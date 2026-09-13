Пять минут у огорода — и корм готов: что собрать курам осенью бесплатно

Осенью у дачника на руках сразу два дела: убрать грядки и не промахнуться с куриным меню. Тыквы уже сидят в сарае, кабачки лежат под лавкой, яблоки сыплются в траву, а рядом ещё торчит морковная ботва и пучок крапивы. В такой куче легко махнуть рукой и отправить в кормушку всё подряд, но с птицей этот номер не проходит. Курам полезны не любые остатки, а только те, что не портят рацион и не несут лишнего риска. Если кормить их с огорода без разбора, можно быстро получить вместо нормальной несушки капризную птицу с перекошенным меню.

"Овощи, фрукты и зелень для кур — это добавка, а не основа. Если птица целый день клюёт только сочный корм и отказывается от полноценного рациона, хозяин сам себе создаёт проблему. Осенью особенно легко переборщить, потому что жалко выбрасывать хороший урожай. Но здесь лучше держать меру и не делать из огорода куриный шведский стол". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Что можно давать курам из огорода осенью

Тыква, кабачок, капуста, морковь, яблоки и часть зелени вполне подходят для кур, если продукт свежий и без плесени. Тыква удобна тем, что долго лежит, не требует сложной подготовки и хорошо поедается птицей. Кабачки тоже идут в дело, но только как сочная добавка, а не как замена нормальному корму. То же самое с огурцами, грушами, виноградом, смородиной, малиной, крыжовником и зрелой рябиной — понемногу можно, но без размаха.

Из зелени чаще всего используют крапиву, клевер, люцерну, мокрицу и подорожник. Молодую крапиву можно подвялить, порезать и даже высушить на зиму, а клевер и люцерна хорошо идут в мешанки или на сушку. Морковная ботва тоже пригодится, если она здорова, без гнили и следов обработки. Хорошо работают и крупные овощи целиком: подвесили капустный кочан или положили половину тыквы — и птица не скучает, и корм не разлетается по двору.

Спелые яблоки и груши дают небольшими порциями, лучше разрезанными. Падалица тоже подходит, если плод не гнилой и не прокисший. Сливы, вишни и черешню можно отдавать только ради мякоти, а косточки лучше не дробить и не пускать в корм. Для птицы это остаётся лакомством, а не основой питания.

Сюда же относятся спелые помидоры без ботвы, сладкий перец и немного зелёного гороха. Обычный зрелый картофель после термической обработки допустим в ограниченном количестве, но специально строить на нём кормление не стоит. Осенние заготовки для людей и корм для кур — это всё-таки разные истории, и путать их не нужно.

Что лучше сразу убрать в компост

Картофельная ботва курам не подходит ни в каком виде. Зелёные клубни и зелёные очистки тоже отправляются мимо кормушки, потому что в них есть нежелательные гликоалкалоиды. Томатная ботва туда же: листья, стебли и зелёная масса растения в курином корме не нужны. Листья ревеня тоже исключаются без разговоров — их птице не дают ни свежими, ни сушёными.

Дальше идут плесневелые, гнилые и бродящие продукты. Соленья, маринады, копчёности, сладкие заготовки и остатки сомнительной кухни курице тоже не подходят. Если овощ испортился глубоко, срезать уголок и надеяться на лучшее не надо. Мягкие и влажные продукты с плесенью выбрасывают целиком, без попыток "спасти, что можно".

Не стоит отдавать птице и неизвестные сорняки. Если растение не опознано точно, оно не попадает в кормушку. Чистотел, лютики и случайные луговые травы лучше оставить за пределами птичьего меню. На огороде работает простое правило: зелёное — ещё не значит безопасное.

Как давать овощи, фрукты и зелень без перекоса в рационе

Огородные продукты должны идти поверх полноценного корма, а не вместо него. Сначала куры получают основной рацион, потом — овощи, зелень и фрукты. Если начать утро с ведра кабачков или яблок, птица просто насытится сочной частью и хуже возьмёт то, что ей действительно нужно. Осенью это случается особенно часто, потому что остатки урожая жалко и рука сама тянется "скормить всё".

Смешивать всё в одну кучу тоже не лучший вариант. Крупные овощи удобнее давать целиком или половинками: кочан капусты подвесили, тыкву разрезали, кабачок положили — и курица занята. Такой корм не только съедается, но и работает как занятие для птицы. Это особенно полезно, когда выгул уже скучный и птице некуда тратить время.

Сочные добавки не должны вытеснять основной корм. В хозяйстве с полнорационным комбикормом овощи, ягоды и фрукты лучше держать на умеренной доле. Если птица наедается только яблоками, тыквой или огурцами, нормальный баланс рациона уходит в сторону. Тут без хитростей: сначала база, потом всё остальное.

Что лучше оставить на зиму

Если места мало, в первую очередь имеет смысл сохранить тыкву, морковь, капусту, сушёную крапиву, клевер и морковную ботву. Яблоки тоже можно заложить, если они действительно лежат без порчи и не превратятся сами по себе в компот. Люцерну удобно сушить и потом подсыпать в мешанку. Такой запас выручает, когда свежей зелени уже почти нет.

Часть овощей и зелени можно и нужно сушить заранее. Крапиву, клевер, люцерну и морковную ботву обычно держат в сухом виде, чтобы зимой подмешивать в корм небольшими порциями. Это проще, чем потом в мороз выдумывать, чем разнообразить рацион. Но и здесь нужна мера: сушёная зелень — не повод сокращать основной корм.

Если овощи подмёрзли, а потом оттаяли, их лучше использовать сразу и не держать долго. Как только продукт стал склизким или начал пахнуть брожением, он уже не подходит. Заморозка сама по себе не делает корм опасным, но после оттаивания он быстро портится. Поэтому проверка тут простая: вид, запах и состояние ткани.

"Для кур особенно полезны те огородные остатки, которые можно сразу проверить глазами и руками: свежая тыква, капуста, морковь, крапива, клевер. А вот ботва картофеля и томатов, листья ревеня, плесень и гниль должны уходить мимо кормушки без долгих разговоров. Птица не перерабатывает мусор, и пытаться сделать из неё такую машину — плохая идея. Осенью это ещё и вопрос удобства: нормальные заготовки реально выручают зимой". агроном, эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

FAQ

Можно ли давать курам яблоки каждый день?

Можно, но понемногу. Яблоко остаётся добавкой, а не заменой основного корма.

Подходит ли капуста как постоянный корм?

Подходит как часть рациона, но не как единственный продукт. Лучше давать её вместе с другими овощами и зеленью.

Что делать с плесневелыми овощами?

Сразу выбрасывать. Срезать поражённую часть и надеяться на лучшее тут не стоит.

Можно ли скармливать курам картофельную ботву?

Нет. Это один из продуктов, который в куриную кормушку не попадает.

Проверено экспертом: агроном, эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

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