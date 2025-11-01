Щедрая осень против куриного желудка: чем опасно кормить несушек с грядки

Осень — щедрое время: на огороде полно овощей, фруктов и ботвы, которые жалко выбрасывать. Многие птицеводы стремятся разнообразить рацион кур свежими дарами с грядки, надеясь повысить яйценоскость и укрепить здоровье стада. Однако излишняя щедрость может сыграть злую шутку. Некоторые сезонные продукты, вместо пользы, приводят к расстройству пищеварения и резкому снижению яйценоскости. Почему так происходит и какие корма стоит ограничить?

1. Кабачки и тыквы — полезные, но не основные

Эти овощи часто становятся главными в осеннем рационе. Они действительно содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, способствуют хорошему пищеварению и могут быть связующим компонентом в мешанках. Но при всей пользе тыква и кабачок не должны заменять полноценный корм.

Главная ошибка — перекорм. Овощи богаты водой и клетчаткой, но бедны белками и углеводами, которые необходимы для образования яиц. Избыточное количество таких кормов делает рацион диетическим, и птица просто не получает достаточно энергии для кладки.

Оптимальная норма — до 20 г овощей на одну курицу в день. Лучше использовать тыкву, так как в ней меньше воды. Давать овощи можно в сыром виде (натёртые или нарезанные) или варёными — как часть влажной мешанки. Если же птицы получают слишком много кабачков, велик риск диареи и снижения продуктивности.

2. Картофель — только варёный и в умеренных количествах

Картофель помогает сэкономить на кормах, но требует осторожности. Сырой клубень или очистки содержат соланин — ядовитое вещество, вызывающее у птиц отравления и понос. Поэтому картофель разрешён только в варёном виде, в составе мешанок.

Он богат крахмалом, а значит, даёт быстрые углеводы и энергию. Однако чрезмерное количество картофеля приводит к ожирению, а это — прямой путь к снижению яйценоскости и проблемам с обменом веществ.

Рекомендовано включать варёный картофель не более чем на 20% от общего рациона. Важно следить за состоянием птиц: если они становятся вялыми и тяжёлыми, картофель нужно сократить.

3. Ботва — витаминный бонус, но с рисками

Осенью остаётся много ботвы — морковной, свекольной, капустной. Она богата витаминами и минералами, но не может быть основой питания. При избытке ботвы куры получают слишком много грубой клетчатки, что вызывает диарею и потерю питательных веществ.

Ботву стоит давать только как добавку — слегка подвяленной или измельчённой. Зелёная масса помогает улучшить качество яиц, но при чрезмерном употреблении приводит к ослаблению кишечника. Главное правило — умеренность и разнообразие.

4. Очистки овощей и фруктов — не полноценная еда

Птицеводы часто отдают курам все пищевые остатки — от морковной кожуры до яблочных огрызков. Это удобно, экономно и экологично, но не всегда безопасно. В очистках мало белка и питательных веществ, зато много клетчатки. Избыточное количество такой "еды" перегружает кишечник и вызывает расстройства пищеварения.

Очистки можно добавлять как вспомогательную витаминную подкормку, но они не должны заменять зерновые корма. Кроме того, важно тщательно осматривать овощные отходы: в них не должно быть следов плесени, гнили или остатков приправ.

5. Падалица яблок и груш — источник витаминов и проблем

Многие подбирают опавшие плоды под деревьями и отдают курам. Яблоки и груши действительно содержат много полезных веществ, но только при одном условии — они должны быть свежими и чистыми.

Подгнившая или заплесневелая падалица вызывает у птиц понос и отравления, особенно если в рационе нет других питательных кормов. Куры плохо усваивают забродившие фрукты, а кислота раздражает желудок.

Поэтому давать можно только свежие, не подпорченные плоды, нарезанные небольшими кусочками, и не чаще нескольких раз в неделю.

Как вернуть яйценоскость после ошибок в кормлении

Если куры перестали нестись после обильного угощения овощами и фруктами, нужно скорректировать рацион. Основу питания должны составлять зерновые корма: пшеница, кукуруза, ячмень, овёс. Они обеспечивают птиц необходимыми углеводами и энергией.

Дополнительно можно включить:

комбикорм с балансом белков и аминокислот;

кормовые дрожжи и рыбную муку — источники белка;

ракушечник, мел или костную муку — для восполнения кальция.

Осенью куры тратят много белка и минералов на линьку — естественную смену перьев. В этот период особенно важно увеличить долю белковых кормов и добавить минеральные добавки с кальцием и фосфором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перекорм кабачками и ботвой.

Последствие: понос, потеря аппетита, снижение яйценоскости.

Альтернатива: овощи — только как добавка к зерну (до 20 г в день).

Ошибка: кормление сырой картошкой или падалицей.

Последствие: отравление и гибель птицы.

Альтернатива: только варёный картофель и свежие фрукты.

Ошибка: замена полноценного рациона очистками.

Последствие: истощение и отсутствие яиц.

Альтернатива: зерновая база + витаминные добавки.

А что если куры уже перестали нестись?

Не стоит паниковать. Восстановление яйценоскости займёт 2-3 недели. Исключите все проблемные продукты, обеспечьте сбалансированное питание и постоянный доступ к чистой воде. Обязательно проверьте освещение: осенью световой день укорачивается, и птицы нуждаются минимум в 14 часах света. Установите лампу с мягким жёлтым светом, чтобы продлить активный период без стресса.

Плюсы и минусы осенних кормов

Корм Польза Риски Тыква, кабачок витамины, улучшение пищеварения снижение продуктивности при избытке Картофель варёный источник энергии ожирение при переизбытке Ботва витамины и минералы диарея от клетчатки Очистки утилизация отходов недостаток питательных веществ Падалица витамины, доступность отравления при порче

FAQ

Можно ли давать курам сырые овощи?

Да, но только в малых количествах и свежие. Подгнившие или подкисшие продукты опасны.

Как часто можно кормить падалицей?

Не чаще 2-3 раз в неделю и только свежими фруктами.

Что делать при поносе у кур?

Сразу убрать сочные корма, дать сухое зерно и немного рисового отвара, восстановить баланс кормов.

Мифы и правда

Миф: чем больше овощей — тем лучше для яиц.

Правда: избыток клетчатки снижает продуктивность и вызывает понос.

Миф: куры могут есть всё, что не едят люди.

Правда: у птиц чувствительный ЖКТ, и даже лёгкая плесень может привести к отравлению.

Миф: кабачки и ботва полностью заменяют комбикорм.

Правда: овощи — лишь добавка, а не основа рациона.

3 интересных факта