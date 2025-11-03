Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:45

Ваша собака пахнет мокрой псиной после ванны? Это знак, что вы сушите её неправильно

Подшёрсток у многих пород собак обладает водоотталкивающими свойствами

Осень преображает мир в золотые и багряные тона, но для владельцев собак это время ассоциируется ещё и с бесконечными лужами, грязью и необходимостью частых купаний. После активной прогулки, вдоволь набегавшись по осенней слякоти, питомец возвращается домой, и встаёт вопрос: как привести его в порядок, не навредив здоровью? Осеннее купание имеет свои важные особенности, которые стоит учитывать.

Почему осенью нужно быть осторожнее с купанием

Осень — период, когда риски для здоровья собаки возрастают. Холодная погода, сырость и снижение светового дня ослабляют иммунитет. Частое купание с шампунем в это время года может смыть защитный липидный слой с кожи, что приведёт к её сухости, шелушению и ослаблению естественного барьера против бактерий и грибков.

После каждой прогулки в сырую погоду достаточно тщательно мыть лапы, живот и мордочку питомца, используя мягкие средства или просто тёплую воду. Полноценное купание с моющими средствами стоит оставить для случаев сильного загрязнения.

Подготовка к купанию: создаём комфортные условия

Правильная подготовка сделает процесс купания менее стрессовым как для собаки, так и для хозяина.

  1. Расчёсывание. Перед тем как отправиться в ванную, тщательно расчешите шерсть питомца. Это особенно важно для длинношёрстных пород. Расчёсывание распутывает колтуны и удаляет отмершие волоски. Если колтуны уже образовались, разберите их руками или с помощью колтунореза до купания — мокрая свалявшаяся шерсть затягивается ещё сильнее.

  2. Подготовка места. Закройте дверь в ванную, чтобы избежать сквозняков. На дно ванны или душевой кабины постелите противоскользящий коврик - это даст собаке уверенность и предотвратит травмы.

  3. Сбор необходимого. Заранее приготовьте:

    • специализированный собачий шампунь и, при необходимости, кондиционер.

    • несколько больших махровых полотенец.

    • фен с регулируемой температурой.

    • ватные тампоны для ушей (не для чистки, а для защиты от воды).

    • Ллакомства для поощрения.

Выбор моющих средств: никакой человеческой химии

Кожа собаки имеет другой pH-баланс, чем кожа человека (у собак он ближе к нейтральному, у людей — к кислому). Использование человеческого шампуня или геля для душа может вызвать у питомца сильную сухость, зуд и раздражение.

Выбирайте средства, разработанные specifically для собак, учитывая:

  • тип шерсти (для длинной, короткой, жёсткой, с подшёрстком).

  • особенности породы (существуют линейки для конкретных пород).

  • цвет шерсти (оттеночные шампуни для белой или тёмной шерсти).

  • возраст (щадящие шампуни для щенков).

  • наличие проблем (противозудные, противогрибковые, гипоаллергенные).

Процесс купания: пошаговая инструкция

  1. Настройте температуру воды. Вода должна быть комфортно тёплой, примерно 37-39°C. Проверьте её локтем — она не должна обжигать.

  2. Аккуратно смочите шерсть. Направляйте струю душа от спины к лапам, избегая резких движений. Старайтесь не лить воду на голову, особенно в уши и глаза.

  3. Нанесите шампунь. Разведите небольшое количество шампуня в воде и равномерно нанесите на шерсть, мягко массируя кожу. Не используйте много средства — его будет сложно полностью смыть.

  4. Тщательно смойте. Это самый важный этап! Остатки шампуня могут вызвать сильное раздражение. Промывайте шерсть до тех пор, пока вода не станет абсолютно чистой. На это может уйти 5-10 минут.

  5. Нанесите кондиционер (если используете). Он облегчит расчёсывание после купания и придаст шерсти блеск. Также тщательно смойте.

Сушка: бережное удаление влаги

После купания важно тщательно высушить собаку. Оставшаяся влага в подшёрстке — основная причина простуд и кожных проблем осенью.

  1. Промокните шерсть. Хорошо промокните шерсть собаки большим махровым полотенцем. Не трите сильно — это может повредить структуру волоса и вызвать образование колтунов.

  2. Используйте фен. Если собака не боится фена, высушите её на средней мощности и средней температуре воздуха. Держите фен на расстоянии 20-30 см от шерсти и постоянно перемещайте его, чтобы не перегреть кожу. Для длинношёрстных пород удобно использовать фен-расчёску.

  3. Расчешите. Когда шерсть почти высохла, аккуратно расчешите её, чтобы придать ей ухоженный вид.

А что если…

Если ваша собака панически боится воды, не заставляйте её. Попробуйте альтернативные методы очистки. Влажные салфетки для животных или пенка для чистки шерсти без смывания помогут удалить загрязнения в межкупальный период. Приучать к водным процедурам нужно постепенно, с большим количеством положительного подкрепления.

Плюсы и минусы осеннего купания

Плюсы Минусы
Удаление грязи, реагентов и аллергенов с шерсти и кожи. Риск переохлаждения, если плохо высушить.
Профилактика кожных заболеваний и паразитов. Возможность нарушения защитного слоя кожи при частом мытье.
Улучшение внешнего вида и запаха питомца. Стресс для многих собак.
Возможность тщательно осмотреть кожу питомца на наличие проблем. Требует времени и правильной организации процесса.

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно купать собаку осенью?
С моющими средствами — не чаще 1 раза в месяц. Если собака сильно испачкалась, ограничьтесь мытьём отдельных участков или используйте сухой шампунь. Ежедневно после прогулки мойте только лапы.

Нужно ли чистить собаке уши во время купания?
Не нужно чистить уши специально перед купанием, так как это может удалить защитную серу. Наоборот, перед купанием аккуратно закройте ушные проходы ватными тампонами, чтобы в них не попала вода. После купания просто промокните ушную раковину снаружи полотенцем.

Что делать, если после купания собака начала неприятно пахнуть?
"Мокрой собакой" пахнет не шерсть, а определенные виды бактерий и дрожжей, для которых влажная среда — идеальное место для размножения. Это значит, что шерсть и подшёрсток были плохо высушены. В следующий раз уделите сушке больше внимания.

Три интересных факта о собачьей шерсти

  1. Подшёрсток у многих пород обладает водоотталкивающими свойствами. Когда вы видите, как с собаки после купания скатываются капельки воды — это работает именно подшёрсток, защищающий кожу от переохлаждения.

  2. Собаки "вытираются" после купания об ковёр или диван не чтобы насолить хозяину, а по инстинкту — так они пытаются избавиться от запаха шампуня и вернуть свой естественный запах.

  3. Частота линьки у собак зависит не только от сезона, но и от условий содержания. Питомцы, живущие в квартирах с центральным отоплением, могут линять круглый год из-за постоянной температуры и сухости воздуха.

Исторический контекст

Предки современных собак не знали такого понятия, как "шампунь". Они очищали шерсть, плавая в естественных водоёмах, катаясь по траве и снегу, а их кожа и шерсть саморегулировались. Активное использование моющих средств для собак началось с ростом популярности выставок в XIX веке, когда внешнему виду стали уделять повышенное внимание. С развитием ветеринарной дерматологии пришло понимание, что чрезмерное мытьё вредит здоровью кожи. Сегодня подход стал более сбалансированным: мы понимаем необходимость гигиены, но и учитываем естественные потребности организма животного, особенно в межсезонье, когда иммунитет наиболее уязвим.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

