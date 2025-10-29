Осенние каникулы в Екатеринбурге: куда повести детей, чтобы не было скучно

В октябре в Свердловской области активная ловля хищной рыбы. Почему это идеальный момент для рыболова и какие советы даёт опытный специалист, читайте в нашем материале.

Летом такую не поймаешь: рыбак-гроссмейстер поведал, что нужно ловить на Урале в разгар осени

С 1 декабря в Екатеринбурге увеличится плата за отопление. Узнайте, как это повлияет на расчеты и какие изменения ожидают город в ближайшие годы.

Как не заплатить лишнее за отопление: секреты контроля тарифов в Екатеринбурге

Врачи в Нижнем Тагиле стали первыми в Свердловской области, кто начал использовать цифрового хирурга для операций. Как это помогает пациентам и что изменит в медицине региона?

Пациенты в шоке — врачи отдыхают: кого на Урале теперь оперирует доктор-ИИ

вчера в 21:36

В лес и по грибы на санках: какие грибы можно найти на Урале в ноябре

В Свердловской области в ноябре ещё можно найти несколько видов съедобных грибов, которые не боятся холода и снега. Какие именно? Узнайте подробности.

Читать полностью »