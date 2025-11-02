Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Магаданский краб в сливочном соусе
Магаданский краб в сливочном соусе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:42

Осенняя усталость уходит с тарелки: врач назвала продукты, которые работают лучше лекарств

Как питание с морепродуктами помогает справиться с осенней усталостью и нехваткой витамина D

Осень — время, когда организм особенно чувствителен к перепадам температуры и сокращению светового дня. Многие в этот период жалуются на усталость, сонливость и снижение иммунитета. Чтобы поддержать силы и не заболеть, врач-терапевт Ирина Чикалкина советует уделить внимание питанию: правильно подобранные продукты способны заменить половину аптечки.

"Осенью особенно важно получать из пищи вещества, которые помогают укрепить иммунитет", — отметила терапевт Ирина Чикалкина.

Почему осенью важно менять рацион

С приходом холодов замедляется обмен веществ, снижается выработка витамина D и уровень энергии. Организм тратит больше ресурсов на обогрев и защиту, а значит, ему нужна пища, богатая белками, полезными жирами и микроэлементами. Недостаток этих веществ делает человека вялым, раздражительным и восприимчивым к вирусам.

Главными "союзниками" в борьбе с осенней усталостью становятся рыба и морепродукты. Они помогают не только укрепить иммунитет, но и улучшить настроение, благодаря воздействию на нервную систему.

Морепродукты против усталости: как они работают

Морская рыба — настоящий кладезь питательных веществ. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, йод, цинк и селен — элементы, которые играют ключевую роль в обмене веществ и регуляции воспалительных процессов.

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень стрессовых гормонов, защищают сосуды и улучшают работу мозга.
Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, отвечающих за энергию и температуру тела.
Цинк и селен поддерживают иммунную систему и ускоряют восстановление тканей после болезней.

"Рыба и морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном. Все эти элементы снижают воспалительные процессы, улучшают обмен веществ и поддерживают работу сердца и сосудов", — пояснила терапевт Ирина Чикалкина.

Витамин D: главный "солнечный" дефицит осени

Осенью и зимой синтез витамина D в коже падает почти на 80%, ведь солнца становится меньше. Между тем этот витамин отвечает не только за крепость костей, но и за устойчивость к простудам и вирусам. Его нехватка вызывает сонливость, апатию и повышенную утомляемость.

Самые богатые природные источники витамина D — жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, тунец, сардины. Их стоит включать в рацион минимум два-три раза в неделю.

Для усиления эффекта полезно сочетать рыбу с продуктами, богатыми антиоксидантами, — зеленью, шпинатом, брокколи и оливковым маслом. Так витамин D усваивается лучше, а организм получает дополнительные защитные вещества.

Советы шаг за шагом: как составить "осеннее меню"

  1. Добавляйте рыбу в рацион регулярно. Оптимально — 2-3 раза в неделю. Для разнообразия чередуйте лосося, треску, скумбрию, сельдь или тунца.

  2. Готовьте без лишнего масла. Запекайте, тушите или готовьте на пару — так сохраняются омега-3 жирные кислоты.

  3. Используйте морепродукты как источник минералов. Креветки, мидии и кальмары обеспечивают организм цинком и селеном, улучшая иммунный ответ.

  4. Добавляйте лимон и травы. Кислота помогает усваивать микроэлементы, а зелень обогащает блюдо антиоксидантами.

  5. Сочетайте рыбу с крупами. Гречка, бурый рис и булгур дополняют аминокислотный состав и делают рацион сбалансированным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: отказаться от рыбы из-за запаха или вкуса.
    Последствие: дефицит омега-3 и витамина D, повышенная усталость.
    Альтернатива: принимать рыбий жир в капсулах или добавлять в меню консервированный тунец.

  2. Ошибка: жарить рыбу в панировке.
    Последствие: разрушение витаминов и образование вредных жиров.
    Альтернатива: готовить на гриле или запекать в пергаменте с лимоном.

  3. Ошибка: есть рыбу реже одного раза в неделю.
    Последствие: снижение иммунитета и обменных процессов.
    Альтернатива: включать морепродукты — креветки, кальмары, мидии.

Таблица "Плюсы и минусы" морепродуктов

Продукт Плюсы Минусы
Лосось богат омега-3 и витамином D высокая калорийность
Скумбрия укрепляет сосуды, улучшает память может содержать ртуть при неправильном происхождении
Тунец источник белка и йода дорогой, не всегда доступен свежим
Креветки низкокалорийные, содержат цинк возможны аллергические реакции

А что если не любите рыбу?

Тем, кто не может есть рыбу, подойдут растительные аналоги. Источники омега-3 — это льняное и чиа-семена, грецкие орехи, авокадо. Однако содержание полезных жиров в них ниже, поэтому важно следить за балансом и при необходимости принимать витамины D и йод по рекомендации врача.

Также полезно добавить в рацион морскую капусту — она богата йодом и подходит для вегетарианцев.

Три интересных факта

  1. Омега-3 жиры снижают риск простуд и ускоряют восстановление после болезни.

  2. Морепродукты улучшают настроение благодаря аминокислоте триптофану, участвующей в выработке серотонина.

  3. В странах, где часто едят рыбу, продолжительность жизни в среднем на 5 лет выше.

Исторический контекст

  1. В Средние века рыба считалась "лекарственной пищей" и употреблялась в пост для укрепления организма.

  2. Первые исследования омега-3 жирных кислот провели в 1970-х, наблюдая за эскимосами Гренландии, почти не болевшими сердечными заболеваниями.

  3. Витамин D впервые был выделен в 1922 году при изучении рахита у детей.

FAQ

Как часто нужно есть рыбу осенью?
Два-три раза в неделю — оптимальный режим для поддержания иммунитета и уровня витамина D.

Можно ли заменить рыбу витаминными добавками?
Да, но только после консультации врача: избыток витамина D может быть вреден.

Какая рыба самая полезная?
Жирные сорта — лосось, скумбрия, сардины. Они содержат максимум омега-3 и витамина D.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Бузунов объяснил, почему физическая активность важнее таблеток при бессоннице сегодня в 0:36
Семь дней, которые меняют ночи: как вернуть крепкий сон без таблеток и медитаций

Узнайте, как всего за неделю вернуть себе крепкий и глубокий сон без таблеток: методика врача-сомнолога помогает восстановить биоритмы и снизить тревожность.

Читать полностью » Дерматолог Джошуа Зейхнер заявил, что бензоилпероксид остаётся золотым стандартом терапии акне вчера в 23:14
Бензоилпероксид под подозрением: стоит ли бояться кремов от прыщей

Лаборатория обвинила популярные средства от акне в канцерогенности. Но насколько реален риск и стоит ли выбрасывать кремы — разбираемся вместе с экспертами.

Читать полностью » Исследование: не количество, а продолжительность прогулок определяет здоровье сердца вчера в 23:14
Шаги есть, а пользы нет: почему счётчик на браслете нас обманывает

Новое исследование показало важность длительных прогулок для сердца: узнайте, как ритм ходьбы влияет на здоровье и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Исследование: мРНК-вакцины от COVID-19 увеличивают выживаемость пациентов с раком легких и кожи вчера в 22:09
Вакцина от COVID оказалась союзником против рака: неожиданное открытие врачей

Ученые обнаружили, что мРНК-вакцины не только защищают от COVID-19, но и значительно повышают выживаемость пациентов с раком. Зачем это важно?

Читать полностью » Учёные напомнили, что седина связана со снижением активности меланоцитов, а не с процессом старения вчера в 22:07
Первые пряди в тридцать? Учёные уверяют: это не старение, а генетическая особенность

Почему волосы могут поседеть уже к тридцати и что с этим делать? Разбираемся в причинах, мифах и способах ухаживать за серебристыми прядями.

Читать полностью » Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени вчера в 21:06
Красили волосы — а могли спасать печень: чему учит забытое средство древности

Ученые из Осаки открыли потрясающее свойство хны: она может обратить вспять фиброз печени. Узнайте, как это растительное средство меняет подход к лечению хронических заболеваний.

Читать полностью » Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц вчера в 20:00
Два пути к одному телу: как сочетать кардио и силовые, чтобы не тратить время зря

Узнайте, как правильно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки, чтобы эффективно достигать своих фитнес-целей и поддерживать здоровье сердца.

Читать полностью » Психологи советуют не бросать терапию после трудных встреч и обсуждать сомнения с терапевтом вчера в 19:45
Первое свидание с самим собой: почему психотерапия начинается с волнения

Психотерапия может вызывать волнение и страх, но это нормально. Узнайте, как первая сессия может удивить, и не спешите оценивать опыт.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кулинарный блогер назвал 3 способа варки кукурузы для быстрого и вкусного обеда
Туризм
Booking.com: Порту-де-Галиньяс занял восьмое место среди самых гостеприимных мест
Дом
Мастер по декору Фёдор Васильев рассказал, как превратить старый чемодан в стильный предмет интерьера
Авто и мото
What Car?: в списке ненадежных автомобилей оказались модели Ford и Land Rover
Питомцы
Ветеринары: уникальные отпечатки на носу кошек помогают их идентификации
Еда
Минтай в панировке готовится на среднем огне за 30 минут
Спорт и фитнес
Сара Маккой назвала 5 главных ошибок в тренировках, которые мешают результату после 40
Красота и здоровье
Диетолог Наталья Мизинова рассказала, из каких регионов безопаснее покупать рыбу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet