Кустарники для яркого осеннего сада: список растений с красной и золотой листвой

Осенью сад часто выглядит так, будто его кто-то выключил: листья опали, кроны посерели, и только отдельные кусты держат удар цветом. Но именно в сентябре и октябре на участке можно поймать самый яркий сезон, если посадить растения с пёстрой листвой и крепким характером. Они не ждут весны, чтобы показать себя, а к финишу сезона только набирают краски. Ниже — подборка из 11 культур, которые особенно хорошо смотрятся на фоне пустеющего сада.

"Осенние краски в саду держатся не только на цветах. У лиственных кустарников и деревьев именно листва часто выходит на первый план, и это видно особенно хорошо в сентябре и октябре. Для посадки лучше брать солнце и не забывать про место, где растение не будет страдать от застоя воды. Тогда окраска листьев раскрывается заметно ярче, а сам куст держится стабильнее из сезона в сезон". агроном Иван Трухин

Сумах, ирга и скумпия

Сумах оленерогий часто зовут уксусным деревом. Он растёт как куст или как низкое деревце с крупными перистыми листьями и метёлками соцветий, где женские цветки пурпурные, а мужские — жёлто-зелёные. Осенью его крона начинает светиться оранжевым и бордовым, а потом меняет цвет почти целиком. Сажают сумах на самом открытом солнце, потому что в тени он теряет часть своей красоты.

Ирга тоже умеет работать на сад без лишнего шума. Весной она цветёт, потом даёт ягоды, а осенью листья становятся ярко-жёлтыми или тёмно-красными. К почвам ирга нетребовательна, переносит обрезку и легко идёт в живую изгородь. Для участка чаще выбирают иргу круглолистную и канадскую Ламарка, у которой весной бывает розоватая листва.

Скумпия кожевенная выглядит как изящное деревце с шаровидной или зонтичной кроной. Летом у неё сизовато-зелёные листья, а к осени они уходят в огненно-красный, рыжий или бордовый тон. Есть и сорта, которые держат красную гамму весь сезон, например гибридная Грейс. Но у скумпии есть слабое место: зимостойкость у неё не самая высокая.

"Если нужен садовый акцент на осень, смотрят не только на цвет, но и на поведение растения после посадки. Сумах быстро восстанавливается после подмерзания, ирга выдерживает обрезку и даёт плотную массу, а скумпия требует более тёплого места. Ошибка одна и та же: куст ставят не туда, где он должен расти, а туда, где просто есть пустой угол. Потом удивляются, почему цвет не тот и крона выглядит бедно". агроном Наталья Полетаева

Клены, арония и фортегилла

Краснолистные клены давно никого не удивляют, но именно они часто держат сад в форме до поздней осени. Особенно заметны клен красный и клен остролистный, а у некоторых сортов листва меняет цвет уже весной, потом зеленеет, а осенью снова уходит в красный или жёлтый. Крона у таких деревьев бывает яйцевидной, округлой или пирамидальной, так что они хорошо смотрятся и поодиночке, и в группе. Среди сортов выделяют Summer Red, Crimson King, October Glory, Deborah, Armstrong, Royal Red и Crimson Sentry.

Арония, которую чаще зовут черноплодной рябиной, ценится не только за ягоды. Это быстрорастущий кустарник, который рано входит в плодоношение, хорошо переносит зиму и спокойно растёт на разных почвах. Осенью его листья уходят в оранжево-красные и багровые оттенки, и куст сразу становится заметнее. Но с влагой тут шутки плохи: аронии нужна влажная плодородная почва, засуху она переносит плохо.

Фортегилла — медленнорастущий листопадный кустарник с листьями, похожими на ольховые. Весной он даёт крупные кремовые соцветия с медовым запахом, а осенью окрашивается в оранжево-красный, золотой или пурпурный. Ей нужно солнце и защита от холодного ветра, иначе ни цвет, ни цветение не раскроются как надо. Из всех видов лучше всего для нашего климата подходит фортегилла большая.

Дерен, вейгела и красивоплодник

Дерен, он же свидина или кизил, даёт саду не только листву, но и цвет побегов. У свидины белой они вишнёво-красные, у красной — оранжево-красные или насыщенно-зелёные, у отпрысковой — кроваво-алые или ярко-жёлтые. На фоне пустого сада или снега такие кусты выглядят очень заметно, даже когда небо серое и тяжёлое. Селекционеры вывели много сортов разной высоты, а обрезку эти растения переносят без капризов.

Вейгела — красивоцветущий листопадный кустарник, который может зацвести повторно. У неё крупные трубчатые цветки белого, кремового, розового и красного оттенка, а в некоторых краснолистных сортах листья к солнцу темнеют почти до чёрного. Среди таких форм встречаются Alexandra, Purpurea, Nana Purpurea, Minor Black и Bokrashine. При этом растение любит свет и требует нормальной почвы без лишней тяжести.

Красивоплодник, или калликарпа, берёт другим ходом. Главный акцент у него — насыщенно-пурпурные плоды, собранные в шарики, которые остаются на ветках даже после листопада и держатся всю зиму. Осенью листья у куста становятся жёлтыми, красными или пурпурными, а летом появляются мелкие светло-розовые или светло-сиреневые цветки. Но зимостойкость у культуры не самая высокая, поэтому её приходится укрывать и выбирать более стойкие формы, вроде Бодиньера Профьюжн.

Для ориентира — короткая сводка по части культур из списка.

Сумах - солнце, засуху терпит, осенью ярко краснеет.

- солнце, засуху терпит, осенью ярко краснеет. Ирга - плоды, изгородь, осенняя окраска листьев.

- плоды, изгородь, осенняя окраска листьев. Арония - влаголюбива, даёт ягоды и багровую листву.

- влаголюбива, даёт ягоды и багровую листву. Калликарпа - держит пурпурные плоды до зимы.

Барбарис и пузыреплодник

Барбарис Тунберга давно взял своё за счёт цвета. У него масса сортов с пурпурной, красной, оранжевой и жёлтой листвой, среди которых часто называют Kabernet, Atropurpurea, Admiration, Rose Glow, Golden Ring и Orange Rocket. Куст быстро разрастается, хорошо режется, переносит мороз и засуху, но не любит застой воды и тень. Если света мало, окраска становится слабее, и это сразу видно.

Пузыреплодник калинолистный тоже меняет облик несколько раз за сезон. Весной у него крупные гофрированные листья, летом — белые или розовые щитки, а осенью появляются плоды-листовки, которые держатся и зимой. Краснолистные сорта вроде Little Devil, Diabolo, Summer Wine, Red Baron, Lady in Red и Mindia дают гамму от винной до фиолетово-чёрной, а иногда и красно-оранжевой. Обычные зелёные формы тоже не подводят: осенью их листва становится золотисто-жёлтой.

Если нужен куст без лишних хлопот, барбарис и пузыреплодник часто смотрят в первую очередь. Оба растения зимостойкие, спокойно переносят городские условия и не требуют богатой почвы. Но воду они не любят, особенно если участок тяжёлый и после дождя долго стоит сырость. На солнце окраска держится заметно лучше, и это видно даже без лишних объяснений.

Попробуйте не брать в сад только "красивый куст", а сразу смотреть на его поведение в конкретном месте. Солнце, влажность, ветер и зима решают здесь больше, чем этикетка в питомнике. Если эти условия совпали, осенью участок не выглядит пустым даже после массового листопада.

Ответы на популярные вопросы

Какие растения из списка самые неприхотливые?

Чаще всего так называют сумах, иргу, барбарис и пузыреплодник. Они терпят разные почвы и легче других переносят обрезку.

Что лучше сажать на солнце?

На открытом месте хорошо показывают себя сумах, скумпия, фортегилла, барбарис и краснолистные формы пузыреплодника. В тени их окраска заметно беднеет.

Какие растения держат цвет дольше остальных?

Калликарпа удерживает яркие плоды даже после листопада, а у дерена заметные побеги остаются до зимы. У пузыреплодника плоды-листовки тоже сохраняются надолго.

Какие культуры хуже переносят зиму?

Скумпия и красивоплодник требуют больше внимания. Их лучше сажать в более защищённых местах и укрывать там, где морозы бывают жёсткими.

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