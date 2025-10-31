Мясо не согревает, а витамины могут навредить: врачи разоблачили популярные осенние мифы о питании

С наступлением холодного сезона многие начинают менять привычки питания — чаще выбирают мясные блюда, сладости и горячие супы, полагая, что организму нужно больше калорий для согревания. Однако врачи предупреждают: не все популярные осенние советы о диетах полезны, а некоторые и вовсе вредны. О том, как на самом деле стоит питаться в холода, рассказали врач-эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова и врач-терапевт, нутрициолог Нина Эйхельберг.

"На самом деле тепло организму даёт не количество мяса, а калории в целом. Белок нужен, но необязательно в больших количествах. Овощи, цельнозерновые, супы — всё это тоже согревает и питает", — уточнила врач-эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова.

По словам специалиста, представление о том, что осенью нужно "усиленно питаться" и есть больше мяса, не имеет под собой научных оснований. Избыточное количество белка и жира перегружает пищеварительную систему, вызывает сонливость и способствует набору веса. Для согревания телу важен общий калораж, а не конкретный продукт.

Баланс вместо излишеств

Комиссарова отмечает: мясо и рыба действительно важны как источник белка и железа, но рацион должен оставаться разнообразным. Овощи, крупы, бобовые и супы не только снабжают организм энергией, но и содержат клетчатку, которая поддерживает пищеварение и снижает уровень "плохого" холестерина.

В холодное время полезно включать в рацион тёплые блюда — каши, рагу, запечённые овощи, бульоны. Они не перегружают желудок и надолго сохраняют чувство сытости.

Миф о "витаминной защите"

"Избыточные дозы витамина не защищают от простуды и могут даже вызвать дискомфорт в ЖКТ. Достаточно получать витамин С из цитрусовых, болгарского перца, киви", — сказала врач-терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг.

Осенью многие начинают бесконтрольно принимать витаминные добавки, полагая, что это укрепит иммунитет. Но, по словам Эйхельберг, переизбыток витаминов может быть не менее опасен, чем их недостаток. Например, избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E) способен вызывать головные боли, слабость и нарушения обмена веществ.

Врач подчёркивает: потребность в витаминах лучше покрывать за счёт натуральных продуктов, а не синтетических добавок.

"БАДы лишены таких полезных составляющих, как клетчатка, фитонутриенты и антиоксиданты, которые есть в натуральных продуктах", — предупреждает нутрициолог Нина Эйхельберг.

Сравнение: мифы и реальные факты о питании осенью

Миф Правда Нужно есть больше мяса для согревания Достаточно поддерживать общий калораж и разнообразие рациона Чем больше витаминов, тем крепче иммунитет Избыток витаминов вреден, полезнее получать их из еды Осенью можно есть больше сладкого — это источник энергии Быстрые углеводы вызывают сонливость и набор веса БАДы полностью заменяют фрукты и овощи В добавках нет клетчатки и фитонутриентов

Советы шаг за шагом: как питаться в холодное время

Добавьте сезонные овощи. Тыква, свёкла, морковь, капуста богаты антиоксидантами и витаминами. Ешьте тёплую пищу. Горячие супы и каши помогают поддерживать теплообмен. Снижайте долю быстрых углеводов. Замените сладости на фрукты и орехи. Пейте достаточно воды. Даже зимой организм нуждается в гидратации. Не злоупотребляйте мясом. 2-3 порции в неделю достаточно, особенно при сочетании с бобовыми. Включайте растительные жиры. Оливковое масло, орехи, семена льна поддерживают уровень энергии и здоровье сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "поднимать иммунитет" мегадозами витамина С.

Последствие: раздражение желудка и тошнота.

Альтернатива: есть цитрусовые, перец и киви.

Ошибка: есть много жирного и жареного "для согрева".

Последствие: рост холестерина и повышенное давление.

Альтернатива: тушёные или запечённые блюда.

Ошибка: пить добавки вместо еды.

Последствие: дисбаланс питательных веществ.

Альтернатива: получать витамины из разнообразных продуктов.

А что если энергии всё равно не хватает?

Если даже при правильном питании остаётся усталость, стоит проверить уровень железа, витамина D и гормонов щитовидной железы. Нехватка этих веществ часто проявляется именно осенью. Также важно следить за режимом сна и количеством солнечного света — прогулки и умеренные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и настроение.

Плюсы и минусы осенних диет

Плюсы Минусы Повышают иммунитет и энергию Требуют дисциплины и планирования Поддерживают нормальный вес Могут быть дорогими из-за сезонных фруктов Улучшают пищеварение Не всегда подходят при хронических заболеваниях

Мифы и правда

Миф: мясо — главный источник энергии зимой.

Правда: энергию дают все калории, включая углеводы и жиры.

Миф: без добавок организм не справится.

Правда: сбалансированный рацион покрывает все основные потребности.

Миф: сладости помогают от осенней хандры.

Правда: сахар даёт кратковременный прилив сил, за которым следует упадок.

FAQ

Какое питание помогает не замерзать?

Регулярное и разнообразное: крупы, бобовые, орехи, рыба, овощи и немного полезных жиров.

Стоит ли принимать витамин D осенью?

Да, но только после анализа крови и по рекомендации врача.

Какие продукты повышают иммунитет?

Чеснок, имбирь, цитрусовые, мёд, зелёные овощи и кисломолочные продукты.