Семейная прогулка в горах
Семейная прогулка в горах
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:18

Осенние каникулы в Екатеринбурге: куда повести детей, чтобы не было скучно

Афиша Екатеринбурга на осенние каникулы: театры, концерты и мастер-классы для детей и взрослых

С 25 октября в Свердловской области начнутся осенние каникулы для школьников, и пока дети будут отдыхать до 4 ноября, театры Екатеринбурга подготовили массу интересных мероприятий. URA. RU составило афишу для взрослых, чтобы подсказывать, где можно провести время с детьми или куда отправить их на самостоятельные развлечения.

Театр кукол

В Театре кукол дети и взрослые смогут насладиться яркими постановками:

  • 29 октября - спектакль-игра "Колобок" (0+).

  • 30 октября - спектакль-концерт "Спасатели 2.0: академия безопасности" (6+).

  • 31 октября - два спектакля: игра для детей и взрослых "Солнышко в ладошках" (6+) и феерическое представление "Апельсиновые сказки" по мотивам итальянских сказок (6+).

Внимание: на многие спектакли остались последние билеты!

Театр юного зрителя (ТЮЗ)

ТЮЗ предложит зрителям:

  • 1 и 2 ноября - премьера без слов "Муха-цокотуха" (6+).

Театр балета

  • 3 ноября - "Карлсон, который живет на крыше". Этот спектакль по мотивам повести Астрид Линдгрен подойдет детям с 4 лет. Билеты — от 500 рублей.

  • 4 ноября - "Гуси-лебеди". Русская народная сказка в исполнении артистов балета. Билеты — от 500 рублей (0+).

Концерты с живой музыкой

Филармония предложит следующие мероприятия:

  • 2 ноября - "Питер Пэн. Читает Анна Большова", в программе музыка от Чайковского до композиций Циммера (6+).

Детская филармония:

  • 1 ноября - "Сказки кота Филармоника" (0+).

Урал Опера

  • 29 и 31 октября - балет "Сказки Перро", включая "Кот в сапогах", "Красную Шапочку", "Синюю бороду" и "Мальчика-с-пальчиком" (12+).

  • 2 ноября - балет "Дон Кихот" (12+).

Театр музыкальной комедии

  • 30 октября - мюзикл "Переполох в курятнике". История о лисенке и цыпленке, которые подружились (0+).

  • 1 ноября - балет-карнавал "Муха-цокотуха" по сказке Корнея Чуковского. Билеты — от 400 до 800 рублей (0+).

Ельцин Центр

  • 1 и 2 ноября - мастер-классы по созданию изделий из глины в "Мастерской глиняных чудес". Билеты — 600 рублей (6+).

  • 27-31 октября - "Каникулы в Наукограде. По следам динозавров". Городской лагерь для детей с путешествием в прошлое. Стоимость — 1000 рублей (6+).

  • 2 ноября - "Путь художника". Занятия с профессиональным художником. Билеты — 600 рублей.

