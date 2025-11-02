Осенняя усталость уходит с тарелки: врач назвала продукты, которые работают лучше лекарств

Осень — время, когда организм особенно чувствителен к перепадам температуры и сокращению светового дня. Многие в этот период жалуются на усталость, сонливость и снижение иммунитета. Чтобы поддержать силы и не заболеть, врач-терапевт Ирина Чикалкина советует уделить внимание питанию: правильно подобранные продукты способны заменить половину аптечки.

"Осенью особенно важно получать из пищи вещества, которые помогают укрепить иммунитет", — отметила терапевт Ирина Чикалкина.

Почему осенью важно менять рацион

С приходом холодов замедляется обмен веществ, снижается выработка витамина D и уровень энергии. Организм тратит больше ресурсов на обогрев и защиту, а значит, ему нужна пища, богатая белками, полезными жирами и микроэлементами. Недостаток этих веществ делает человека вялым, раздражительным и восприимчивым к вирусам.

Главными "союзниками" в борьбе с осенней усталостью становятся рыба и морепродукты. Они помогают не только укрепить иммунитет, но и улучшить настроение, благодаря воздействию на нервную систему.

Морепродукты против усталости: как они работают

Морская рыба — настоящий кладезь питательных веществ. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, йод, цинк и селен — элементы, которые играют ключевую роль в обмене веществ и регуляции воспалительных процессов.

• Омега-3 жирные кислоты снижают уровень стрессовых гормонов, защищают сосуды и улучшают работу мозга.

• Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, отвечающих за энергию и температуру тела.

• Цинк и селен поддерживают иммунную систему и ускоряют восстановление тканей после болезней.

"Рыба и морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном. Все эти элементы снижают воспалительные процессы, улучшают обмен веществ и поддерживают работу сердца и сосудов", — пояснила терапевт Ирина Чикалкина.

Витамин D: главный "солнечный" дефицит осени

Осенью и зимой синтез витамина D в коже падает почти на 80%, ведь солнца становится меньше. Между тем этот витамин отвечает не только за крепость костей, но и за устойчивость к простудам и вирусам. Его нехватка вызывает сонливость, апатию и повышенную утомляемость.

Самые богатые природные источники витамина D — жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, тунец, сардины. Их стоит включать в рацион минимум два-три раза в неделю.

Для усиления эффекта полезно сочетать рыбу с продуктами, богатыми антиоксидантами, — зеленью, шпинатом, брокколи и оливковым маслом. Так витамин D усваивается лучше, а организм получает дополнительные защитные вещества.

Советы шаг за шагом: как составить "осеннее меню"

Добавляйте рыбу в рацион регулярно. Оптимально — 2-3 раза в неделю. Для разнообразия чередуйте лосося, треску, скумбрию, сельдь или тунца. Готовьте без лишнего масла. Запекайте, тушите или готовьте на пару — так сохраняются омега-3 жирные кислоты. Используйте морепродукты как источник минералов. Креветки, мидии и кальмары обеспечивают организм цинком и селеном, улучшая иммунный ответ. Добавляйте лимон и травы. Кислота помогает усваивать микроэлементы, а зелень обогащает блюдо антиоксидантами. Сочетайте рыбу с крупами. Гречка, бурый рис и булгур дополняют аминокислотный состав и делают рацион сбалансированным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказаться от рыбы из-за запаха или вкуса.

Последствие: дефицит омега-3 и витамина D, повышенная усталость.

Альтернатива: принимать рыбий жир в капсулах или добавлять в меню консервированный тунец. Ошибка: жарить рыбу в панировке.

Последствие: разрушение витаминов и образование вредных жиров.

Альтернатива: готовить на гриле или запекать в пергаменте с лимоном. Ошибка: есть рыбу реже одного раза в неделю.

Последствие: снижение иммунитета и обменных процессов.

Альтернатива: включать морепродукты — креветки, кальмары, мидии.

Таблица "Плюсы и минусы" морепродуктов

Продукт Плюсы Минусы Лосось богат омега-3 и витамином D высокая калорийность Скумбрия укрепляет сосуды, улучшает память может содержать ртуть при неправильном происхождении Тунец источник белка и йода дорогой, не всегда доступен свежим Креветки низкокалорийные, содержат цинк возможны аллергические реакции

А что если не любите рыбу?

Тем, кто не может есть рыбу, подойдут растительные аналоги. Источники омега-3 — это льняное и чиа-семена, грецкие орехи, авокадо. Однако содержание полезных жиров в них ниже, поэтому важно следить за балансом и при необходимости принимать витамины D и йод по рекомендации врача.

Также полезно добавить в рацион морскую капусту — она богата йодом и подходит для вегетарианцев.

Три интересных факта

Омега-3 жиры снижают риск простуд и ускоряют восстановление после болезни. Морепродукты улучшают настроение благодаря аминокислоте триптофану, участвующей в выработке серотонина. В странах, где часто едят рыбу, продолжительность жизни в среднем на 5 лет выше.

Исторический контекст

В Средние века рыба считалась "лекарственной пищей" и употреблялась в пост для укрепления организма. Первые исследования омега-3 жирных кислот провели в 1970-х, наблюдая за эскимосами Гренландии, почти не болевшими сердечными заболеваниями. Витамин D впервые был выделен в 1922 году при изучении рахита у детей.

FAQ

Как часто нужно есть рыбу осенью?

Два-три раза в неделю — оптимальный режим для поддержания иммунитета и уровня витамина D.

Можно ли заменить рыбу витаминными добавками?

Да, но только после консультации врача: избыток витамина D может быть вреден.

Какая рыба самая полезная?

Жирные сорта — лосось, скумбрия, сардины. Они содержат максимум омега-3 и витамина D.