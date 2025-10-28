Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:37

Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет

Осенью организм теряет витамин D и становится уязвим к вирусам

Осень традиционно считается сезоном простуд и снижения иммунитета. Сырость, холод, короткий день и стресс создают идеальные условия для вирусов. Однако, как отмечают врачи, истинные причины ослабления защитных сил организма часто кроются в образе жизни и привычках человека.

"Высокая заболеваемость ОРВИ осенью обусловлена нехваткой солнечного света и витамина D в организме. Отопление и сухой воздух в помещениях также повышает риск простуд", — объяснил врач Олег Морунов.

Почему иммунитет снижается осенью

С наступлением холодов наш организм перестраивается на новый режим. Дни становятся короче, уровень солнечного света — ниже, а значит, снижается выработка витамина D. Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунитета, и его нехватка делает человека более уязвимым к инфекциям.

К тому же с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится сухим. Слизистые пересыхают и теряют способность задерживать вирусы, попадающие через дыхательные пути. Это одна из причин, почему простуды осенью и зимой случаются гораздо чаще.

"Риск простуды увеличивается на фоне повышенного уровня стресса. Виновником частых вирусных инфекций может быть нехватка физической активности", — отметил Олег Морунов.

Основные факторы ослабления иммунитета

  1. Недостаток витамина D - снижает активность иммунных клеток.

  2. Сухой воздух - пересушивает слизистые и облегчает проникновение вирусов.

  3. Хронический стресс - истощает нервную и эндокринную системы.

  4. Нехватка сна - снижает выработку защитных белков.

  5. Малоподвижный образ жизни - ухудшает циркуляцию крови и лимфы.

  6. Неправильное питание - дефицит витаминов и минералов ослабляет иммунный ответ.

Как поддержать иммунитет в осенний сезон

  1. Больше бывайте на свежем воздухе. Прогулки даже по 30 минут в день улучшают обмен веществ и насыщают организм кислородом.

  2. Следите за влажностью в доме. Оптимальный уровень — 40-60%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха или размещать воду рядом с источниками тепла.

  3. Поддерживайте физическую активность. Лёгкая зарядка, йога или плавание укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают устойчивость к инфекциям.

  4. Высыпайтесь. Организму необходимо не менее 8 часов сна для восстановления.

  5. Сбалансируйте питание. Включайте в рацион фрукты, овощи, орехи, рыбу, продукты, богатые цинком, железом и витамином D.

  6. Используйте контрастный душ. Он улучшает кровообращение и тренирует сосуды.

"Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и гулять. Пользу принесет контрастный душ, 8-часовой сон и правильное питание", — подчеркнул Олег Морунов.

Сравнение: осенний и летний иммунитет

Показатель Лето Осень
Уровень витамина D Высокий Низкий
Влажность воздуха Оптимальная Сухой воздух из-за отопления
Физическая активность Больше прогулок Меньше движения
Настроение и стресс Стабильное Сезонная апатия
Риск ОРВИ Низкий Повышенный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: закрываться дома и избегать улицы.
Последствие: нехватка кислорода и витамина D.
Альтернатива: прогулки на свежем воздухе хотя бы по 20-30 минут в день.

Ошибка: пренебрегать сном.
Последствие: ослабление иммунного ответа и хроническая усталость.
Альтернатива: ложиться спать до полуночи и спать не менее 8 часов.

Ошибка: употреблять много кофеина и фастфуда.
Последствие: перегрузка печени и дефицит витаминов.
Альтернатива: полноценное питание с овощами, крупами и белками.

А что если нет солнца?

Даже в пасмурные дни организм способен вырабатывать витамин D, но в меньших количествах. Врач может рекомендовать приём добавок — особенно людям старше 40 лет и тем, кто проводит большую часть времени в помещении. Кроме того, витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках, сливочном масле и молочных продуктах.

Плюсы и минусы укрепления иммунитета естественным способом

Плюсы Минусы
Безопасно и доступно Требует регулярности
Улучшает общее состояние Результат проявляется не сразу
Подходит всем возрастам Нужен контроль рациона и режима

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли принимать витамины осенью?
Да, особенно витамин D, С и цинк — они поддерживают иммунитет в сезон вирусов.

Помогает ли контрастный душ реально?
Да, при регулярном применении он укрепляет сосуды и улучшает тонус.

Как защитить детей от простуд?
Чаще гулять, одеваться по погоде, увлажнять воздух в комнате и не перекармливать сладким.

Может ли стресс вызвать болезнь?
Да, хронический стресс подавляет иммунную систему и делает организм уязвимым к инфекциям.

Стоит ли использовать аптечные иммуномодуляторы?
Только по назначению врача. Лучше укреплять иммунитет естественными способами.

Мифы и правда

Миф: иммунитет ослабляется только из-за холода.
Правда: главные причины — стресс, сухой воздух и нехватка витаминов.

Миф: витамины можно принимать без ограничений.
Правда: переизбыток также опасен, особенно жирорастворимых витаминов.

Миф: простуда "укрепляет" организм.
Правда: каждая болезнь ослабляет защитные силы и может дать осложнения.

3 интересных факта

  1. Недостаток сна снижает активность иммунных клеток почти на 30%.

  2. У людей, ведущих активный образ жизни, простуды случаются в два раза реже.

  3. Даже короткая прогулка в солнечный день помогает повысить уровень витамина D.

Исторический контекст

О роли витамина D в иммунной системе врачи заговорили ещё в начале XX века. Его открытие стало прорывом в профилактике рахита, а позже выяснилось, что он защищает не только кости, но и иммунитет. Сегодня витамин D называют "солнечным гормоном" — без него невозможна нормальная работа организма.

