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33-летний инспектор по компосту проверяет тепло в куче компоста
33-летний инспектор по компосту проверяет тепло в куче компоста
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Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 13:08

Один шаг перед зимой не даст компосту застаиваться: как ускорить разложение органики

Осенью компостная куча часто выглядит как честный склад дачных отходов: сверху ботва, дальше трава, листья, кухонные растительные остатки. На вид всё просто, но за холодный сезон эта масса не всегда успевает нормально перепреть. Поэтому перед зимой к куче имеет смысл подойти без суеты, но с толком: создать внутри влажную, рыхлую среду, где органика не будет лежать мёртвым грузом до весны.

"Для простой смеси беру тёплую воду и немного зрелого компоста или перегноя. В нём уже содержатся микроорганизмы, участвующие в разложении органических остатков. Если куча пересохла, пролив действительно может помочь. Органика должна быть умеренно влажной, примерно как хорошо отжатая губка".

агроном Иван Трухин

Чем проливать компост

Самый простой вариант — тёплая вода, смешанная с небольшим количеством зрелого компоста или перегноя. В такой смеси уже есть микроорганизмы, которые умеют разбирать растительные остатки быстрее, чем это делает сама погода. Если в куче много сухой массы, вроде соломы, листвы или измельчённых веток, иногда берут раствор мочевины. Но с азотом шутить не стоит: лишняя доза не даст бесконечного ускорения и может только увести часть питания впустую.

Осенью компост особенно чувствителен к режиму влаги. Если внутри сухо, разложение почти встаёт. Если воды слишком много, масса начинает задыхаться и портиться.

Что проверить перед проливкой

Сначала нужно понять, в каком состоянии сама куча. Пересохший компост правда просит воды, но переувлажнённый — нет. Нормальная влажность здесь такая же, как у хорошо отжатой губки: влажно, но без луж и текучей грязи.

Если воды уже с избытком, добавлять её сверху бессмысленно. При нехватке воздуха органика начинает загнивать, появляется тяжёлый запах, и вся работа идёт наперекосяк. Поэтому вместе с влажностью смотрят на рыхлость массы и на то, как внутрь проходит воздух.

"Если в компосте много свежей травы, овощных очистков и другой влажной зелени, добавляю измельчённые сухие листья, картон без покрытий или небольшое количество соломы. Если же куча состоит преимущественно из сухой листвы, ей, наоборот, может не хватать азотистого материала. Главное — не складывать органику одним толстым слоем. Чем лучше она перемешана, тем ровнее идёт разложение".

агроном Елена Малинина

Как проливать слоями

Компостную массу не стоит просто заливать сверху и на этом успокаиваться. Если куча высокая, верхний слой лучше постепенно разбирать и увлажнять органику равномерно, без перекоса в одну точку. Сухие листья, солому и прочие углеродистые материалы полезно смешивать с более влажными зелёными остатками.

Такое чередование помогает микроорганизмам работать спокойнее и без провалов. После проливки массу слегка перелопачивают, чтобы внутрь снова пошёл воздух. Именно на этом компост часто и "спотыкается": воды дают достаточно, а воздуху дорогу перекрывают.

Схема простая, но она работает только тогда, когда слои не лежат отдельными плитами. С закрытым грунтом логика похожая: если оставить всё как есть, нормального старта весной не будет. Здесь тоже решают не красивые слова, а влажность, воздух и перемешивание.

Почему осень подходит для подготовки

В начале осени температура ещё даёт микроорганизмам шанс работать заметно активнее, чем зимой. Если им хватает влаги, воздуха и нормального соотношения зелёной и сухой массы, процесс продолжается до ощутимого похолодания. Потом он замедляется, а весной снова набирает ход.

Поэтому не стоит ждать, что любая куча превратится в готовый перегной ровно за одну зиму. На скорость влияет состав, размер частиц, влажность и температура. Если в куче сплошная сухая листва, без азотистого материала ей будет тяжело.

Если же органика уложена без толку и вперемешку кое-как, толку тоже будет немного. Тут работает простая садовая математика: чем ровнее смешаны компоненты, тем ровнее идёт разложение. Для тех, кто хочет понять, почему одни посадки осенью теряют силу быстрее других, полезно посмотреть материал про ошибки с секатором - в саду всё связано куда плотнее, чем кажется.

Что делать весной

После зимы компост снова перемешивают и смотрят, что осталось внутри. Если попадаются крупные сухие куски, массу ещё раз увлажняют и дают ей дозреть. Хорошо перепревший компост тёмный, рыхлый и однородный, а исходные растительные остатки в нём уже почти не различить.

Такую массу удобно вносить в грядки и смешивать с почвой. Она не требует лишних манипуляций и ложится ровно. А вот обещания превратить любую яму в готовый перегной "за одну ночь" лучше оставить рекламе: у природы свой график, и он всегда без спешки.

FAQ

Чем лучше проливать компост осенью?
Подходит тёплая вода с небольшим количеством зрелого компоста или перегноя. В некоторых случаях используют раствор мочевины, если в куче много сухой массы.

Как понять, что компосту нужна вода?
Он должен быть умеренно влажным, как хорошо отжатая губка. Если масса сухая и рассыпается, пролив поможет.

Можно ли перелить компост?
Да. Если воды слишком много, доступ воздуха ухудшается, и органика начинает загнивать. Тогда появляется неприятный запах.

Нужно ли перемешивать кучу после проливки?
Да, слегка. Это помогает воздуху проходить внутрь и делает разложение более ровным.

Проверено экспертом: агроном Иван Трухин

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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