Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тверь
Тверь
© commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:16

Открыл для себя осеннюю Тверь — и понял, почему её бронируют чаще, чем Петербург

Тверь стала самым популярным осенним направлением 2025 года — OneTwoTrip

Осенние путешествия по России становятся всё популярнее, и многие выбирают короткие поездки в атмосферные города, где можно наслаждаться тишиной, историческими улочками и спокойным ритмом вне высокого туристического сезона. Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили предпочтения россиян и выяснили, какие города оказались в числе фаворитов на период с сентября по ноябрь 2025 года. Первое место заняла Тверь — направление, которое сочетает доступность, красивую архитектуру и удобство для поездок выходного дня.

Почему Тверь оказалась в центре внимания

Город заметно усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Осенью 2025-го интерес к гостиницам Твери вырос более чем наполовину. Туристы отмечают удобное расположение между двумя столицами, уютную набережную, музеи и возможность провести насыщенный день без больших затрат.

Рост популярности объясняется и тем, что осенью Тверь особенно хороша: мягкая погода, меньше туристов и широкий выбор мест для неспешных прогулок. При этом стоимость проживания остаётся одной из самых доступных среди востребованных направлений.

Как выглядят другие города-лидеры

Аналитики отметили и другие направления, которые стали заметно привлекательнее для путешественников. Калуга уверенно держит вторую позицию благодаря культурным маршрутам и развитой гостиничной инфраструктуре. Оренбург, занявший третье место, привлекает туристов необычным сочетанием степной атмосферы и насыщенной городской историей.

"Тверь — самый популярный город для осеннего отдыха среди российских туристов в 2025 году", — сообщили аналитики OneTwoTrip.

Кроме этих направлений, в десятку вошли ещё несколько городов с уникальными особенностями, разнообразной стоимостью проживания и возможностями для спокойного уикенда.

Сравнение популярных осенних направлений

Город Рост спроса Средняя цена за сутки Особенности
Тверь +53% 4,6 тыс. ₽ Набережные, музеи, близость к Москве
Калуга +35% 5,7 тыс. ₽ Космическая тематика, исторический центр
Оренбург +34% 4,9 тыс. ₽ Степные пейзажи, культурные маршруты
Вологда н/д 4,8 тыс. ₽ Кремль, кружевные традиции
Кострома н/д 7,2 тыс. ₽ Волга, музей сыров, старинный центр
Омск н/д 6,1 тыс. ₽ Театры, музеи, городские парки
Выборг н/д 8,4 тыс. ₽ Средневековый замок, старый город
Пермь чаще бронируют н/д Уличные арт-объекты
Владимир чаще бронируют н/д Золотое кольцо, древние соборы
Псков чаще бронируют н/д Крепость, тишина, природа

Советы шаг за шагом: как выбрать город для осеннего отдыха

  1. Определите формат отдыха — спокойные прогулки, музеи, гастротуры или насыщенная экскурсионная программа.

  2. Сравните стоимость проживания: в разных городах она может отличаться вдвое.

  3. Изучите отзывы об отелях: осенью многие предлагают акции и улучшенные условия размещения.

  4. Постройте маршрут заранее, включив главные достопримечательности и интересные кафе.

  5. Если едете на машине, проверьте загруженность дорог и наличие парковок в историческом центре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Выбирать направление только по цене → отсутствие впечатлений или неудобное расположение отеля → ориентироваться на сочетание стоимости и доступных развлечений.

  2. Бронировать жильё в последний момент → рост цены и ограниченный выбор → резервировать за 1-2 недели.

  3. Игнорировать сезонные особенности → плохая погода или закрытые экскурсии → выбирать города с развитой indoor-инфраструктурой.

А что если выбрать малоизвестное направление?

Менее популярные города часто оказываются настоящими открытиями: спокойные районы, локальные музеи, уютные кафе, отсутствие туристической суеты. Осень — лучшее время, чтобы увидеть атмосферные улочки без толп и насладиться неспешными прогулками. Такие маршруты позволяют взглянуть на путешествия по России по-новому.

Плюсы и минусы осеннего отдыха в российских городах

Категория Плюсы Минусы
Стоимость Более доступные цены Рост стоимости в популярных направлениях
Погода Мягкое межсезонье Вероятность дождей
Атмосфера Меньше туристов, уютные виды Ранние сумерки
Развлечения Культурные маршруты и фестивали Некоторые активности сезонные

FAQ

Как выбрать город для поездки осенью?

Смотрите на сочетание цены, климата и доступных развлечений — музеи, гастрономические туры, исторические районы.

Сколько стоит отдых на выходных?

В среднем от 4 до 8 тысяч рублей за сутки в зависимости от региона и уровня отеля.

Что лучше: ехать на машине или на поезде?

Для близких направлений удобнее авто, для дальних — поезд или быстрые электрички.

Мифы и правда об осенних поездках по России

  1. Миф: осенью путешествовать холодно.
    Правда: в большинстве регионов мягкая и комфортная погода.

  2. Миф: выбирать можно только крупные города.
    Правда: малые исторические территории становятся всё популярнее.

  3. Миф: осенью мало развлечений.
    Правда: музеи, гастромаркеты и фестивали работают круглый сезон.

Три интересных факта

• Осенью многие города проводят локальные гастрономические фестивали.
• Тверь входит в число старейших русских городов, основанных в XII веке.
• Выборг славится архитектурой, созданной под влиянием сразу нескольких культур.

Исторический контекст

  1. Популярность коротких межсезонных поездок выросла в 2010-е годы благодаря онлайн-бронированию.

  2. В последние годы российские направления усилили туристическую инфраструктуру.

  3. Исследования спроса помогают городам развивать новые маршруты и сервисы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Увидеть Босфор можно и без визы — эксперт по туризму Алексеев сегодня в 11:55
Новый год без визы и без стресса: куда поехать на отдых за солнцем и ощущением праздника

Эксперт по туризму Олег Алексеев рассказал NewsInfo в какие безвизовые страны поехать на Новый год.

Читать полностью » Профессиональные путешественники объяснили правила и порядок онлайн-регистрации на рейс сегодня в 11:52
Как зарегистрироваться на рейс за 1 минуту и выбрать лучшие места – простая инструкция

Разбираемся, как пройти онлайн-регистрацию без ошибок: когда она открывается, нужно ли печатать посадочный и почему помогает избежать очередей и овербукинга.

Читать полностью » Фаст-трек помогает при коротких пересадках, но он нужен не всегда сегодня в 10:50
Как попасть на посадку за считанные минуты: что такое фаст-трек и кому он нужен

Как работает фаст-трек, кому он действительно нужен и почему может спасти при коротких стыковках — объясняем, как ускорить все этапы в аэропорту.

Читать полностью » Требования к одноразовым и многоразовым станкам в полётах могут различаться у перевозчиков сегодня в 9:40
Что будет, если взять бритву в ручную кладь: разница между безопасными и опасными моделями

Разбираемся, какие бритвы разрешают брать в ручную кладь, какие придётся сдавать в багаж и почему одноразовый станок остаётся самым надёжным вариантом для путешествий.

Читать полностью » Туристы обратили внимание на нормы перевозки кремов, гелей и паст в ручной клади сегодня в 8:37
Как провозить косметику в самолёте: один промах – и половину вещей заставят выбросить

Разбираемся, как взять в полёт любимую косметику и не нарушить правила: что можно упаковать в ручную кладь, что придётся сдавать в багаж и как избежать сюрпризов на досмотре.

Читать полностью » Профессиональные туристы описали нормы питания на борту самолета сегодня в 7:35
Не останьтесь голодными в полёте: что на самом деле влияет на питание в самолётах

Что подают в самолётах, сколько раз кормят и почему еда на борту так сильно отличается у разных авиакомпаний — разбираемся, как устроено питание в полёте.

Читать полностью » Названы российские лимиты на вывоз денег, драгоценностей и икры сегодня в 6:54
Деньги, драгоценности, техника: что можно вывозить из России, чтобы не попасть под запреты

Что разрешено вывозить из России, какие товары требуют декларации и документов, а какие запрещены полностью — разбираем правила, чтобы пройти границу без сюрпризов.

Читать полностью » Обозначения RO, BB, HB, FB и Al означают тип питания в отеле сегодня в 5:44
RO, BB или All Inclusive? Разбираем, какой тип питания выгоднее в поездке

Разбираемся, что скрывается за аббревиатурами RO, BB, HB, FB, Al и UAl, и как выбрать тип питания, который действительно подходит вашему формату отдыха.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Химчистка салона автомобиля снижает риск аллергии и бактерий — эксперты по автообслуживанию
ЮФО
Подрядчик не выполнил часть работ по ремонту школы — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Культура и шоу-бизнес
Брижит Бардо доставили в больницу Сен-Жан в Тулоне — Var-Matin
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл называла условия жизни в Кенсингтонском дворце "своего рода тюрьмой" — Том Куинн
Туризм
Дивеево признали одним из центров духовного туризма России — аналитики отрасли
Наука
Гравитационно-волновой детектор LIGO зарегистрировал кандидата в чёрные дыры — Крун
Спорт и фитнес
Креатин улучшает силу и восстановление после тренировок — совет врача
Наука
Ощущение предсказания при дежавю не повышает точность прогноза — sciencedirect
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet