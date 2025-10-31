Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Варенье из облепихи и яблок
Варенье из облепихи и яблок
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:31

Врачи назвали три ягоды, которые повышают иммунитет и продлевают молодость

Врач Кашух назвала самые полезные осенние ягоды и ошибки при их употреблении

С наступлением холодов организм нуждается в поддержке — снижается активность, иммунитет ослабевает, а усталость накапливается быстрее. В этот период важно восполнять запас витаминов естественным путём — с помощью сезонных продуктов. Осенние ягоды — калина, облепиха и арония — не только вкусны, но и считаются настоящими природными "витаминными концентратами". О пользе каждой из них рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Калина: сила сердца и защита от простуды

Ярко-красные ягоды калины — символ осени и мощный источник витаминов. Их терпкий вкус объясняется содержанием вибурнина — природного соединения с противовоспалительным действием.

"Также в этих ягодах много калия, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, и витамина С. Благодаря этому калину используют при сезонных простудах для укрепления организма", — посоветовала врач-эксперт Екатерина Кашух.

Калина помогает при кашле и простуде, укрепляет сосуды, снижает давление и улучшает сон.

Совет от специалистов: ягоды лучше собирать после первых заморозков — тогда они становятся мягче и теряют горечь. Калина прекрасно сочетается с мёдом или сахаром: перетёртые ягоды можно добавлять в чай или использовать как полезное варенье.

Облепиха: витаминная "бомба" для иммунитета

Оранжевая облепиха — настоящий рекордсмен по содержанию витамина С, опережая даже цитрусовые.

"Также в облепихе содержится большое количество витаминов E, K, A, B12 и минералов — магния, калия, цинка", — добавила Екатерина Кашух.

Такой состав делает ягоды мощным природным средством для поддержки иммунитета, укрепления кожи, волос и сосудов. Особую ценность имеет облепиховое масло — оно содержит все четыре группы омега-жирных кислот и ускоряет заживление тканей.

Из облепихи можно готовить соки, морсы, сиропы и варенья, а также витаминное пюре с мёдом. Чай с облепихой бодрит, насыщает антиоксидантами и помогает легче перенести простудный сезон.

Арония: защита сосудов и контроль давления

Арония, или черноплодная рябина, отличается терпким вкусом, за которым скрывается богатый химический состав.

"Арония содержит антоцианы — соединения с антиоксидантной активностью. Эти вещества способствуют защите клеток от повреждений и поддержанию здоровья сосудов", — отметила Екатерина Кашух.

Регулярное употребление аронии помогает мягко снижать артериальное давление, улучшает кровообращение и обмен веществ. В народной медицине её использовали для укрепления капилляров и профилактики атеросклероза.

Чтобы смягчить вкус, аронию часто сочетают с яблоками, грушами или апельсинами. Из свежих ягод делают компоты и смузи, а сушёные добавляют в чайные смеси.

Как правильно употреблять ягоды

Даже самые полезные ягоды теряют часть витаминов при неправильной обработке. Главный враг пользы — кипяток: при высокой температуре разрушается витамин С и многие антиоксиданты.

"Количество витамина С резко падает при тепловой обработке. Лучший способ заготовки ягод для сохранения их пользы — замораживание", — подчеркнула Екатерина Кашух.

Пошагово для заморозки:

  1. Промойте и обсушите ягоды.

  2. Разложите их в один слой на подносе и поместите в морозилку.

  3. После замерзания пересыпьте в контейнер или пакет.

Так ягоды сохранят максимум витаминов и не слипнутся. Замороженные можно добавлять в каши, йогурты, выпечку и напитки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Варить ягоды в кипятке.
    Последствие: Потеря до 80% витамина С.
    Альтернатива: Делать настои или морсы при температуре не выше 60 °C.

  • Ошибка: Есть слишком много ягод за раз.
    Последствие: Раздражение слизистой желудка.
    Альтернатива: Употреблять небольшими порциями — 2-3 раза в неделю.

  • Ошибка: Хранить ягоды без обработки при комнатной температуре.
    Последствие: Потеря питательных веществ и развитие плесени.
    Альтернатива: Замораживание или сушка при низкой температуре.

А что если есть противопоказания?

Несмотря на пользу, некоторым людям стоит быть осторожными. При гастрите, язвенной болезни или повышенной кислотности врачи рекомендуют употреблять ягоды в виде пюре или разбавленных напитков. Калина противопоказана при гипотонии, а арония — при склонности к тромбозам.

Плюсы и минусы осенних ягод

Ягода Плюсы Минусы
Калина Укрепляет сердце и сосуды, борется с простудой Может снижать давление
Облепиха Рекордсмен по витамину С, поддерживает иммунитет Повышает кислотность
Арония Защищает сосуды, снижает давление Терпкий вкус, возможна аллергия

Мифы и правда

Миф 1. Замороженные ягоды теряют все витамины.
Правда: При правильной заморозке сохраняется до 90% питательных веществ.

Миф 2. Облепиховое масло можно пить в любых количествах.
Правда: Оно концентрированное и требует умеренности — достаточно 1 ч. ложки в день.

Миф 3. Калина и арония — лекарства, а не еда.
Правда: Эти ягоды — продукты питания, их можно включать в рацион как профилактическое средство.

