех, кто никогда с ней не сталкивался. Почему безобидная фотосессия в листве способна обернуться приступом, объяснил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский.

Почему листья могут быть опасны

Символ осени — шуршащие листья под ногами — на деле представляет собой благоприятную среду для роста плесени и грибков. Особенно это касается влажных, слежавшихся куч, где идёт активное разложение растительного материала. В этих условиях выделяются споры грибков, которые становятся сильными аллергенами.

"Фотосессия в листве может быть опасна для пациентов с подтвержденной аллергией на плесень или грибок, при бронхиальной астме или поллинозе (аллергии на пыльцу) с грибковой сенсибилизацией. А также для часто болеющих детей, со слабым иммунитетом, непонятными аллергиями", — отметил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Он поясняет, что аллергическая реакция чаще всего возникает не на сами листья, а на грибки, которые в них скапливаются. Особенно опасна листва, начинающая загнивать — именно в ней развивается максимальная концентрация спор.

Когда прогулка превращается в риск

Если человек активно разбрасывает листья, прыгает в них или устраивает фотосессию, то вероятность вдохнуть целое облако спор плесени резко возрастает.

"Когда человек бегает, то может глубже вдохнуть в легкие облако из спор плесени, других аллергенов", — пояснил Павел Бережанский.

Это может привести к обострению бронхиальной астмы, приступам кашля, одышке или насморку. У детей и людей с ослабленным иммунитетом такие реакции часто бывают более выраженными.

Советы шаг за шагом: как снизить риск аллергии

  1. Выбирайте сухие участки. Грибки активнее развиваются во влажной среде, поэтому лучше избегать мест рядом с ручьями и лужами.

  2. Не разбрасывайте листья. Не стоит подбрасывать листву в лицо или устраивать игры с падением в кучу.

  3. Используйте маску. Её можно снимать только во время кадра — это уменьшит риск вдыхания спор.

  4. Переоденьтесь после прогулки. Аллергены оседают на одежде, поэтому важно сразу снять уличные вещи и принять душ.

  5. Промойте нос и пейте тёплое. Простая вода или чай помогут смыть частицы аллергенов и поддержат слизистую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать симптомы насморка и кашля после прогулки.
    Последствие: Развитие хронической аллергии или бронхита.
    Альтернатива: Сразу обратиться к аллергологу и при необходимости сдать тесты на грибковую сенсибилизацию.

  • Ошибка: Устраивать фотосессию на влажных листьях.
    Последствие: Повышенный контакт с плесневыми спорами.
    Альтернатива: Искать сухие участки и не касаться листвы руками или лицом.

  • Ошибка: Проводить много времени в листве с детьми.
    Последствие: Повышенный риск аллергического воспаления дыхательных путей.
    Альтернатива: Использовать пледы или коврики, чтобы исключить прямой контакт с листьями.

Как развивается аллергическая реакция

Многие считают, что аллергия возникает сразу после контакта с раздражителем. Однако процесс сложнее. Организму нужно время, чтобы "запомнить" вещество и выработать антитела против него. Этот период называют стадией сенсибилизации.

"Должно пройти минимум 1,5-2 недели (стадия сенсибилизации), скажем, после того как человек съел или вдохнул что-то, чтобы иммунитет познакомился с веществом и решил, что оно потенциально опасное (выработать антитела). Тогда при повторной встрече может развиться аллергическая реакция", — объяснил Павел Бережанский.

По словам врача, у людей, ранее не сталкивавшихся с аллергеном, обычно не бывает реакции при первом контакте. Опасность возникает позже — после того, как иммунитет "запомнит" вещество.

Плюсы и минусы осенних прогулок

Аспект Плюсы Минусы
Прогулки на свежем воздухе Улучшают настроение, укрепляют иммунитет Риск контакта с аллергенами в листве
Осенние фотосессии Эстетика, воспоминания, творчество Возможен приступ поллиноза или астмы
Игры с детьми Повышают физическую активность Контакт с плесенью и пылью

А что если аллергия уже началась?

Если во время прогулки появились чихание, кашель, зуд в глазах или ощущение удушья — важно прекратить контакт с листьями и выйти на свежий воздух. После возвращения домой — промыть нос физраствором, принять антигистаминный препарат (по назначению врача) и следить за состоянием. При усилении симптомов нужно вызвать скорую помощь.

Мифы и правда

Миф 1. Аллергия бывает только весной, когда цветут растения.
Правда: Осенью аллергенами становятся споры грибков и пыль, поэтому поллиноз возможен и в этот сезон.

Миф 2. Если раньше не было аллергии, она не появится.
Правда: Аллергия может развиться в любом возрасте после нескольких контактов с раздражителем.

Миф 3. Холодный воздух защищает от аллергенов.
Правда: Наоборот, холод сушит слизистую, делая её более уязвимой для частиц плесени.

