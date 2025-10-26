Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Защита иммунитета
Защита иммунитета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:48

Витамин D уходит, вирусы приходят: как перехитрить осенний спад сил

Врач Андрей Тяжельников: вакцинация остаётся главным способом защиты от гриппа
ChatGPT сказал:

Осенью организм особенно уязвим перед вирусами и простудами: снижается активность, уменьшается количество солнечного света, а вместе с ним и уровень витамина D. Врач Андрей Тяжельников рассказал, как поддержать иммунитет в этот период и какие простые привычки помогут снизить риск заражения ОРВИ.

"Даже самый крепкий иммунитет не сможет предотвратить заражение гриппом. Единственным эффективным способом защиты остаётся вакцинация", — отметил врач Андрей Тяжельников.

Почему осенью иммунитет ослабевает

Смена погоды и короткий световой день влияют на обмен веществ и уровень гормонов. Организм перестраивается на "экономный режим", и защитные функции временно снижаются. Добавьте к этому недостаток витаминов, стрессы и сухой воздух в помещениях — и вероятность подхватить вирус резко возрастает.

Однако, как объясняет специалист, правильное питание и забота о микрофлоре кишечника способны укрепить иммунную систему и помочь организму быстрее справляться с инфекциями.

Кисломолочные продукты как ежедневная защита

"Для укрепления иммунитета каждый день нужно употреблять кисломолочные продукты. Спустя несколько недель уже можно говорить, что защитные силы окрепли", — пояснил врач Андрей Тяжельников.

Кефир, йогурт без сахара, ряженка и айран содержат живые бактерии — пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника. А именно кишечник играет ключевую роль в формировании иммунитета: около 70% защитных клеток находится именно там.

Пробиотики помогают сдерживать рост патогенных микробов, улучшают пищеварение и способствуют синтезу витаминов группы B и K.

Сравнение: натуральный и сладкий йогурт

Показатель Натуральный йогурт Йогурт с добавками
Содержание сахара 3-4 г (естественные) до 20 г и более
Пробиотики живые культуры часто теряются при термообработке
Эффект на иммунитет укрепляет может вызывать воспаления из-за сахара
Подходит для ежедневного употребления да нет

Таким образом, для профилактики лучше выбирать простые, несладкие варианты с коротким сроком годности и минимальным составом.

Советы шаг за шагом: как поддержать иммунитет осенью

  1. Включите кисломолочные продукты в рацион. По стакану кефира или натурального йогурта в день достаточно.

  2. Соблюдайте режим сна. Минимум 7-8 часов сна помогает иммунной системе восстанавливаться.

  3. Питайтесь разнообразно. Добавьте овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты.

  4. Пейте больше воды. Это помогает выводить токсины и поддерживает нормальный обмен веществ.

  5. Не забывайте про вакцинацию. Прививка остаётся основным способом защиты от гриппа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить сладкие йогурты и считать их полезными.
    Последствие: рост вредных бактерий и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: натуральный йогурт без сахара или домашний кефир.

  • Ошибка: полностью полагаться на витамины и добавки.
    Последствие: отсутствие реального укрепления организма.
    Альтернатива: получать витамины из пищи — овощей, фруктов, орехов.

  • Ошибка: избегать вакцинации, надеясь на иммунитет.
    Последствие: риск тяжёлого течения гриппа.
    Альтернатива: прививка раз в сезон под контролем врача.

А что если не любите кефир?

Пробиотики можно получать и из других продуктов:

  • квашеная капуста и огурцы без уксуса,

  • мисо и кимчи,

  • закваски на основе бифидо- и лактобактерий,

  • напитки вроде комбучи.

Главное — употреблять их регулярно, ведь микрофлора нуждается в постоянной поддержке.

Плюсы и минусы пробиотиков

Плюсы Минусы
Улучшают пищеварение и иммунитет Не всем подходят при гастрите
Поддерживают баланс микрофлоры Требуют регулярного употребления
Естественный источник витаминов Эффект проявляется не сразу

FAQ

Сколько кефира нужно пить в день?
Достаточно одного стакана (200-250 мл).

Можно ли заменить йогурт капсулами с пробиотиками?
Можно, но натуральные продукты действуют мягче и безопаснее.

Когда лучше пить кефир — утром или вечером?
Лучше вечером: он помогает пищеварению и улучшает сон.

Мифы и правда

  • Миф: кисломолочные продукты бесполезны при болезни.
    Правда: они помогают восстановить микрофлору, особенно после приёма лекарств.

  • Миф: пробиотики работают сразу.
    Правда: для ощутимого эффекта нужно минимум 2-3 недели регулярного употребления.

  • Миф: вакцинация не нужна, если иммунитет крепкий.
    Правда: прививка формирует специфическую защиту, которую питание не заменит.

Исторический контекст

Кефир впервые начали производить на Кавказе несколько веков назад. Местные жители верили, что "кефирные зёрна" даны свыше и приносят долголетие. В XX веке кефир стал частью лечебного питания в санаториях и больницах СССР, где его использовали для восстановления микрофлоры после болезней. Сегодня кисломолочные продукты снова в центре внимания — как естественный способ укрепить здоровье без лекарств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-невролог Павел Бранд объяснил, когда межпозвонковую грыжу нужно лечить сегодня в 6:19
Ложиться под нож не нужно: когда грыжа оказывается естественной частью жизни

Межпозвонковая грыжа — не всегда повод для паники и уж тем более для операции. Врач объяснил, когда действительно нужно лечение, а когда достаточно профилактики.

Читать полностью » Косточки мандарина безопасны при умеренном употреблении и содержат эфирные масла — Марият Мухина сегодня в 6:06
Ел мандарины — вырастил дерево внутри: правда и мифы о косточках, которые мы глотаем

Можно ли есть мандариновые косточки и в чём их польза? Диетологи объясняют, сколько можно съесть без вреда и чем они могут быть полезны для здоровья.

Читать полностью » Блогеры отмечают: открытость и отказ от ретуши повышают уверенность и уменьшают тревожность вчера в 22:39
Без фильтров, без стыда: как люди с акне возвращают себе уверенность

Двенадцать человек решились показать свою кожу без фильтров и макияжа — и рассказали, как принятие себя изменило их жизнь и уверенность.

Читать полностью » Андре Вамбье: витамины B3, C, E и K поддерживают эластичность сосудов и текучесть крови вчера в 22:36
Кровь густеет, ноги тяжелеют: эти 4 витамина могут спасти сосуды от тромбов

Тромбоз — это коварная угроза для ваших сосудов. Узнайте, какие 4 витамина помогут предотвратить тромбы и как правильно питаться для здоровья ног.

Читать полностью » Врачи напомнили, что ананас богат витамином C и укрепляет иммунитет вчера в 21:27
Этот тропический плод не просто сладкий — он действует как природное обезболивающее

Узнайте, как ананас с бромелаином улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Откройте для себя секреты тропического фрукта, включая 5 удивительных фактов.

Читать полностью » Эксперты назвали грибы источником бета-глюканов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему вчера в 20:24
Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Как грибы и правильное питание поддерживают иммунитет? Откройте секреты, чтобы защитить свой организм от простуд и инфекций.

Читать полностью » Неврологи предупредили: головные боли по утрам и судороги могут быть признаками опухоли мозга вчера в 19:20
Болезнь, которая маскируется под усталость: как мозг подаёт сигналы о беде

Вовремя распознать симптомы опухоли головного мозга — вот ключ к успешному лечению. Узнайте, какие сигналы нельзя игнорировать и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Нейробиологи выяснили, что снижение частоты нейронных переходов влияет на восприятие времени вчера в 18:38
Почему годы пролетают всё быстрее: мозг взрослых работает, как замедленный фильм

Новое исследование нейробиологов объясняет, почему время кажется короче с возрастом. Узнайте, как мозг формирует восприятие времени и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой
Красота и здоровье
Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян
Красота и здоровье
Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать
Спорт и фитнес
Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом
Дом
Эксперты рассказали, как очистить душевую лейку от налета с помощью соды и воды
Авто и мото
Mazda MX-5, Toyota Supra и Nissan 300ZX востребованы у коллекционеров в Европе
Садоводство
Садоводы советуют: держите пуансеттию при 16–20 °C и избегайте сквозняков
Технологии
Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet