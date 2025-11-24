Открыл для себя осеннюю Тверь — и понял, почему её бронируют чаще, чем Петербург
Осенние путешествия по России становятся всё популярнее, и многие выбирают короткие поездки в атмосферные города, где можно наслаждаться тишиной, историческими улочками и спокойным ритмом вне высокого туристического сезона. Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили предпочтения россиян и выяснили, какие города оказались в числе фаворитов на период с сентября по ноябрь 2025 года. Первое место заняла Тверь — направление, которое сочетает доступность, красивую архитектуру и удобство для поездок выходного дня.
Почему Тверь оказалась в центре внимания
Город заметно усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Осенью 2025-го интерес к гостиницам Твери вырос более чем наполовину. Туристы отмечают удобное расположение между двумя столицами, уютную набережную, музеи и возможность провести насыщенный день без больших затрат.
Рост популярности объясняется и тем, что осенью Тверь особенно хороша: мягкая погода, меньше туристов и широкий выбор мест для неспешных прогулок. При этом стоимость проживания остаётся одной из самых доступных среди востребованных направлений.
Как выглядят другие города-лидеры
Аналитики отметили и другие направления, которые стали заметно привлекательнее для путешественников. Калуга уверенно держит вторую позицию благодаря культурным маршрутам и развитой гостиничной инфраструктуре. Оренбург, занявший третье место, привлекает туристов необычным сочетанием степной атмосферы и насыщенной городской историей.
"Тверь — самый популярный город для осеннего отдыха среди российских туристов в 2025 году", — сообщили аналитики OneTwoTrip.
Кроме этих направлений, в десятку вошли ещё несколько городов с уникальными особенностями, разнообразной стоимостью проживания и возможностями для спокойного уикенда.
Сравнение популярных осенних направлений
|Город
|Рост спроса
|Средняя цена за сутки
|Особенности
|Тверь
|+53%
|4,6 тыс. ₽
|Набережные, музеи, близость к Москве
|Калуга
|+35%
|5,7 тыс. ₽
|Космическая тематика, исторический центр
|Оренбург
|+34%
|4,9 тыс. ₽
|Степные пейзажи, культурные маршруты
|Вологда
|н/д
|4,8 тыс. ₽
|Кремль, кружевные традиции
|Кострома
|н/д
|7,2 тыс. ₽
|Волга, музей сыров, старинный центр
|Омск
|н/д
|6,1 тыс. ₽
|Театры, музеи, городские парки
|Выборг
|н/д
|8,4 тыс. ₽
|Средневековый замок, старый город
|Пермь
|чаще бронируют
|н/д
|Уличные арт-объекты
|Владимир
|чаще бронируют
|н/д
|Золотое кольцо, древние соборы
|Псков
|чаще бронируют
|н/д
|Крепость, тишина, природа
Советы шаг за шагом: как выбрать город для осеннего отдыха
-
Определите формат отдыха — спокойные прогулки, музеи, гастротуры или насыщенная экскурсионная программа.
-
Сравните стоимость проживания: в разных городах она может отличаться вдвое.
-
Изучите отзывы об отелях: осенью многие предлагают акции и улучшенные условия размещения.
-
Постройте маршрут заранее, включив главные достопримечательности и интересные кафе.
-
Если едете на машине, проверьте загруженность дорог и наличие парковок в историческом центре.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выбирать направление только по цене → отсутствие впечатлений или неудобное расположение отеля → ориентироваться на сочетание стоимости и доступных развлечений.
-
Бронировать жильё в последний момент → рост цены и ограниченный выбор → резервировать за 1-2 недели.
-
Игнорировать сезонные особенности → плохая погода или закрытые экскурсии → выбирать города с развитой indoor-инфраструктурой.
А что если выбрать малоизвестное направление?
Менее популярные города часто оказываются настоящими открытиями: спокойные районы, локальные музеи, уютные кафе, отсутствие туристической суеты. Осень — лучшее время, чтобы увидеть атмосферные улочки без толп и насладиться неспешными прогулками. Такие маршруты позволяют взглянуть на путешествия по России по-новому.
Плюсы и минусы осеннего отдыха в российских городах
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Стоимость
|Более доступные цены
|Рост стоимости в популярных направлениях
|Погода
|Мягкое межсезонье
|Вероятность дождей
|Атмосфера
|Меньше туристов, уютные виды
|Ранние сумерки
|Развлечения
|Культурные маршруты и фестивали
|Некоторые активности сезонные
FAQ
Как выбрать город для поездки осенью?
Смотрите на сочетание цены, климата и доступных развлечений — музеи, гастрономические туры, исторические районы.
Сколько стоит отдых на выходных?
В среднем от 4 до 8 тысяч рублей за сутки в зависимости от региона и уровня отеля.
Что лучше: ехать на машине или на поезде?
Для близких направлений удобнее авто, для дальних — поезд или быстрые электрички.
Мифы и правда об осенних поездках по России
-
Миф: осенью путешествовать холодно.
Правда: в большинстве регионов мягкая и комфортная погода.
-
Миф: выбирать можно только крупные города.
Правда: малые исторические территории становятся всё популярнее.
-
Миф: осенью мало развлечений.
Правда: музеи, гастромаркеты и фестивали работают круглый сезон.
Три интересных факта
• Осенью многие города проводят локальные гастрономические фестивали.
• Тверь входит в число старейших русских городов, основанных в XII веке.
• Выборг славится архитектурой, созданной под влиянием сразу нескольких культур.
Исторический контекст
-
Популярность коротких межсезонных поездок выросла в 2010-е годы благодаря онлайн-бронированию.
-
В последние годы российские направления усилили туристическую инфраструктуру.
-
Исследования спроса помогают городам развивать новые маршруты и сервисы.
