Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет

Осень традиционно считается сезоном простуд и снижения иммунитета. Сырость, холод, короткий день и стресс создают идеальные условия для вирусов. Однако, как отмечают врачи, истинные причины ослабления защитных сил организма часто кроются в образе жизни и привычках человека.

"Высокая заболеваемость ОРВИ осенью обусловлена нехваткой солнечного света и витамина D в организме. Отопление и сухой воздух в помещениях также повышает риск простуд", — объяснил врач Олег Морунов.

Почему иммунитет снижается осенью

С наступлением холодов наш организм перестраивается на новый режим. Дни становятся короче, уровень солнечного света — ниже, а значит, снижается выработка витамина D. Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунитета, и его нехватка делает человека более уязвимым к инфекциям.

К тому же с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится сухим. Слизистые пересыхают и теряют способность задерживать вирусы, попадающие через дыхательные пути. Это одна из причин, почему простуды осенью и зимой случаются гораздо чаще.

"Риск простуды увеличивается на фоне повышенного уровня стресса. Виновником частых вирусных инфекций может быть нехватка физической активности", — отметил Олег Морунов.

Основные факторы ослабления иммунитета

Недостаток витамина D - снижает активность иммунных клеток. Сухой воздух - пересушивает слизистые и облегчает проникновение вирусов. Хронический стресс - истощает нервную и эндокринную системы. Нехватка сна - снижает выработку защитных белков. Малоподвижный образ жизни - ухудшает циркуляцию крови и лимфы. Неправильное питание - дефицит витаминов и минералов ослабляет иммунный ответ.

Как поддержать иммунитет в осенний сезон

Больше бывайте на свежем воздухе. Прогулки даже по 30 минут в день улучшают обмен веществ и насыщают организм кислородом. Следите за влажностью в доме. Оптимальный уровень — 40-60%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха или размещать воду рядом с источниками тепла. Поддерживайте физическую активность. Лёгкая зарядка, йога или плавание укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают устойчивость к инфекциям. Высыпайтесь. Организму необходимо не менее 8 часов сна для восстановления. Сбалансируйте питание. Включайте в рацион фрукты, овощи, орехи, рыбу, продукты, богатые цинком, железом и витамином D. Используйте контрастный душ. Он улучшает кровообращение и тренирует сосуды.

"Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и гулять. Пользу принесет контрастный душ, 8-часовой сон и правильное питание", — подчеркнул Олег Морунов.

Сравнение: осенний и летний иммунитет

Показатель Лето Осень Уровень витамина D Высокий Низкий Влажность воздуха Оптимальная Сухой воздух из-за отопления Физическая активность Больше прогулок Меньше движения Настроение и стресс Стабильное Сезонная апатия Риск ОРВИ Низкий Повышенный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: закрываться дома и избегать улицы.

Последствие: нехватка кислорода и витамина D.

Альтернатива: прогулки на свежем воздухе хотя бы по 20-30 минут в день.

• Ошибка: пренебрегать сном.

Последствие: ослабление иммунного ответа и хроническая усталость.

Альтернатива: ложиться спать до полуночи и спать не менее 8 часов.

• Ошибка: употреблять много кофеина и фастфуда.

Последствие: перегрузка печени и дефицит витаминов.

Альтернатива: полноценное питание с овощами, крупами и белками.

А что если нет солнца?

Даже в пасмурные дни организм способен вырабатывать витамин D, но в меньших количествах. Врач может рекомендовать приём добавок — особенно людям старше 40 лет и тем, кто проводит большую часть времени в помещении. Кроме того, витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках, сливочном масле и молочных продуктах.

Плюсы и минусы укрепления иммунитета естественным способом

Плюсы Минусы Безопасно и доступно Требует регулярности Улучшает общее состояние Результат проявляется не сразу Подходит всем возрастам Нужен контроль рациона и режима

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли принимать витамины осенью?

Да, особенно витамин D, С и цинк — они поддерживают иммунитет в сезон вирусов.

Помогает ли контрастный душ реально?

Да, при регулярном применении он укрепляет сосуды и улучшает тонус.

Как защитить детей от простуд?

Чаще гулять, одеваться по погоде, увлажнять воздух в комнате и не перекармливать сладким.

Может ли стресс вызвать болезнь?

Да, хронический стресс подавляет иммунную систему и делает организм уязвимым к инфекциям.

Стоит ли использовать аптечные иммуномодуляторы?

Только по назначению врача. Лучше укреплять иммунитет естественными способами.

Мифы и правда

• Миф: иммунитет ослабляется только из-за холода.

Правда: главные причины — стресс, сухой воздух и нехватка витаминов.

• Миф: витамины можно принимать без ограничений.

Правда: переизбыток также опасен, особенно жирорастворимых витаминов.

• Миф: простуда "укрепляет" организм.

Правда: каждая болезнь ослабляет защитные силы и может дать осложнения.

3 интересных факта

Недостаток сна снижает активность иммунных клеток почти на 30%. У людей, ведущих активный образ жизни, простуды случаются в два раза реже. Даже короткая прогулка в солнечный день помогает повысить уровень витамина D.

Исторический контекст

О роли витамина D в иммунной системе врачи заговорили ещё в начале XX века. Его открытие стало прорывом в профилактике рахита, а позже выяснилось, что он защищает не только кости, но и иммунитет. Сегодня витамин D называют "солнечным гормоном" — без него невозможна нормальная работа организма.