Садовые вредители приготовились к долгой зимовке: пора прервать цикл бесконечного размножения в почве
К концу сезона сад уже не шумит так, как в июне. Листья шуршат под ногами, в воздухе стоит сырость, а под корой и в опавшей листве у вредителей как раз начинается тихая подготовка к зиме. Если пропустить этот момент, весной на участке снова появятся долгоносики, гусеницы, клещи и прочая компания, которая отлично переживает холод. Поэтому осенняя уборка в саду — это не косметика, а нормальная санитарная работа. И чем тщательнее сейчас пройтись по деревьям, приствольным кругам и остаткам листвы, тем меньше возни будет потом.
- Где вредители прячутся перед зимой
- Что делать после сбора урожая
- Как работать с почвой и приствольными кругами
- Что убрать, срезать и сжечь
- Побелка, ловчие пояса и польза птиц
"Осенью сад надо разбирать по слоям: сначала убрать растительные остатки, потом пройтись по коре, листве и почве. Вредители редко зимуют на виду, им нужны укрытия с влагой, щелью и тишиной. Если не оставить им таких мест, весной их будет заметно меньше. Особенно это касается участков, где летом уже были тля, клещи, долгоносики и гусеницы. Здесь лучше не тянуть до морозов, а работать сразу после уборки урожая".
эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин
Где вредители прячутся перед зимой
Насекомые и клещи не исчезают с участка, они просто меняют укрытие. Часть уходит в верхний слой почвы, часть прячется в трещинах коры, в падалице и в мумифицированных плодах. Опавшая листва, рыхлая земля и снежная шапка сверху создают для них удобную зимнюю камеру.
Дольше всего держатся долгоносики, в том числе малинно-земляничный, яблонный и вишневый. Они зимуют в листве, земляных комьях и под синтетическим укрытием, а иногда забиваются под кору деревьев. В опаде и у корней до весны сидят короеды и гусеницы плодожорок.
Пилильщики уходят в грунт примерно на глубину до 20 см, туда же прячется крыжовниковая огневка. А взрослые майские жуки и их личинки зарываются куда глубже — до 1,5 м. Если участок не трогать, весной эта компания выйдет без лишней спешки и начнет работу с новых посадок.
Часть вредителей остается на побегах, листьях и плодах, которые не опали вовремя. На молодых побегах нередко сидят кладки зимней пяденицы, тли, листоеда и кольчатого шелкопряда. В скрученных листьях и гнездах спокойно зимуют гусеницы пядениц, златогузок и боярышниц.
Где искать вредителей осенью
- верхний слой почвы и приствольные круги;
- трещины в коре, дупла, развилки ветвей;
- опавшая листва, падалица, мумифицированные плоды;
- скрученные листья и старые гнезда гусениц;
- участки под укрытиями и рядом с навозными кучами.
Что делать после сбора урожая
После уборки урожая сад не стоит оставлять как есть. Пока листья еще зеленые, системные препараты работают заметнее: они проникают внутрь растения и помогают против целого набора вредителей. В исходнике названы средства против тли и других насекомых - Актара, Инта-Вир, Карбоцин, Искра, Шарпей, Герольд, а от клещей используют БиоКилл, Дифломайт, Фитоверм и другие.
Если участок страдает от медведки, проволочника или личинок майского жука, одной поверхностной обработки мало. Почву обрабатывают биоинсектицидами на основе энтомопатогенных грибов, но только при температуре не ниже 15°С. Иначе толку не будет, как ни крути.
В холодную погоду чаще срабатывают химические пестициды — Валлар, Землин, Медветокс. Гранулы рассыпают в приствольных кругах и заделывают в почву при рыхлении не глубже 10 см. Средства против медведки можно класть прямо в ходы, которые она уже сделала, или в навозные ловушки, где насекомые обычно зимуют.
Глубоко копать при этом нельзя. У деревьев и кустарников корни легко задеть, а потом растение хуже зимует и может не выйти из холодов без потерь. Поэтому здесь лучше аккуратная работа, чем лопата "до упора".
"Если в саду были медведка, проволочник или майский жук, осенью нельзя ограничиваться только уборкой листьев. Эти вредители уходят в почву, и там их уже не достать обычной поверхностной обработкой. Работают либо биопрепараты при теплой земле, либо более жесткие средства в холодную погоду. Главное — не закапывать гранулы глубже десяти сантиметров и не тревожить корни зря".
агроном-практик Иван Трухин
Как работать с почвой и приствольными кругами
После листопада приствольные круги надо аккуратно подрыхлить. Смысл простой: часть насекомых, которые еще не ушли глубже, окажется наверху и станет добычей птиц, земноводных и хищных насекомых. Это не магия, а обычная осенняя уборка без лишней спешки.
Если на участке были вредители, растительные остатки лучше собрать и убрать. Пораженную органику не советуют отправлять в компост, ее безопаснее сжечь. Так меньше шансов, что вместе с листвой на следующий сезон переедут и грибковые болезни.
Отдельно стоит пройтись по коре и дуплам. Там легко найти личинок плодожорок, яйцекладки непарного шелкопряда, щитовок и долгоносиков. Если все это оставить, весной дерево получит проблему без лишнего объявления.
Что убрать, срезать и сжечь
Яйцекладки, паутинные гнезда гусениц и прочие следы зимовки нужно снять с растений и уничтожить. Удобно делать это вместе со снятием мертвой коры. Под дерево расстилают пленку или мешковину, потом аккуратно счищают омертвевшие участки вместе с вредителями.
Сильно пораженные щитовками, короедами и другими вредителями ветки лучше сразу срезать. То же касается больных, трухлявых, густо заросших лишайником ветвей и скрученных листьев. Тут жалость обычно только мешает.
Если на растении остались плоды или листья, где уже сидят насекомые, их тоже надо убрать. Падалица и сухие остатки — это не декор, а удобное укрытие для зимовки. Чем меньше таких мест, тем слабее будет весенний старт вредителей.
Побелка, ловчие пояса и польза птиц
До морозов штамбы и скелетные ветви деревьев нужно побелить. Особое внимание — развилкам ветвей, где кора чаще трескается и потом долго держит влагу. Побелка защищает кору от зимнего солнца, снижает риск морозобоин и закрывает мелкие щели, где могли спрятаться вредители.
Весной на деревья ставят ловчие пояса. Это тоже рабочая история: вредителей на стволах становится меньше, и часть их просто не доходит до кроны. Отдельная история — домики для полезных насекомых, их в помещение убирать нельзя, иначе обитатели погибнут.
Вредным насекомым такие домики не подходят: там нет привычной растительной пищи. Зато там часто зимуют божьи коровки, златоглазки и одиночные пчелы. Сверху домик можно прикрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы птицы не добрались до жильцов.
Птиц в сад зимой тоже стоит удержать. Если участок не обрабатывали опасными для них пестицидами, кормушки помогут пернатым задержаться и продолжить чистить деревья и кусты от вредителей. А еще они охотно прилетают туда, где остались подсолнечник, кизильник и боярышник.
FAQ
Когда лучше начинать борьбу с зимующими вредителями?
Сразу после уборки урожая и до устойчивых заморозков. Пока лист еще не опал полностью, часть препаратов работает заметнее, а часть вредителей еще не ушла глубоко в почву.
Можно ли глубоко перекапывать приствольные круги?
Нет, это опасно для корней. Лучше аккуратно подрыхлить верхний слой, чем повредить корневую систему и ослабить дерево перед зимой.
Что делать с опавшей листвой после сезона?
Если на участке были вредители или болезни, такую листву лучше собрать и сжечь. В компост ее закладывать не стоит.
Зачем белить деревья перед зимой?
Побелка защищает кору от зимнего солнца, уменьшает риск морозобоин и закрывает мелкие трещины, где могут прятаться вредители.
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