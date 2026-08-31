Сад не уходит на покой после сбора плодов: игнорирование этой работы обрекло деревья на гибель

После сбора урожая сад не уходит на каникулы, как бы ни хотелось обратного. На грядках уже пусто, воздух прохладнее, а под ногами шуршит листва, но у деревьев и кустарников как раз начинается своя работа перед зимой. Если пропустить осеннюю обработку, весной можно получить не бодрый старт, а набор старых проблем: пятна на коре, споры грибов, личинок под корой и следы вредителей, которые спокойно дожили до холодов. Поэтому садоводу приходится пройтись по участку еще раз — убрать остатки, очистить стволы, провести осеннюю обрезку и подкормку сада, а затем уже переходить к защите растений. Здесь спешка только мешает: сначала порядок, потом препараты, и только потом можно закрывать сезон.

"Осенью сад лучше не оставлять без защиты. После листопада на коре, в приствольном круге и в растительных остатках остается много того, что спокойно зимует до весны. Если вовремя убрать мусор, провести обработку и не затягивать с сроками, давление болезней и вредителей в следующем сезоне заметно снижается". агроном Иван Трухин

Когда обрабатывать сад после сбора урожая

В конце сезона сад обрабатывают не один раз, а поэтапно. Сначала можно пройтись по посадкам сразу после уборки урожая, потом повторить работу в начале осени и еще раз — в период листопада, ближе к концу октября или началу ноября. Точные сроки зависят от погоды и региона, потому что в одном месте деревья уже стоят голые, а в другом еще держат листву и не торопятся уходить в покой.

Перед опрыскиванием сад приводят в порядок. С деревьев убирают мумифицированные плоды, вырезают больные ветки, снимают ловчие пояса и рыхлят землю в приствольных кругах. Если рядом растет газон или декоративные культуры, их на время закрывают пленкой, чтобы раствор не попал куда не надо.

Работы проводят в сухой безветренный день, лучше утром. Желательно, чтобы ближайшие двое суток обошлись без осадков, иначе часть обработки придется повторять. Для такой работы нужны резиновые сапоги, перчатки и респиратор — без этого в сад лучше не выходить.

По времени тут тоже есть своя логика. Пока тепло и листья еще на ветках, подходят одни препараты, а после листопада — совсем другие. Состояние почвы и сроки обработки часто зависят от влажности, температуры и того, насколько сильно сад пострадал летом.

Чем обрабатывать деревья и кустарники

В начале осени, пока держится тепло и листва еще не облетела, сад часто обрабатывают биопрепаратами. Против болезней используют средства на основе сенной палочки и триходермы: Фитоспорин-М, Фитоспорин-АС, Гамаир, Алирин-Б, Споробактерин, Триходермин, Бактофит. Против вредителей помогают Битоксибациллин, Лепидоцид, Биокилл, Фитоверм, МатринБио.

Если заражение сильное, переходят к системным препаратам. Для борьбы с грибными болезнями применяют средства на основе пропиконазола, дифеноконазола, ципродинила, стробилуринов и пенконазола: Прогноз, Пропи Плюс, Скор, Дискор, Раёк, Медея, Хорус, Хортон, Инсигния, Плантенол Нео, Строби, Провизор, Топаз, Серпень. Они не смываются дождем и проходят глубже в ткани растения, поэтому работают не только по месту попадания.

От вредителей используют инсектициды: Актара, Искра Золотая, Карбоцин, Инта-Вир, Герольд, Танрек, Биотлин, Батрайдер. Против клещей берут акарициды Алиот, Аполло, Дифломайт. При необходимости фунгицид и инсектицид смешивают в баковой смеси, но только по инструкции и без самодеятельности.

Биопрепараты и системные пестициды работают при стабильной температуре выше 10°С. Для поздней осени они уже не подходят, и тут садоводу приходится переходить к более жесткой схеме. Иначе эффект будет слабым, а часть вредителей просто переждет холод в коре и почве.

Искореняющая обработка перед зимой

Когда температура опускается до 5-8°C и листва уже почти вся опала, сад обрабатывают искореняющими растворами. Для этого берут медный или железный купорос, мочевину, бордоскую жидкость и другие медьсодержащие препараты, причем в высокой концентрации. Раствором обильно смачивают голые кроны и приствольные круги.

Если сад за лето сильно пострадал от болезней и вредителей, ждать полного листопада не обязательно. Но обрабатывать все равно нужно только после сбора урожая. В запущенных случаях это позволяет сбить численность патогенов еще до зимы, а не разбирать последствия уже весной.

Бордоская жидкость применяется против септориоза, парши, монилиоза, клястероспориоза, мучнистой росы, столбчатой ржавчины и других болезней. Классический состав включает медный купорос и негашеную известь: кальций частично нейтрализует действие меди, если раствор случайно получился крепче нормы. Для вегетации берут 1%-ный раствор, а для осенней искореняющей обработки — 3%-ный.

Мочевина осенью работает не как удобрение, а как инсектицид и антисептик. Для взрослых деревьев берут 5-7%-ный раствор — 500-700 г на 10 л воды, для молодых деревьев и ягодных кустарников — 4%-ный, то есть 400 г на 10 л воды. Ее можно смешивать с железным или медным купоросом, но дозировки надо выдерживать точно.

Медный купорос разводят в теплой воде и используют как самостоятельное средство или в составе бордоской жидкости. Для листопада берут 3%-ный раствор — 300 г на 10 л воды, а для совсем молодых растений иногда ограничиваются 1%-ным раствором, то есть 100 г на 10 л воды. Для почвы в приствольных кругах используют 3-4%-ный раствор, после чего землю перекапывают.

Железный купорос тоже идет в дело. Он помогает против парши, мучнистой росы, серой и плодовой гнили, а заодно работает как микроудобрение и средство против хлороза. Осенью его применяют только после листопада: для косточковых культур — 3%-ный раствор, для семечковых — 5%-ный.

"Осенняя обработка не отменяет весеннюю, но хорошо разгружает сад. Когда с коры убраны споры, а в приствольном круге не осталось лишнего мусора, весной растения стартуют заметно спокойнее. Это особенно заметно там, где летом уже были вспышки парши, монилиоза или нашествие листогрызущих вредителей". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обойтись одной обработкой осенью?

Нет, если сад уже был заражен или вредители активно работали летом. Обычно сначала проводят санитарную уборку, потом обрабатывают сад в подходящий срок, а при сильных проблемах делают еще один проход.

Почему нельзя мешать медный и железный купорос вместе?

Эти препараты не используют одновременно. Для них выбирают разное время и разные задачи, иначе можно получить лишнюю нагрузку на растения.

Когда лучше брать биопрепараты, а когда — сильные средства?

Биопрепараты подходят для теплой осени, пока температура держится выше 10°С. Если сезон уже холодный и листва опала, сад переходят на искореняющую схему.

Нужно ли обрабатывать почву под деревьями?

Да, если есть признаки болезней или сильный фон вредителей. Раствор распыляют по приствольному кругу, а потом землю перекапывают, чтобы убрать часть зимующих форм.

Проверено экспертом: эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Читайте также