Один осенний посев — и почва изменится: какие сидераты выбрать для участка

Осенью огород быстро показывает, где хозяин сработал лопатой, а где — по привычке. После сбора картофеля, моркови или капусты земля стоит голая, ветер сушит верхний слой, а после дождя он схватывается коркой. В такой момент многие и сеют сидераты: они не дают почве гулять пустой, держат её в форме и помогают вернуть ей запас питания. Если всё сделать вовремя, зелёная масса уйдёт в грунт до морозов или спокойно перезимует под снегом. А весной участок уже встречает не пыль и трещины, а более живую, рыхлую землю.

"Фацелия держится почти на любой земле, быстро наращивает зелёную массу и не требует сложного ухода. Для осени это удобный вариант, потому что она успевает закрыть почву до холодов. Её корни работают и на плотном грунте, и на более лёгком. Если посев сделан вовремя, участок не остаётся голым до весны". эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Какие сидераты сеют осенью

Осенний посев делят на две понятные группы. В начале сезона, сразу после уборки основных культур, на грядки идут рапс, горчица, редька, сурепка, а ещё бобовые, гречиха и фацелия. Эти растения успевают нарастить зелень и закрыть землю до холодов.

Под зиму сеют уже другие культуры: овёс, рожь, вику, клевер, люпин и тоже фацелию. Есть и вариант с горчицей, редькой и рапсом — их можно посеять ближе к зиме и не косить осенью, чтобы почва меньше промерзала. Для участка это простой ход, без лишней суеты.

Смысл у всех этих культур один: они работают как зелёное удобрение. После скашивания и заделки в верхний слой зелёная масса разлагается и отдаёт почве органику. Вместе с ней грунт получает азот, а ещё становится мягче и легче для воды и воздуха.

Сидераты также мешают разлетаться верхнему слою земли, сдерживают сорняки и помогают не дать ходу части грибковых и бактериальных проблем. Поэтому их и ценят те, кто не хочет лишний раз тянуться за химией. Но подбирать растения нужно под конкретную почву, а не брать первый попавшийся пакетик с семенами.

Когда косить и заделывать зелёную массу

Осенью сидераты обычно срезают за две-три недели до устойчивых холодов. К этому моменту растения должны вырасти примерно до 20-30 сантиметров и не успеть зацвести. Если затянуть, стебли грубеют, и толку от такой зелени становится меньше.

Есть и поздний посев, когда зелень до морозов не успевает подняться. Тогда косить ничего не нужно: и корни, и надземная часть спокойно уходят под снег. Озимые культуры вроде ржи или рапса осенью вообще не трогают, их убирают только весной, тоже за две-три недели до посадки основной рассады.

Фацелия после посева даёт зелёную массу примерно через 45-50 дней. У рапса срок короче: его скашивают через полтора месяца. У гречихи ориентир другой — примерно месяц после появления цветков. У вики и клевера всё зависит от срока посева и темпа роста, но торопиться здесь тоже не стоит.

Если сидерат успел выбросить семена, лучше не медлить. Самосев потом превращается в обычную сорную историю, а это уже лишняя работа на весь следующий сезон. Так что косить и заделывать нужно до того, как растения начнут разбрасывать семена по грядке.

"Осенью с сидератами лучше не затягивать. Если растения успели набрать зелёную массу, их срезают до цветения и оставляют в верхнем слое почвы. Глубоко закапывать такую зелень не стоит, иначе она работает хуже и может начать преть. Для грядки важнее мягкая заделка, а не тяжёлая перекопка". агроном-практик Иван Трухин

Фацелия, горчица, люпин и другие культуры

Фацелия считается одной из самых удобных осенних культур. Она неприхотлива, спокойно переносит холод и засуху, растёт почти на любой почве и при этом помогает и плотному, и лёгкому грунту. Норма посева — 1,5-2 г на квадратный метр, а заделывают её на глубину до 10 см.

Рапс тоже подходит для осени. Его сеют в начале сентября из расчёта 2 г семян на квадратный метр, а через полтора месяца скашивают. Растение выдерживает заморозки, но не любит заболоченные, закисленные и совсем бедные участки.

Гречиха ведёт себя спокойнее к типу почвы. Она растёт и на кислых, и на тяжёлых, и на бедных грунтах, а за сезон способна заметно приглушить сорняки, включая пырей. На квадратный метр идёт 10 г семян, скашивают её примерно через месяц после цветения.

Горчица быстро даёт зелень и прикрывает грядку лёгкой тенью. Её сеют рядами с промежутком 10-15 см или вразброс, по 1-1,5 г на квадратный метр при рядовом посеве и 3-4 г при рассыпании. Люпин высевают по 20-30 г на квадратный метр, и его длинные корни помогают вытягивать азот из глубоких слоёв почвы.

Клевер любит влажную землю с небольшим уровнем кислотности. На квадратный метр уходит 2 г семян при обычном посеве и вдвое больше, если его сеют под зиму. Вика капризнее: без опоры ей тяжело, поэтому её обычно смешивают с овсом, сурепкой или горчицей, а норма посева держится на уровне 15 г на квадратный метр.

Овёс тоже не лишний. Он работает на рыхлость почвы, помогает удержать влагу и в смеси с викой даёт больше азота. При рядовом посеве берут 10 г на квадратный метр, при рассыпании — 15-20 г, а заделывают зерно на глубину 3-4 см.

Как заделывать сидераты без перекопки

Раньше зелёную массу часто советовали просто закапывать глубже. Сейчас от такой схемы уходят. Глубокая перекопка ломает слой почвы, который сидераты как раз и помогают собрать заново, а заодно поднимает наверх семена сорняков.

Есть ещё один неприятный момент. Свежая органика, если её загнать слишком глубоко, может перекрыть доступ воздуха и воды. Тогда верхний слой легко превращается в грязевую кашу после дождя, а потом пересыхает и начинает работать против самой себя.

Поэтому сейчас чаще берут плоскорез или похожий инструмент и заделывают скошенные растения только в верхние 8-10 см. Основная часть зелени при этом остаётся сверху как мульча. Это и почву прикрывает, и разложению не мешает.

После этого землю полезно пролить раствором ЭМ-препарата, например, Байкал ЭМ1 или Экомик Урожайный. Он ускоряет разложение органики и привлекает дождевых червей. Но обсеменения допускать нельзя: тогда вместо пользы участок получит лишние сорняки.

FAQ

Когда лучше сеять сидераты осенью?

В начале осени их сеют сразу после уборки урожая. Под зиму сеют уже озимые культуры или фацелию, если до морозов времени почти не осталось.

Нужно ли осенью запахивать сидераты глубоко?

Нет. Сейчас их советуют заделывать только в верхний слой, без оборота пласта, на глубину не больше 8-10 см.

Какие сидераты подходят для бедной почвы?

Для таких участков часто берут фацелию, овёс, люпин и гречиху. Но выбирать нужно по задаче: кислый, тяжёлый или истощённый грунт требует разного набора культур.

Можно ли оставлять сидераты до весны?

Да, если посев поздний и растения не успели вырасти до морозов, или если речь об озимых культурах. Тогда зелёная масса и корни зимуют под снегом, а косить их можно уже весной.

Читайте также