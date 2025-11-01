Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
куры
куры
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 9:20

Щедрая осень против куриного желудка: чем опасно кормить несушек с грядки

Птицеводы предупредили: перекорм кабачками и ботвой вызывает понос у кур

Осень — щедрое время: на огороде полно овощей, фруктов и ботвы, которые жалко выбрасывать. Многие птицеводы стремятся разнообразить рацион кур свежими дарами с грядки, надеясь повысить яйценоскость и укрепить здоровье стада. Однако излишняя щедрость может сыграть злую шутку. Некоторые сезонные продукты, вместо пользы, приводят к расстройству пищеварения и резкому снижению яйценоскости. Почему так происходит и какие корма стоит ограничить?

1. Кабачки и тыквы — полезные, но не основные

Эти овощи часто становятся главными в осеннем рационе. Они действительно содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, способствуют хорошему пищеварению и могут быть связующим компонентом в мешанках. Но при всей пользе тыква и кабачок не должны заменять полноценный корм.

Главная ошибка — перекорм. Овощи богаты водой и клетчаткой, но бедны белками и углеводами, которые необходимы для образования яиц. Избыточное количество таких кормов делает рацион диетическим, и птица просто не получает достаточно энергии для кладки.

Оптимальная норма — до 20 г овощей на одну курицу в день. Лучше использовать тыкву, так как в ней меньше воды. Давать овощи можно в сыром виде (натёртые или нарезанные) или варёными — как часть влажной мешанки. Если же птицы получают слишком много кабачков, велик риск диареи и снижения продуктивности.

2. Картофель — только варёный и в умеренных количествах

Картофель помогает сэкономить на кормах, но требует осторожности. Сырой клубень или очистки содержат соланин — ядовитое вещество, вызывающее у птиц отравления и понос. Поэтому картофель разрешён только в варёном виде, в составе мешанок.

Он богат крахмалом, а значит, даёт быстрые углеводы и энергию. Однако чрезмерное количество картофеля приводит к ожирению, а это — прямой путь к снижению яйценоскости и проблемам с обменом веществ.

Рекомендовано включать варёный картофель не более чем на 20% от общего рациона. Важно следить за состоянием птиц: если они становятся вялыми и тяжёлыми, картофель нужно сократить.

3. Ботва — витаминный бонус, но с рисками

Осенью остаётся много ботвы — морковной, свекольной, капустной. Она богата витаминами и минералами, но не может быть основой питания. При избытке ботвы куры получают слишком много грубой клетчатки, что вызывает диарею и потерю питательных веществ.

Ботву стоит давать только как добавку — слегка подвяленной или измельчённой. Зелёная масса помогает улучшить качество яиц, но при чрезмерном употреблении приводит к ослаблению кишечника. Главное правило — умеренность и разнообразие.

4. Очистки овощей и фруктов — не полноценная еда

Птицеводы часто отдают курам все пищевые остатки — от морковной кожуры до яблочных огрызков. Это удобно, экономно и экологично, но не всегда безопасно. В очистках мало белка и питательных веществ, зато много клетчатки. Избыточное количество такой "еды" перегружает кишечник и вызывает расстройства пищеварения.

Очистки можно добавлять как вспомогательную витаминную подкормку, но они не должны заменять зерновые корма. Кроме того, важно тщательно осматривать овощные отходы: в них не должно быть следов плесени, гнили или остатков приправ.

5. Падалица яблок и груш — источник витаминов и проблем

Многие подбирают опавшие плоды под деревьями и отдают курам. Яблоки и груши действительно содержат много полезных веществ, но только при одном условии — они должны быть свежими и чистыми.

Подгнившая или заплесневелая падалица вызывает у птиц понос и отравления, особенно если в рационе нет других питательных кормов. Куры плохо усваивают забродившие фрукты, а кислота раздражает желудок.

Поэтому давать можно только свежие, не подпорченные плоды, нарезанные небольшими кусочками, и не чаще нескольких раз в неделю.

Как вернуть яйценоскость после ошибок в кормлении

Если куры перестали нестись после обильного угощения овощами и фруктами, нужно скорректировать рацион. Основу питания должны составлять зерновые корма: пшеница, кукуруза, ячмень, овёс. Они обеспечивают птиц необходимыми углеводами и энергией.

Дополнительно можно включить:

  • комбикорм с балансом белков и аминокислот;

  • кормовые дрожжи и рыбную муку — источники белка;

  • ракушечник, мел или костную муку — для восполнения кальция.

Осенью куры тратят много белка и минералов на линьку — естественную смену перьев. В этот период особенно важно увеличить долю белковых кормов и добавить минеральные добавки с кальцием и фосфором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекорм кабачками и ботвой.
    Последствие: понос, потеря аппетита, снижение яйценоскости.
    Альтернатива: овощи — только как добавка к зерну (до 20 г в день).

  • Ошибка: кормление сырой картошкой или падалицей.
    Последствие: отравление и гибель птицы.
    Альтернатива: только варёный картофель и свежие фрукты.

  • Ошибка: замена полноценного рациона очистками.
    Последствие: истощение и отсутствие яиц.
    Альтернатива: зерновая база + витаминные добавки.

А что если куры уже перестали нестись?

Не стоит паниковать. Восстановление яйценоскости займёт 2-3 недели. Исключите все проблемные продукты, обеспечьте сбалансированное питание и постоянный доступ к чистой воде. Обязательно проверьте освещение: осенью световой день укорачивается, и птицы нуждаются минимум в 14 часах света. Установите лампу с мягким жёлтым светом, чтобы продлить активный период без стресса.

Плюсы и минусы осенних кормов

Корм Польза Риски
Тыква, кабачок витамины, улучшение пищеварения снижение продуктивности при избытке
Картофель варёный источник энергии ожирение при переизбытке
Ботва витамины и минералы диарея от клетчатки
Очистки утилизация отходов недостаток питательных веществ
Падалица витамины, доступность отравления при порче

FAQ

Можно ли давать курам сырые овощи?
Да, но только в малых количествах и свежие. Подгнившие или подкисшие продукты опасны.

Как часто можно кормить падалицей?
Не чаще 2-3 раз в неделю и только свежими фруктами.

Что делать при поносе у кур?
Сразу убрать сочные корма, дать сухое зерно и немного рисового отвара, восстановить баланс кормов.

Мифы и правда

Миф: чем больше овощей — тем лучше для яиц.
Правда: избыток клетчатки снижает продуктивность и вызывает понос.

Миф: куры могут есть всё, что не едят люди.
Правда: у птиц чувствительный ЖКТ, и даже лёгкая плесень может привести к отравлению.

Миф: кабачки и ботва полностью заменяют комбикорм.
Правда: овощи — лишь добавка, а не основа рациона.

3 интересных факта

  1. Одна курица в период линьки теряет до 25% массы тела.

  2. Куры с круглосуточным освещением несутся чаще, но быстрее стареют.

  3. Тыква помогает улучшить цвет желтка благодаря каротину, если давать её в меру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Птицеводы назвали оптимальный срок замены кур-несушек — 12–14 месяцев сегодня в 8:15
Яйца крупнее, но беда ближе: что происходит с курами после 12 месяцев яйцекладки

Когда и зачем менять кур-несушек? Разбираемся, сколько длится продуктивный период, как спланировать обновление стада и избежать убытков.

Читать полностью » Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю сегодня в 7:08
Выглядит как сказка, а ухаживать как за дивой: секреты золотой шиншиллы, о которых молчат заводчики

Очаровательная золотая шиншилла — воплощение кошачьей элегантности. Но за внешней мягкостью скрывается характер, требующий внимания и заботы.

Читать полностью » Исследования показали: уровень стресса кошек зависит от эмоционального состояния человека сегодня в 6:01
Не магия, а резонанс: почему кошка становится вашим эмоциональным двойником

Кошка не просто живёт рядом — она чувствует вас, отражает ваши эмоции и даже помогает стать спокойнее. Как это происходит — рассказываем подробно.

Читать полностью » После кастрации кот становится спокойнее из-за снижения тестостерона — мнение ветеринаров сегодня в 5:53
Он не потерял — он освободился: как меняется жизнь кота после кастрации

Почему кот после кастрации ведёт себя иначе, но не страдает? Разбираемся, что он чувствует на самом деле и почему его спокойствие — не апатия, а облегчение.

Читать полностью » Ветеринары: кошек можно купать раз в 2–3 месяца при температуре воды около 38 °C сегодня в 4:13
Кошка превращается в бурю при виде воды: как успокоить питомца и сохранить лицо без царапин

Кошки и ванна — сочетание, от которого замирает сердце любого хозяина. Но если знать правильную технику, купание превращается из боя в пять спокойных минут.

Читать полностью » Психолог: кошки помогают снижать уровень стресса и тревожности у людей сегодня в 3:10
Как кошки могут улучшить ваше здоровье — секреты, о которых мало кто знает

Как кошки могут улучшить ваше здоровье и помочь в борьбе с депрессией и стрессом? Узнайте о реальных преимуществах жизни с питомцем.

Читать полностью » Спикер Венгерской ассоциации собаководов: хамка стала 10-й официальной породой сегодня в 2:15
Венгрия удивила мир новой породой собак — что скрывается за этим решением

Хамка — новая венгерская порода, которая с 2024 года получила официальное признание. Узнайте, чем она отличается от других рабочих собак.

Читать полностью » Эксперты TICA рассказали, почему саванна стала популярной среди кошек сегодня в 1:22
Сколько стоит саванна: шокирующие цены, которые удивят каждого

Узнайте, как саванна сочетает дикие инстинкты с домашним характером и что нужно для того, чтобы эта кошка чувствовала себя комфортно в вашем доме.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кофейное дерево помогает карьерному росту и создаёт рабочую атмосферу — мнение флористов
Красота и здоровье
Колбасы, сосиски и сладости признаны самыми опасными продуктами — эксперт Зухра Павлова
Питомцы
Хлористый калий признан эффективным средством против проволочника на картофеле
Садоводство
Флористы: зимой орхидеи нуждаются в редком поливе и умеренной влажности воздуха
Еда
Домашний апельсиновый фреш с мятой сохраняет натуральную пользу спелых апельсинов
Спорт и фитнес
Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут
Авто и мото
Автостат: продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году сократятся на 15–20%
Красота и здоровье
Врач Пивоварова: длительный кашель и температура могут быть признаками туберкулёза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet