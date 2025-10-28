Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет
Осень традиционно считается сезоном простуд и снижения иммунитета. Сырость, холод, короткий день и стресс создают идеальные условия для вирусов. Однако, как отмечают врачи, истинные причины ослабления защитных сил организма часто кроются в образе жизни и привычках человека.
"Высокая заболеваемость ОРВИ осенью обусловлена нехваткой солнечного света и витамина D в организме. Отопление и сухой воздух в помещениях также повышает риск простуд", — объяснил врач Олег Морунов.
Почему иммунитет снижается осенью
С наступлением холодов наш организм перестраивается на новый режим. Дни становятся короче, уровень солнечного света — ниже, а значит, снижается выработка витамина D. Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунитета, и его нехватка делает человека более уязвимым к инфекциям.
К тому же с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится сухим. Слизистые пересыхают и теряют способность задерживать вирусы, попадающие через дыхательные пути. Это одна из причин, почему простуды осенью и зимой случаются гораздо чаще.
"Риск простуды увеличивается на фоне повышенного уровня стресса. Виновником частых вирусных инфекций может быть нехватка физической активности", — отметил Олег Морунов.
Основные факторы ослабления иммунитета
-
Недостаток витамина D - снижает активность иммунных клеток.
-
Сухой воздух - пересушивает слизистые и облегчает проникновение вирусов.
-
Хронический стресс - истощает нервную и эндокринную системы.
-
Нехватка сна - снижает выработку защитных белков.
-
Малоподвижный образ жизни - ухудшает циркуляцию крови и лимфы.
-
Неправильное питание - дефицит витаминов и минералов ослабляет иммунный ответ.
Как поддержать иммунитет в осенний сезон
-
Больше бывайте на свежем воздухе. Прогулки даже по 30 минут в день улучшают обмен веществ и насыщают организм кислородом.
-
Следите за влажностью в доме. Оптимальный уровень — 40-60%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха или размещать воду рядом с источниками тепла.
-
Поддерживайте физическую активность. Лёгкая зарядка, йога или плавание укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают устойчивость к инфекциям.
-
Высыпайтесь. Организму необходимо не менее 8 часов сна для восстановления.
-
Сбалансируйте питание. Включайте в рацион фрукты, овощи, орехи, рыбу, продукты, богатые цинком, железом и витамином D.
-
Используйте контрастный душ. Он улучшает кровообращение и тренирует сосуды.
"Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и гулять. Пользу принесет контрастный душ, 8-часовой сон и правильное питание", — подчеркнул Олег Морунов.
Сравнение: осенний и летний иммунитет
|Показатель
|Лето
|Осень
|Уровень витамина D
|Высокий
|Низкий
|Влажность воздуха
|Оптимальная
|Сухой воздух из-за отопления
|Физическая активность
|Больше прогулок
|Меньше движения
|Настроение и стресс
|Стабильное
|Сезонная апатия
|Риск ОРВИ
|Низкий
|Повышенный
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: закрываться дома и избегать улицы.
Последствие: нехватка кислорода и витамина D.
Альтернатива: прогулки на свежем воздухе хотя бы по 20-30 минут в день.
• Ошибка: пренебрегать сном.
Последствие: ослабление иммунного ответа и хроническая усталость.
Альтернатива: ложиться спать до полуночи и спать не менее 8 часов.
• Ошибка: употреблять много кофеина и фастфуда.
Последствие: перегрузка печени и дефицит витаминов.
Альтернатива: полноценное питание с овощами, крупами и белками.
А что если нет солнца?
Даже в пасмурные дни организм способен вырабатывать витамин D, но в меньших количествах. Врач может рекомендовать приём добавок — особенно людям старше 40 лет и тем, кто проводит большую часть времени в помещении. Кроме того, витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках, сливочном масле и молочных продуктах.
Плюсы и минусы укрепления иммунитета естественным способом
|Плюсы
|Минусы
|Безопасно и доступно
|Требует регулярности
|Улучшает общее состояние
|Результат проявляется не сразу
|Подходит всем возрастам
|Нужен контроль рациона и режима
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли принимать витамины осенью?
Да, особенно витамин D, С и цинк — они поддерживают иммунитет в сезон вирусов.
Помогает ли контрастный душ реально?
Да, при регулярном применении он укрепляет сосуды и улучшает тонус.
Как защитить детей от простуд?
Чаще гулять, одеваться по погоде, увлажнять воздух в комнате и не перекармливать сладким.
Может ли стресс вызвать болезнь?
Да, хронический стресс подавляет иммунную систему и делает организм уязвимым к инфекциям.
Стоит ли использовать аптечные иммуномодуляторы?
Только по назначению врача. Лучше укреплять иммунитет естественными способами.
Мифы и правда
• Миф: иммунитет ослабляется только из-за холода.
Правда: главные причины — стресс, сухой воздух и нехватка витаминов.
• Миф: витамины можно принимать без ограничений.
Правда: переизбыток также опасен, особенно жирорастворимых витаминов.
• Миф: простуда "укрепляет" организм.
Правда: каждая болезнь ослабляет защитные силы и может дать осложнения.
3 интересных факта
-
Недостаток сна снижает активность иммунных клеток почти на 30%.
-
У людей, ведущих активный образ жизни, простуды случаются в два раза реже.
-
Даже короткая прогулка в солнечный день помогает повысить уровень витамина D.
Исторический контекст
О роли витамина D в иммунной системе врачи заговорили ещё в начале XX века. Его открытие стало прорывом в профилактике рахита, а позже выяснилось, что он защищает не только кости, но и иммунитет. Сегодня витамин D называют "солнечным гормоном" — без него невозможна нормальная работа организма.
