После томатов и огурцов теплицу нельзя оставлять как есть: почве нужна одна процедура

После томатов и огурцов теплица часто выглядит так, будто сезон в ней закончился сам собой: пустые грядки, сухая ботва, пыль на каркасе, а под ногами — уставшая земля. Но если оставить грунт до весны как есть, весной он легко ответит проблемами: растения чаще хватают болезни, хуже держат завязь и заметно слабее тянут плодоношение. В закрытом грунте почва выматывается быстрее, чем на открытой грядке, и без осенней уборки там остаются и патогены, и личинки вредителей, и следы прошлых обработок. Поэтому конец сезона — не пауза, а как раз тот момент, когда теплицу надо привести в порядок и не тянуть до первых проталин.

"После томатов и огурцов грунт в теплице нельзя просто закрыть на зиму и забыть о нем. В закрытом пространстве болезни и вредители не исчезают сами, а спокойно дожидаются нового сезона. Если посадки болели, почву приходится не только очистить, но и восстановить, иначе весной проблемы вернутся почти сразу. И еще один момент: все обработки нужно привязывать к состоянию почвы и к тому, что росло на грядках до уборки". эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин

Осеннее обеззараживание почвы

После сбора урожая в тепличной земле остаются возбудители болезней и насекомые, которые прячутся в грунте, щелях, на каркасе и на покрытии. Если с этим не разобраться сразу, к весне внутри теплицы снова будет тот же набор знакомых бед: фитофтора, кладоспориоз, альтернариоз, мучнистая роса, корневые гнили, белокрылка, паутинный клещ и тля. Поэтому обрабатывать надо не только грядки, но и саму конструкцию, инвентарь, полки и всё, что контактировало с растениями. Для таких задач подходит осенняя борьба с вредителями в саду, если смотреть на проблему шире и не оставлять зимовщикам ни одного удобного угла.

Если посадки в целом были здоровыми, обычно хватает мягких биологических средств на основе живых микроорганизмов. Они помогают разложить растительные остатки, снижают остатки пестицидов и подавляют фитопатогены. В список таких препаратов входят "Фитоспорин-М", "Фитоспорин-АС", "Алирин-Б", "Бактофит", "Гамаир", "Споробактерин", "Трихоплант" и другие. Работают они только при среднесуточной температуре не ниже 15 градусов, иначе полезные микроорганизмы просто не справятся со своей задачей.

Если теплица сильно болела, используют более жесткие растворы для полива или опрыскивания грунта. Подходят 2-5%-ный водный раствор железного купороса — 200-500 граммов на 10 литров воды, 1%-ный раствор медного купороса — 100 граммов на 10 литров воды, а также надуксусная кислота, которую готовят из 2 литров уксуса и 400 миллилитров перекиси водорода. Смесь закрывают крышкой и держат 7-10 дней в темном месте при комнатной температуре, потом разводят один стакан средства в 10 литрах воды и обрабатывают грунт. Есть и другая смесь: 20 граммов лимонной кислоты, 500 граммов железного купороса и 500 граммов мочевины на 10 литров воды. Ею опрыскивают почву и накрывают пленкой, а двери в теплице оставляют открытыми для проветривания.

Медьсодержащие препараты вносят не чаще одного раза в 5 лет. Медь накапливается в почве, а это уже бьет по микрофлоре, дождевым червям и, в итоге, по самим растениям. После обработки химией биопрепараты возвращают в почву только через 7-10 дней, иначе они не сработают как надо. Тут лучше не спешить: в теплице ошибка потом вылезает не на словах, а на листьях и корнях.

Удобрения, раскисление и почвоулучшители

Осень подходит для внесения удобрений и раскисления, если есть время сделать это сейчас, а не переносить на весну. За зиму грунт успевает чуть перестроиться, а питательные вещества переходят в форму, доступную для растений. В конце сезона можно вносить и органику: навоз, птичий помет, навозный и листовой перегной. Если нужен разбор по соседней теме, можно посмотреть материал про осенний уход за почвой после сбора плодов - там логика работы с грунтом в саду и теплице очень похожа.

Перед любыми подкормками сначала измеряют кислотность. В слабокислую почву кладут золу — около 200-300 граммов на 1 квадратный метр, либо фосфоритную муку — 100-150 граммов на 1 квадратный метр. В щелочную почву вносят смесь аммонизированного суперфосфата — 30-40 граммов на 1 квадратный метр — и сульфата калия — 20-30 граммов на 1 квадратный метр. Для нейтральной земли подойдут комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора: "ОМУ Осеннее", "Fertika Осень", "Фаско Осеннее", "Добрая сила Осеннее" и другие.

Если грунт в теплице плотный и быстро пересыхает, ему помогают почвоулучшители. Подходят вермикулит или перлит из расчета 1 литр на 1 квадратный метр, а также раскисленный торф — 1-3 ведра на 1 квадратный метр. Схему подбирают не по привычке, а по тому, что собираются сажать дальше. Под тыквенные и баклажаны органики обычно кладут в два раза больше, чем под томаты и перец, потому что этим культурам нужен более плотный запас питания.

Если впереди новый посев в этом же сезоне, полезно добавить бактериальные удобрения на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактерий, а также аминокислот. Подходят "Фосфатовит", "Азотовит", "Калийвит", "Экогум Био" и похожие препараты. Они помогают быстрее оживить почву, а новые растения потом лучше берут питание и реже болеют. Это не магия, а просто нормальная подготовка земли без лишней суеты.

"Если теплица отработала сезон с болезнями, одних удобрений мало. Сначала убирают инфекционный фон, потом возвращают питательные вещества и улучшают структуру. Особенно осторожно надо обращаться с медными средствами: они не для регулярного применения, а для редких случаев. И еще: под разные культуры схема одна и та же не подойдет, потому что потребности у них заметно отличаются". агроном-практик Иван Трухин

Сидераты после уборки урожая

После томатов и огурцов в теплице хорошо работают сидераты. Это не еда, а зелёная смена для почвы: они разрыхляют землю, насыщают ее питанием, помогают с раскислением и дают больше гумуса. В конце сезона обычно сеют фацелию, бобовые культуры, горчицу, рапс, овес или рожь. Если вам нужен еще один полезный разбор по остаткам с грядок, посмотрите текст про использование ботвы после уборки овощей - там тоже всё завязано на восстановлении почвы, а не на пустой уборке ради галочки.

Взошедшие до заморозков растения скашивают и заделывают в почву. Чтобы разложение шло быстрее, добавляют ЭМ-препараты вроде "Байкал ЭМ1", "Экомик Урожайный", "Сияние". Если посев делают поздней осенью, семена могут взойти уже весной. Тогда за пару недель до высадки основных культур подросшие всходы подрезают и тоже заделывают в грядку. Получается тихая, рабочая схема без лишних затрат и без пустой земли на весь холодный сезон.

Сидераты особенно удобны там, где после сбора урожая остаются большие окна до новой посадки. Они не дают грунту простаивать и пересыхать вхолостую, а заодно закрывают его от лишнего перегрева и размывания. В теплице это чувствуется сильнее, чем в открытом грунте, потому что закрытое пространство держит нагрузку на одном и том же месте из года в год.

Замена верхнего слоя почвы

Осенью или ранней весной можно поменять верхний слой грунта в теплице. Если засыпать свежую, обеззараженную и плодородную землю, часть остальных процедур уже не понадобится. Но на практике чаще привозят использованную почву с огорода — из-под бобовых, ранней капусты или лука — и смешивают ее с дерновой землей, компостом или раскисленным торфом. Тогда без дополнительной обработки и восстановления все равно не обойтись.

Такую замену советуют делать хотя бы раз в 5 лет. Если теплица большая, можно не трогать все грядки сразу, а заменить землю только в посадочных лунках или добавить биогумус прямо при посадке. Обычно меняют слой толщиной 10-20 сантиметров, то есть примерно на штык лопаты. Нижний слой грунта тоже можно обработать, а потом уже засыпать свежую землю сверху. Так теплица не превращается в склад старых проблем.

Есть и запасной вариант — бархатцы. Их прикапывают после снятия верхнего слоя почвы, и за зиму они перегнивают, снижая инфекционный фон. Только сначала с кустиков собирают семена, иначе на следующий год цветы придется искать заново. А здоровый грунт, который вы вынули из теплицы, не выбрасывают: он пригодится для плодовых садовых культур, хвойных и декоративных растений, а также для будущих грядок под морковь, лук и капусту. Небольшую часть земли без пестицидов можно отправить и в компостер — до 20 процентов от общей массы.

FAQ

Нужно ли мыть и обрабатывать только грядки?

Нет, в теплице обрабатывают еще каркас, покрытие, инвентарь, полки и всё, где могли остаться споры и вредители. Иначе часть проблемы просто переждет зиму в щелях.

Можно ли сразу после химии вносить биопрепараты?

Нельзя. Между ними нужен интервал 7-10 дней, иначе полезные микроорганизмы не приживутся и толку от них не будет.

Что делать, если почва плотная и быстро сохнет?

Добавляют вермикулит, перлит или раскисленный торф. Это помогает земле держать влагу и становится легче для корней.

Обязательно ли менять почву целиком?

Нет, но раз в 5 лет это полезно. Если площадь большая, можно ограничиться лунками или добавить биогумус при посадке.

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