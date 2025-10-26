Витамин D уходит, вирусы приходят: как перехитрить осенний спад сил

Осенью организм особенно уязвим перед вирусами и простудами: снижается активность, уменьшается количество солнечного света, а вместе с ним и уровень витамина D. Врач Андрей Тяжельников рассказал, как поддержать иммунитет в этот период и какие простые привычки помогут снизить риск заражения ОРВИ.

"Даже самый крепкий иммунитет не сможет предотвратить заражение гриппом. Единственным эффективным способом защиты остаётся вакцинация", — отметил врач Андрей Тяжельников.

Почему осенью иммунитет ослабевает

Смена погоды и короткий световой день влияют на обмен веществ и уровень гормонов. Организм перестраивается на "экономный режим", и защитные функции временно снижаются. Добавьте к этому недостаток витаминов, стрессы и сухой воздух в помещениях — и вероятность подхватить вирус резко возрастает.

Однако, как объясняет специалист, правильное питание и забота о микрофлоре кишечника способны укрепить иммунную систему и помочь организму быстрее справляться с инфекциями.

Кисломолочные продукты как ежедневная защита

"Для укрепления иммунитета каждый день нужно употреблять кисломолочные продукты. Спустя несколько недель уже можно говорить, что защитные силы окрепли", — пояснил врач Андрей Тяжельников.

Кефир, йогурт без сахара, ряженка и айран содержат живые бактерии — пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника. А именно кишечник играет ключевую роль в формировании иммунитета: около 70% защитных клеток находится именно там.

Пробиотики помогают сдерживать рост патогенных микробов, улучшают пищеварение и способствуют синтезу витаминов группы B и K.

Сравнение: натуральный и сладкий йогурт