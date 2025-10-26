Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Компостная яма осенью
Компостная яма осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:40

Одни выбрасывают, другие богатеют урожаем: осенний секрет тверских садоводов

Тверские дачники закладывают компост в октябре, чтобы получить перегной к маю

Осень в Тверской области — время, когда садоводы подводят итоги сезона и готовят почву к зиме. Пока листья ложатся золотым ковром, на участках самое время заняться компостом. Это не просто способ избавиться от растительных остатков, а настоящее искусство возвращения земле её силы. Грамотно приготовленный компост превращает даже истощённую землю в плодородную основу для будущего урожая.

Золотое правило тверских дачников

Осень — лучший сезон для компостирования. Температура воздуха уже не такая высокая, но процессы гниения ещё активны. В Тверской области к концу октября земля сохраняет тепло, и бактерии продолжают работать даже под тонким слоем снега. Поэтому закладку компостной кучи стоит сделать именно сейчас, пока не ударили морозы.

"Если заложить компост в октябре, к маю получите готовый перегной — тёплый, рыхлый и пахнущий лесом", — говорит местный фермер и владелец эко-фермы из Конаковского района Алексей Мельников.

Что можно класть в компостную кучу

Главное правило — баланс между "зелёными" и "коричневыми" компонентами. Первые дают азот, вторые — углерод.

  1. Зелёные компоненты: свежая трава, очистки от овощей, зелёные сорняки без семян, опавшие фрукты.

  2. Коричневые компоненты: сухие листья, стружка, опилки, бумага без краски, кора.

  3. Дополнительно: немного садовой земли, золы или торфа — они ускорят созревание.

В Тверском климате важно избегать излишней влаги: осенью дожди часты, и куча может переувлажниться. Поэтому место для компоста выбирают с лёгким уклоном, чтобы вода не застаивалась. Хорошо, если снизу уложен слой веток — это создаёт естественную вентиляцию.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите место. Лучше всего выбрать участок в полутени — солнце ускорит процессы, а тень защитит от пересыхания.

  2. Создайте основу. На дно уложите крупные ветки или старые доски — для дренажа и доступа воздуха.

  3. Смешайте слои. Каждый слой "зелёного" материала чередуйте с "коричневым". Толщина слоя — 10-15 см.

  4. Поливайте умеренно. Куча должна быть влажной, но не мокрой. Проверка простая: если при сжатии материал лишь слегка влажный — всё в порядке.

  5. Перемешивайте раз в месяц. Осенью можно сделать одну-две перекладки — это насытит кучу кислородом.

  6. Накройте. Чтобы не вымывались питательные вещества, сверху положите старый коврик, плёнку или кусок мешковины.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: добавлять больные растения.
    Последствие: болезни перейдут в почву весной.
    Альтернатива: сжигайте заражённые остатки отдельно.

  • Ошибка: класть жирную пищу, мясо или рыбу.
    Последствие: запах и грызуны.
    Альтернатива: используйте биоразлагаемые кухонные отходы — кожуру, чайную заварку, кофейный жмых.

  • Ошибка: забывать о перемешивании.
    Последствие: гниение вместо перегнивания.
    Альтернатива: рыхлите компост вилами или перфорированной палкой.

А что если нет места для кучи?

Жителям Твери и малых посёлков вроде Калашниково или Торжка подойдёт компактный вариант — компостер. Сейчас в продаже есть пластиковые контейнеры с крышкой и вентиляцией. Они занимают минимум места, не пахнут и работают даже зимой. Некоторые умельцы делают компостеры из старых поддонов — достаточно установить их в уголке двора и обшить сеткой от животных.

Плюсы и минусы компостирования

Плюсы Минусы
Экономия на удобрениях Требует времени и контроля
Улучшает структуру почвы Может появляться запах при ошибках
Снижает количество отходов Не подходит для всех отходов
Повышает урожайность Нужно место на участке

Мифы и правда о компосте

  • Миф: компост пахнет гнилью.
    Правда: правильно приготовленный компост пахнет влажной землёй или осенним лесом.

  • Миф: его нужно делать только летом.
    Правда: в Тверской области осень — идеальный сезон, когда органика активно разлагается, а влажность помогает бактериям.

  • Миф: перегной и компост — одно и то же.
    Правда: перегной — продукт разложения навоза, а компост — смесь растительных остатков.

Три интересных факта

  1. В тверских районах, особенно в Завидово, фермеры давно используют компост из листьев и золы, считая его "чёрным золотом".

  2. Осенние листья липы и клёна — самые ценные компоненты для компоста: они быстро перегнивают и не закисляют почву.

  3. Добавление в кучу немного старого компоста ускоряет процесс созревания в два раза — так делают в дачных товариществах под Тверью.

FAQ

Как понять, что компост готов?
Он становится рыхлым, тёмным и пахнет влажной землёй. Если видны отдельные остатки — нужно подождать ещё пару недель.

Можно ли использовать опавшие листья из двора?
Да, но лучше измельчить их. Большие листья дуба и каштана перегнивают медленно.

Сколько времени зреет компост в Тверской области?
При тёплой осени и умеренной влажности — от 6 до 8 месяцев. То есть, заложив в октябре, вы получите готовый продукт к маю-июню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посадка картофеля с соблюдением глубины и расстояния повышает урожай — агроном Сергей Пахомов сегодня в 9:26
Сосед копает глубже — а потом удивляется, что ест воздух вместо картошки

Как глубина и расстояние между кустами влияют на урожай картофеля? Узнайте о лучших способах посадки, новых методах и советах опытных агрономов.

Читать полностью » Агрономы: раскислять почву нужно раз в 3–4 года при pH ниже 5,5 сегодня в 9:12
Земля под ногами меняется — и не всегда в лучшую сторону: почему грядки становятся бесплодными

Многие садоводы ошибочно полагают, что раскислить землю можно горстью золы. На деле всё сложнее: важно понимать химию почвы и действовать строго по плану.

Читать полностью » Ошибки при пересадке: слишком большой горшок вызывает гниль и замедляет рост сегодня в 8:47
Комнатные растения страдают от заботы: когда пересадка становится смертельно опасной

Пересадка комнатных растений требует особого внимания. Узнайте, как избежать ошибок, понять, когда пересаживать, и какой размер горшка выбрать.

Читать полностью » Ботаники напомнили: зимой подоконники становятся опасным местом для комнатных растений сегодня в 8:42
Растения не прощают жалости: ошибки, которые выглядят как забота

Даже самые неприхотливые цветы могут погибнуть, если допустить одну из распространённых ошибок. Разбираем, что делает растения несчастными — и как вернуть им жизнь.

Читать полностью » Выращивание баклажанов требует сбалансированного ухода и правильных подкормок для стабильного урожая — агроном Андрей Михайлов сегодня в 8:26
Сосед клянётся, что кормит баклажаны картошкой: проверили — и результат удивил даже агрономов

Как превратить картофельные очистки в природное удобрение для баклажанов и добиться обильного урожая без химии — простые советы и неожиданные решения.

Читать полностью » Правильное укрытие киви осенью помогает сохранить лозу и урожай до весны сегодня в 7:42
Южный гость, который не боится метелей: правда о морозостойких сортах киви

Успейте подготовить киви к зиме! Узнайте, как защитить это экзотическое растение от морозов, чтобы весной получить отличный урожай.

Читать полностью » Выращивание зелёного лука в опилках экономит место и обеспечивает чистоту процесса — агроном Анна Петрова сегодня в 7:26
Соседи крутили у виска, пока не попробовали: зачем я посадил лук в опилки и забыл о земле

Как вырастить ароматный зелёный лук дома без грязи и хлопот? Раскрываем секрет метода с древесными опилками — от подготовки луковиц до срезки первой зелени.

Читать полностью » Садоводы советуют: держите пуансеттию при 16–20 °C и избегайте сквозняков сегодня в 6:35
Листья опали — не беда: как воскресить пуансеттию после Нового года

Узнайте, как сохранить пуансеттию после новогодних праздников: советы по уходу, поливу и освещению, чтобы она вновь зацвела весной.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Филева предупредила, что даже солнечный свет не обеспечивает норму витамина D в России
Технологии
Apple, Google и другие IT-компании финансируют строительство нового бального зала Белого дома
Авто и мото
Toyota прекратит выпуск спорткара GR Supra в марте 2026 года
Еда
Учёные напомнили: арахисовая паста не повышает уровень холестерина
Спорт и фитнес
Эксперт Марина Груздова рассказала, как медитация помогает справиться со стрессом осенью
Питомцы
Слишком частое кормление рыбой вызывает у котов зависимость
Наука
В Китае обнаружен астероидный кратер возрастом 10 тысяч лет — геолог Ли Вэньшэн
Питомцы
Неправильная стрижка домашних кошек может ухудшить их терморегуляцию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet